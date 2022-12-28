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    Anlık Bildirim

    Redmi Note 12 Pro Speed Edition tanıtıldı: İşte özellikleri

    Redmi Note 12 Pro Speed Edition duyuruldu. Orta sınıf Qualcomm Snapdragon işlemcili telefon, yeni tanıtılan K60 ile birkaç özelliği paylaşıyor. İşte Redmi Note 12 Pro SE özellikleri ve fiyatı:
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    redmi note 12 pro speed edition Tam Boyutta Gör
    Redmi, 2022’nin son büyük etkinliğinde K serisi akıllı telefonlarını tanıtırken Note 12 serisini de güncelledi. Yeni Note 12 Pro Speed Edition, MediaTek Dimensity 1080 platformu yerine Qualcomm’un eski işlemcisi Snapdragon 778G ile geliyor. Redmi Note 12 Pro SE, Pro’dan ne gibi farklılıklar sunuyor bakalım.

    Daha hızlı şarj olmuyor!

    Redmi Note 12 Pro Speed Edition, 67W kablolu şarjı destekleyen Note 12 Pro ile aynı hızda şarj oluyor. Ayrıca Pro model ile aynı 5000 mAh bataryadan güç alıyor ve QC 3+, PD 2.0 ve PD 3.0 şarj protokollerini destekliyor.

    Tasarımda ufak dokunuşlar

    Redmi Note 12 Pro SE, tasarım olarak da farklılık sunmuyor. Kamera bölümü biraz değiştirilmiş ve Redmi markası aşağıdan yukarı taşınmış. Bu haliyle Poco akıllı telefona benziyor. Telefon, düz Pro modeliyle aynı boyutları ve pil boyutunu paylaşırken, 6g daha hafif.

    İşlemci ve kamera farklı

    Redmi Note 12 Pro ile Note 12 Pro Speed Edition arasındaki farklar işlemci ve kamerada ortaya çıkıyor. Note 12 Pro, Dimensity 1080 işlemciyle geliyor ve 50MP ana kameraya sahip. Note 12 Pro SE ise, Snapdragon 778G işlemci ve 108MP Samsung ISOCELL HM2 birincil kameraya sahip. 108MP ana kameraya 8MP ultra geniş, 2MP makro kamera eşlik ediyor.

    Üç bellek seçeneğiyle geliyor

    6.67 inç FullHD+ 120Hz OLED ekrana sahip olan telefon, yanda parmak izi okuyucu taşıyor. Note 12 Pro’nun aksine Android 13 tabanlı MIUI 14 ile gelen telefonun 6GB/128GB, 8GB/256GB, 12GB/256GB bellek ve depolama seçenekleri bulunuyor.

    Redmi Note 12 Pro Speed Edition özellikleri

    Redmi Note 12 Pro Speed Edition özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.67 inç, FHD+, OLED, 120Hz, 900 nit maks. parlaklık, Dolby Vision, HDR10+
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G 6nm
    • Bellek: 6GB/8GB/12GB LPDDR4X RAM
    • Depolama: 128GB/256GB UFS 2.2
    • İşlemci: Android 12 with MIUI 14
    • Arka kamera: 108MP ana (Samsung HM2 sensör, OIS, f/1.89), 8MP ultra geniş açılı (120°, f/2.2), 2MP makro (f/2.4)
    • Ön kamera: 16MP front camera
    • Batarya: 5000mAh, 67W hızlı şarj
    • Bağlantı: 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC
    • Boyut ve ağırlık: 162.91×76.03×7.9mm, 181g

    Çin'de satılacak

    Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed Edition fiyatı; 245 dolardan başlıyor. 8GB’lık modelin fiyatı 260 dolar iken, 12GB’lık modelin fiyatı 285 dolar. Telefon, Çin’de Xiaomi’nin resmî sitesinde satılacak; global satışına dair bir bilgi yok.

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    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 22 saat önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 5 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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