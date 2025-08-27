Kalp atış hızını ölçecek AirPods Pro 3, yeni şarj kutusuyla geliyor

Tam Boyutta Gör Apple, 2022'den beri AirPods Pro'yu güncellemedi. AirPods Pro 3’ün Eylül ayında tanıtılacağı söyleniyor ve kalp atış hızı takibi gibi yeni özelliklerin yanı sıra birkaç tasarım değişikliği bekleniyor.

Daha küçük şarj kutusu

Apple, AirPods 4 modeliyle şarj kutusunu küçülttü. Bu değişiklikle birlikte MagSafe şarj özelliği kaldırıldı. Kulaklık, Qi tabanlı kablosuz şarjı desteklese de içinde mıknatıs bulunmuyor. ANC özelliği olmayan daha uygun fiyatlı modelde kablosuz şarj özelliği bulunmuyor. AirPods Pro 3’te MagSafe şarj özelliği olacak, Apple’ın bu özelliği kaldırması beklenmiyor. Mevcut ‌AirPods Pro'ya benzer şekilde, Bul uyarıları için hoparlörler olacak. Bununla birlikte yeni AirPods Pro’nun daha küçük bir şarj kutusuna sahip olması bekleniyor.

Eşleştirme düğmesi olmayacak

AirPods 4’te AirPods Pro 2 de dahil olmak üzere önceki modellerin şarj kutularında arkada bulunan eşleştirme düğmesi yer almıyor. Apple, bunun yerine kutunun ön tarafına, durum ışığının hemen altına gizli bir kapasitif düğme yerleştirdi. Manuel eşleştirmeyi başlatmak için kullanıcıların kutuyu açmaları ve ön orta alana çift dokunmaları yeterli oluyor. Aynı gizli kontrol, durum ışığı açıkken kutuya üç kez hızlı bir şekilde çift dokunarak başlatılan sıfırlama işlemi için de kullanılıyor. AirPods Pro 3'te de aynısı bekleniyor.

Gizli durum ışığı

‌AirPods 4‌’ün şarj kutusundaki durum ışığı, AirPods Pro 2’ye kıyasla daha gizli. Kutu şarj olmuyorken veya kapalıyken belirgin bir LED ışığı görünmüyor ve kutu açıldığında veya şarj cihazına yerleştirildiğinde ışık beyaz plastiğin altında beliriyor. AirPods Pro 3 kutusunun da benzer gizli bir durum ışığına sahip olması muhtemel.

Yeni tasarım

Apple, AirPods 4’te daha kısa sap ve daha iyi uyum için daha konturlu kulaklık ucuyla AirPods Pro'ya daha çok benzeyen yeni bir kulaklık tasarımı sundu. Ancak, AirPods Pro gibi silikon kulaklık uçları yok. AirPods Pro 3 de yenilenmiş bir tasarımla gelebilir ancak nasıl görüneceği henüz bir sır.

Apple, AirPods'lara gelecek yeni özellikleri duyurdu 2 ay önce eklendi

iOS 26 ile AirPods Pro’ya yeni özellikler geliyor

iPhone 17 tanıtım etkinliği sırasında yayınlanacak iOS 26 güncellemesi, AirPods Pro modellerine birçok yeni özellik getirecek. Bunlar arasında; uykuda sesi otomatik olarak duraklatma, AirPods'u kamera kumandası olarak kullanma, ‌iPhone diğer oynatma cihazlarına bağlandığında sesi AirPods’ta tutma seçeneği ve iyileştirilmiş arama kalitesi yer alıyor.

Apple’ın önemli AirPods güncellemelerini de duyurması beklenen iPhone 17 etkinliğini 9 Eylül Salı günü gerçekleştirmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Kulaklık Haberleri

AirPods Pro 3'ün tasarım detayları ortaya çıktı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: