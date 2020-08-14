Redmi G oyuncu dizüstü modeli duyuruldu

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Çatı firma Xiaomi gibi önce akıllı telefon pazarına ardından giyilebilir cihaz, televizyon ve dizüstü bilgisayar pazarına adım atan Redmi markası, şimdi de oyuncu dizüstü segmentinde iddialı olmaya çalışacak.

Redmi G oyuncu dizüstü neler sunacak?

Redmi G adını alan oyuncu dizüstü modeli 16.1 inçlik Full HD LCD ekrana sahip. SRGB renk uzayının yüzde 100’ünü kapsayan dizüstü modeli ince çerçeveleri sayesinde yüzde 81 ekran-kasa oranı sunuyor.

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300 nit parlaklık oranına ulaşan ekran parlamayı engelleyen bir kaplama barındırıyor. Ekranda 60Hz-144Hz tazeleme hızı seçenekleri mevcut. Arka aydınlatmalı klavyenin tuş seyahat mesafesi 1.5mm. 2 adet 2W hoparlör DTS:X Ultra 3D Sound ile desteklenmiş. 55WHr batarya ile tatmin edici kullanım süreleri sunuluyor.

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İşlemci tarafında onuncu nesil Intel H serisine yer verilmiş. Grafik tarafında ise GTX 1650 ve 1650Ti modellerini görüyoruz. Sistemi soğutmak için çift fanlı Hurricane Cooling 2.0 çözümü kullanılmış. Tüm modellerde 16GB ( 2 x 8GB) 2933MHz DDR4 RAM ve 512GB PCIe × 4 NVMe SSD (2TB’a kadar) yer alıyor. Redmi G oyuncu dizüstü modeli Çin’de satışa başlıyor ancak global olarak sadece Giztop üzerinden ve daha pahalı bulunabilecek. Redmi G fiyatları şu şekilde:

Redmi G Core i5-10200H + GTX 1650 - 763$

Redmi G Core i5-10300H + GTX 1650 Ti (144Hz)- 907$

Redmi G Core i7-10750H + GTX 1650 Ti (144Hz) - 1007$

Global Redmi G Core i5-10200H + GTX 1650 - 959$

https://www.gizmochina.com/2020/08/14/redmi-g-gaming-laptop-launches-with-144hz-display-core-i7-10750h-gtx-1650-ti-and-more/

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