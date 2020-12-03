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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Visa gelecek yıl kripto para ödemelerini kabul edecek

    Visa ve Circle arasında yapılan iş birliği kapsamında USDC stabil kripto parası ile kullanıcılar arasında gönderim yapmak mümkün olacak. Özel kredi kartının gelecek yıl çıkması bekleniyor.
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    kripto para
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Visa gelecek yıl kripto para ödemelerini kabul edecek
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    Paypal’ın gelecek yıldan itibaren kripto paralara ödeme sistemlerinde yer vereceğini açıklamasının adından dünya devi Visa da kripto paralara göz kırpıyor. Gelecek yıl özel bir kredi kartı çıkarılacak.

    Devlerin ilgisini çekiyor

    Kripto para piyasasına yoğun bir şekilde yeni yatırımcıların gelmesi ve ilginin katlanarak artması dünya devlerinin dikkatini çekti. Geçtiğimiz haftalarda Paypal’ın kripto paralara destek vereceğini açıklamasının ardından ödeme devi Visa da çalışmalara başladı.

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    Visa kripto paraları kullanabilmek için Circle blok zinciri hizmetleri firması ile iş birliği yapıyor. Visa’nın finansal teknolojiler geliştiren girişimlere destek olduğu Fast Track programında yer alan Circle, gelecek yıl programı tamamlayacak ve Visa ile özel bir kredi kartı çıkaracak.

    Bu özel kredi kartı USDC stabil kripto parasına yer verecek. ABD’de onaylı tek stabil para birimi olduğu için Visa’nın böyle bir tercih yaptığı ifade ediliyor. Bu kredi kartı sahipleri birbiri arasında hızlı bir şekilde USDC birimini aktarabilecekler. 25 farklı kripto cüzdan geliştiricisi yine Fast Track programına katıldı ve USDC saklamak için uyumlu cüzdan uygulamaları sağlayacaklar.

    Visa gelecek yıl kripto para ödemelerini kabul edecek
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    Visa ayrıca BlockFi ile bir ödül kredi kartı üzerinde çalışıyor. Tüketiciler bu kredi kartı ile yaptıkları alışverişin yüzde 1.5’ini Bitcoin olarak geri alacaklar. Kartın yıllık kullanım ücreti de 200$ olacak. Bu kartın da gelecek yıl itibariyle kullanıma sunulacağı belirtiliyor.

    Aslında Visa’nın ortaklığı ilk değil zira Crypto değişim platformu da kendi Visa kartını kullananlara yüzde 8 oranında kripto para ödülü sağlıyor ancak Visa artık doğrudan kripto dünyasına girmiş sayılacak.



    https://cointelegraph.com/news/visa-will-facilitate-usdc-payments-thanks-to-fresh-partnership Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    fhrstw 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Tekel olmak ne güzel bişey ne kadar geç kalsanda çokta geç olmuyor senin için.
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bir kriptonun sonu geldi derler, bir kroptu para uçacak derler.
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    V4LKyR 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ahangida... Saldırın kripto paralara o zaman, öyle gözüküyor ki gelecek burada.

    YTD :)
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    fhrstw 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Tekel olmak ne güzel bişey ne kadar geç kalsanda çokta geç olmuyor senin için.
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