Realme’nin yeni telefonu Neo 7 SE’nin tasarımı sızdırıldı

Realme, Realme Neo 7 SE adını taşıyan yeni bir telefon modelini yakında tanıtacağını doğruladı. Dimensity 8400-Max yonga setine sahip olan bu cihaz, Dimensity 9300+ işlemcili Realme Neo 7’nin altında konumlandırılacak. Realme tarafından SE modeli hakkında henüz detaylı bir açıklama yapılmamış olsa da cihaz, Çin’in MIIT sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Sertifikasyon kapsamında paylaşılan görseller, telefonun tasarımına dair ipuçları sundu.

Realme Neo 7 SE, RMX5080 model numarasıyla anılıyor ve ön yüzünde düz bir OLED panel yer alıyor. Arka yüzünde ise çift kamera kurulumu ve bir LED flaş bulunuyor. MIIT sertifikasyonu, cihazın 6.850 mAh kapasiteye (nominal değer) sahip bir batarya ile desteklendiğini de ortaya koyuyor.

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Gelen bilgilere göre Realme Neo 7 SE’nin 1.5K çözünürlük sunan bir OLED panelle geleceği belirtiliyor. Tıpkı Neo 7 modelinde olduğu gibi, bu cihazın da 120 Hz yenileme hızını desteklemesi bekleniyor. Güvenlik tarafında ise ekrana gömülü optik kısa odaklı bir parmak izi sensörü bulunacak. Dimensity 8400-Max yonga seti ile donatılan cihaz, Redmi Turbo 4’ün Dimensity 8400-Ultra işlemcisine sahip modeliyle rekabet etmeye hazırlanıyor. Cihazın, 16 GB’a kadar LPDDR5x RAM ve 512 GB’a kadar UFS 4.0 depolama alanı ile piyasaya sunulması bekleniyor.

Realme Neo 7 SE’nin Android 14 tabanlı Realme UI 6 ile çalışacağı düşünülüyor. Kameralar tarafında ise Sony IMX882 sensörlü 50 megapiksel bir ana kamera ve 8 megapiksel ultra geniş açılı bir lens yer alabilir. Batarya kapasitesinin 7.000 mAh (tipik değer) seviyesinde olacağı ve 80W hızlı şarj desteği sunacağı ifade ediliyor.

Cihazın Şubat ayında Çin’de piyasaya sürülmesi planlanıyor. Bazı kaynaklar, bu modelin küresel pazarda Realme GT 7T adıyla yeniden markalanabileceğini belirtiyor.

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