    TCL MoveTime MT48 yapay zekâ eğlencesi ile geliyor

    TCL MoveTime MT48 akıllı çocuk saati uzun kullanım süresi ve gelişmiş konum takip özellikleri yanında yapay zekâ destekli eğlence modu ile dikkat çekiyor.       

    TCL MoveTime MT48 Tam Boyutta Gör
    Akıllı çocuk saati denince akla ilk gelen markalardan TCL MoveTime, okul dönemi başlarken yeni bir modelle daha piyasaya çıkıyor. TCL MoveTime MT48 akıllı çocuk saati yapay zekâ odaklı eğlence modu ile dikkat çekiyor. 

    TCL MoveTime MT48 özellikleri ve fiyatı

    1.68 inçlik dokunmatik bir ekrana sahip olan akıllı saate 2 çekirdekli UNISOC W377 yongası yer alıyor. 4GB RAM ile 512MB entegre depolaması bulunan saat 4G uyumlu ve çift bant GPS desteği sunuyor. Batarya ise 2.5-3 gün arasında kullanım ve 7 güne kadar bekleme süresi sunuyor. 

    Ebeveynler 2MP kamera ile görüntülü görüşme yapabilirken anlık olarak konum takibi, sınır çizme, sınırdan çıkma bildirimi gibi özellikleri kullanabiliyor. Ayrıca saati okul moduna alarak çocuğun dikkatinin dağılmasını da engelleyebiliyor. 

    Saatin yapay zekâ destekli eğlence modu ise metin komutları ile resim çizme ve resim tahmin oyunu gibi zaman geçirme aktivitelerine sahip. TCL MoveTime MT48 çocuk saati 150 Euro fiyat etiketi ile satışa sunulacak. 

