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    Redmi K90 Pro’nun fiyatı önemli ölçüde artacak!

    Redmi’nin merakla beklenen K90 serisi geliştirilmeye devam ederken, serinin en önemli isimlerinden biri olarak gösterilen K90 Pro’nun fiyatında önemli bir artış görebiliriz.

    Redmi K90 Pro’nun fiyatı önemli ölçüde artacak! Tam Boyutta Gör

    Redmi’nin yaklaşan K90 Pro modeliyle ilgili sızıntılar, cihazın fiyat konusunda dikkat çekici bir değişim göstereceğini ortaya koyuyor. Güvenilir kaynaklardan biri olan Digital Chat Station’a göre, Redmi K90 Pro’nun fiyatı önceki modellere kıyasla belirgin bir şekilde artacak. Bu gelişme, özellikle geçtiğimiz yıl tanıtılan ve fiyat açısından bir önceki modele göre zaten daha yüksek olan K80 Pro’nun ardından şaşırtıcı bir strateji olarak görülüyor.

    K90 Pro’nun baz modeli için beklenen başlangıç fiyatı 550 ila 680 dolar arasında olacak. Bu, K70 Pro ile kıyaslandığında en düşük ihtimalle %22’lik bir artışa işaret ediyor. Redmi’nin K serisi, başlangıçta “amiral gemisi katili” olarak tanıtılmıştı; ancak bu fiyatlandırma politikası, serinin uygun fiyatlı olma özelliğini sorgulatıyor. Görünüşe göre Redmi, K serisini daha premium bir konumlandırmaya taşımayı hedefliyor.

    Bu fiyat artışını destekleyecek şekilde, cihazda bazı dikkat çekici donanım yükseltmeleri olması bekleniyor. İlk söylentilere göre, K90 Pro, 50 MP çözünürlük sunan periskop telefoto bir kameraya sahip olacak. İşlemci tarafında ise Qualcomm’un en yeni Snapdragon 8 Elite 2 çipinin kullanılması bekleniyor. Ekran konusunda ise Redmi, mevcut düz 2K OLED tasarımını koruyabilir.

    K90 Pro’nun resmi duyurusuna henüz aylar varken, cihaz hakkında daha fazla detayın sızdırılması muhtemel görünüyor. Ancak bu fiyat politikası, teknoloji tutkunları arasında cihazın ne kadar rekabetçi olacağı konusunda şimdiden tartışmalara yol açmış durumda. Redmi’nin bu stratejisinin pazarda nasıl karşılanacağını görmek için biraz daha beklemek gerekecek.

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    Şampanya kulesine direnen süspansiyon

    B
    berkandinçay 1 saat önce

    Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)

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