Meta, Metaverse’e yapay zeka destekli NPC’ler getiriyor

Tam Boyutta Gör Meta, geliştiricilerin Horizon Worlds platformunda yapay zeka destekli NPC’ler oluşturabilmesini sağlayacak yeni araçlarını tanıttı. Şirket, bu özelliğin “çok yakında” kullanıma sunulacağını ve geliştiricilere yeni üretken yapay zeka araçlarıyla karakter tasarlama imkanı vereceğini açıkladı.

NPC'lere yapay zeka desteği

Yeni güncellemeyle birlikte, geliştiriciler Worlds Desktop Editor üzerinden NPC’lerin hem görünümünü özelleştirebilecek hem de karakterlere bir arka plan hikayesi ve oyunculara nasıl yanıt vereceklerini belirleyen talimatlar ekleyebilecek. Bu sayede NPC’ler, yalnızca önceden programlanmış cevaplarla sınırlı kalmayacak. Oyuncuların etkileşimlerine daha dinamik ve gerçekçi tepkiler verebilecek.





Meta, bu adımın hem AI hem de metaverse vizyonunu birleştirme sürecindeki son çalışmalardan birisi olduğunu vuruguluyor. Şirketin Connect etkinliği birkaç hafta içinde gerçekleşeceği için üretken yapay zekanın Meta’nın sanal dünyalarını nasıl değiştirdiğine dair daha fazla detayın yakında paylaşılması bekleniyor. Şimdilik, yeni AI NPC’leri deneyimlemek isteyenler Bobber Bay Fishing ve Profit or Perish oyunlarındaki karakterleri inceleyebilir.

Öte yandan metaverse vizyonu şirketin Reality Labs birimi altında şekilleniyor. Bu birim, akıllı gözlük ve VR/AR başlıkları da içeriyor. 2020’nin son çeyreğinden bu yana Reality Labs birimi hiçbir zaman kar elde edemedi. Kümülatif zarar ise 70 milyar doları bulmuş durumda.

