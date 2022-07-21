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    Anlık Bildirim

    Redmi K60 serisinin özellikleri sızdırıldı: 2023'te piyasaya sürülebilir

    Xiaomi, bu sene Redmi K50 serisini piyasaya sürdü. 4 telefondan oluşan bu serinin piyasaya sürülmesinden hemen sonra ise Xiaomi'nin K60 serisi üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.
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    Redmi K60 serisinin özellikleri sızdırıldı
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    Xiaomi, bu yılın başlarında Redmi K50, K50 Pro, K50i ve K50 Gaming Edition'dan oluşan Redmi K50 serisini piyasaya sürdü. Redmi K50 serisinin piyasaya sürülmesinden bu yana birkaç ay geçti ve söylentilere göre Xiaomi şimdiden K60 serisine hazırlanıyor.

    İşte Redmi K60 serisinin beklenen teknik özellikleri: 

    Redmi K60 serisinin bu yılın sonlarında veya 2023'ün başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Lansman öncesinde, bazı önemli ayrıntılarsa sızdırıldı. Digital Chat Station'a göre, K60 serisi Snapdragon 8/8+ Gen 1 SoC ve MediaTek Dimensity 9000/ 9000+ yonga setleriyle piyasaya sürülebilir. 50MP ana kamera sensörüne ev sahipliği yapacağı düşünülen K60 serisinin esnek bir ekranla gelmesi bekleniyor.

    Ayrıca Xiaomi'nin K50 Ultra'nın lansmanı üzerinde de çalıştığı bildiriliyor. Cihazın Snapdragon 8+ Gen 1 SoC ve 120W hızlı şarj ile Ağustos ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Dimensity 9000+ SoC varyantı da olacak ve bu varyantın 100W hızlı şarjı desteklemesi bekleniyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Araçların ayağına giden: Şarj robotu

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    TheJudgé 23 saat önce

    Arabanın powerbankı var lan ,yakında aracın yanına power bank takıp gezicez iphone sahipleri gibi

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    billy brown 1 gün önce

    editörlük eskidendi. şimdi basın yayın işi bu sitelere düşmüş. yazık.

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    juanmata09 1 hafta önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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