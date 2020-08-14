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    Redmi G oyuncu dizüstü modeli duyuruldu

    Redmi G oyuncu dizüstü bilgisayarında onuncu nesil Intel işlemciler, GTX 1650 ekran kartları, gelişmiş soğutma sistemi, 144Hz tazeleme hızı gibi ayrıntılar yer alıyor.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Redmi G oyuncu dizüstü modeli duyuruldu
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    Çatı firma Xiaomi gibi önce akıllı telefon pazarına ardından giyilebilir cihaz, televizyon ve dizüstü bilgisayar pazarına adım atan Redmi markası, şimdi de oyuncu dizüstü segmentinde iddialı olmaya çalışacak.

    Redmi G oyuncu dizüstü neler sunacak?

    Redmi G adını alan oyuncu dizüstü modeli 16.1 inçlik Full HD LCD ekrana sahip. SRGB renk uzayının yüzde 100’ünü kapsayan dizüstü modeli ince çerçeveleri sayesinde yüzde 81 ekran-kasa oranı sunuyor.

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    300 nit parlaklık oranına ulaşan ekran parlamayı engelleyen bir kaplama barındırıyor. Ekranda 60Hz-144Hz tazeleme hızı seçenekleri mevcut. Arka aydınlatmalı klavyenin tuş seyahat mesafesi 1.5mm. 2 adet 2W hoparlör DTS:X Ultra 3D Sound ile desteklenmiş. 55WHr batarya ile tatmin edici kullanım süreleri sunuluyor.

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    İşlemci tarafında onuncu nesil Intel H serisine yer verilmiş. Grafik tarafında ise GTX 1650 ve 1650Ti modellerini görüyoruz. Sistemi soğutmak için çift fanlı Hurricane Cooling 2.0 çözümü kullanılmış. Tüm modellerde 16GB ( 2 x 8GB) 2933MHz DDR4 RAM ve 512GB PCIe × 4 NVMe SSD (2TB’a kadar) yer alıyor. Redmi G oyuncu dizüstü modeli Çin’de satışa başlıyor ancak global olarak sadece Giztop üzerinden ve daha pahalı bulunabilecek. Redmi G fiyatları şu şekilde:

    Redmi G Core i5-10200H + GTX 1650 - 763$

    Redmi G Core i5-10300H + GTX 1650 Ti (144Hz)- 907$

    Redmi G Core i7-10750H + GTX 1650 Ti (144Hz) - 1007$

    Global Redmi G Core i5-10200H + GTX 1650 - 959$



    https://www.gizmochina.com/2020/08/14/redmi-g-gaming-laptop-launches-with-144hz-display-core-i7-10750h-gtx-1650-ti-and-more/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ti7800 (Temjin O.) 1 hf. en beğenilen
    Bu saatten sonra GTX1650 alınmaz. İyi bir ekran kartı değil. COD Warzone anca 30-50 FPS arası çalıştırıyor hem de düşük ayarlarda. RTX 2060 aşağısını almayın.
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Gökay16 (Gökay Sevinç) 1 hf.
    Pahalı diyenleri anlamıyorum. Evet pahalı ama acer nitro 5 fiyatına alabilirsiniz. Ayrıca apple mac pro gibi 16.1" lik ips ekran yetenekleri ile düşününce çok avantajlı. İster işte kullan ister tasarım bilgisayarı yap. Hepsine uyar
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    torabi 6 gün Gökay16
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    Düşün ki ilk defa laptop üreten bir markadan laptop alacaksın ve fiyatı yıllarca laptop üreten markalarla aynı hatta daha pahalı. Bunun servisi var yazılım desteği var. sen bu işlerde ne olduğu belli olmayan bir markaya güvenebilirmisin? Biraz akıllıca düşünüp hesap yapmak lazım verdiğin para hiç olabilir .hadi ucuz olsa neyse eklediğim resime bak bir daha düşün
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 1 hf.
    Ccciiinnnaaahhh pahalı. 😂
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    Jon_Kar 1 hf.
    Sağlam kazık
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    ti7800 (Temjin O.) 1 hf. en beğenilen
    Bu saatten sonra GTX1650 alınmaz. İyi bir ekran kartı değil. COD Warzone anca 30-50 FPS arası çalıştırıyor hem de düşük ayarlarda. RTX 2060 aşağısını almayın.
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    Jilet43 1 hf. yeni yorumcu
    Pahalıı
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 1 hf.
    Pahali abi.
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    torabi 1 hf.
    Pahali
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