Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Meta, Metaverse’e yapay zeka destekli NPC’ler getiriyor

    Meta, Horizon Worlds’e yapay zeka destekli NPC’ler getiriyor. Geliştiriciler karakterlerin görünümünü, hikâyesini ve oyunculara vereceği tepkileri özelleştirebilecek.

    Meta, Metaverse’e yapay zeka destekli NPC’ler getiriyor Tam Boyutta Gör
    Meta, geliştiricilerin Horizon Worlds platformunda yapay zeka destekli NPC’ler oluşturabilmesini sağlayacak yeni araçlarını tanıttı. Şirket, bu özelliğin “çok yakında” kullanıma sunulacağını ve geliştiricilere yeni üretken yapay zeka araçlarıyla karakter tasarlama imkanı vereceğini açıkladı.

    NPC'lere yapay zeka desteği

    Yeni güncellemeyle birlikte, geliştiriciler Worlds Desktop Editor üzerinden NPC’lerin hem görünümünü özelleştirebilecek hem de karakterlere bir arka plan hikayesi ve oyunculara nasıl yanıt vereceklerini belirleyen talimatlar ekleyebilecek. Bu sayede NPC’ler, yalnızca önceden programlanmış cevaplarla sınırlı kalmayacak. Oyuncuların etkileşimlerine daha dinamik ve gerçekçi tepkiler verebilecek.



    Meta, bu adımın hem AI hem de metaverse vizyonunu birleştirme sürecindeki son çalışmalardan birisi olduğunu vuruguluyor. Şirketin Connect etkinliği birkaç hafta içinde gerçekleşeceği için üretken yapay zekanın Meta’nın sanal dünyalarını nasıl değiştirdiğine dair daha fazla detayın yakında paylaşılması bekleniyor. Şimdilik, yeni AI NPC’leri deneyimlemek isteyenler Bobber Bay Fishing ve Profit or Perish oyunlarındaki karakterleri inceleyebilir.

    Öte yandan metaverse vizyonu şirketin Reality Labs birimi altında şekilleniyor. Bu birim, akıllı gözlük ve VR/AR başlıkları da içeriyor. 2020’nin son çeyreğinden bu yana Reality Labs birimi hiçbir zaman kar elde edemedi. Kümülatif zarar ise 70 milyar doları bulmuş durumda.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    peygamberlerin sıralaması bt anjiyografi fiyatları forum evin önüne park etme hakkı kaç tane hafif kusur muayeneden geçer kahvede nikotin var mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 80 Pro
    HUAWEI Pura 80 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    DELL Latitude 3540
    DELL Latitude 3540
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum