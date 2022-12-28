Redmi Note 12 Pro Speed Edition tanıtıldı: İşte özellikleri

- Daha hızlı şarj olmuyor!
- Tasarımda ufak dokunuşlar
- İşlemci ve kamera farklı
- Üç bellek seçeneğiyle geliyor
- Redmi Note 12 Pro Speed Edition özellikleri
- Çin'de satılacak
- Yorumlar
Daha hızlı şarj olmuyor!
Redmi Note 12 Pro Speed Edition, 67W kablolu şarjı destekleyen Note 12 Pro ile aynı hızda şarj oluyor. Ayrıca Pro model ile aynı 5000 mAh bataryadan güç alıyor ve QC 3+, PD 2.0 ve PD 3.0 şarj protokollerini destekliyor.
Tasarımda ufak dokunuşlar
Redmi Note 12 Pro SE, tasarım olarak da farklılık sunmuyor. Kamera bölümü biraz değiştirilmiş ve Redmi markası aşağıdan yukarı taşınmış. Bu haliyle Poco akıllı telefona benziyor. Telefon, düz Pro modeliyle aynı boyutları ve pil boyutunu paylaşırken, 6g daha hafif.
İşlemci ve kamera farklı
Redmi Note 12 Pro ile Note 12 Pro Speed Edition arasındaki farklar işlemci ve kamerada ortaya çıkıyor. Note 12 Pro, Dimensity 1080 işlemciyle geliyor ve 50MP ana kameraya sahip. Note 12 Pro SE ise, Snapdragon 778G işlemci ve 108MP Samsung ISOCELL HM2 birincil kameraya sahip. 108MP ana kameraya 8MP ultra geniş, 2MP makro kamera eşlik ediyor.
Üç bellek seçeneğiyle geliyor
6.67 inç FullHD+ 120Hz OLED ekrana sahip olan telefon, yanda parmak izi okuyucu taşıyor. Note 12 Pro’nun aksine Android 13 tabanlı MIUI 14 ile gelen telefonun 6GB/128GB, 8GB/256GB, 12GB/256GB bellek ve depolama seçenekleri bulunuyor.
Redmi Note 12 Pro Speed Edition özellikleri
- Ekran: 6.67 inç, FHD+, OLED, 120Hz, 900 nit maks. parlaklık, Dolby Vision, HDR10+
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G 6nm
- Bellek: 6GB/8GB/12GB LPDDR4X RAM
- Depolama: 128GB/256GB UFS 2.2
- İşlemci: Android 12 with MIUI 14
- Arka kamera: 108MP ana (Samsung HM2 sensör, OIS, f/1.89), 8MP ultra geniş açılı (120°, f/2.2), 2MP makro (f/2.4)
- Ön kamera: 16MP front camera
- Batarya: 5000mAh, 67W hızlı şarj
- Bağlantı: 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC
- Boyut ve ağırlık: 162.91×76.03×7.9mm, 181g
Çin'de satılacak
Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed Edition fiyatı; 245 dolardan başlıyor. 8GB’lık modelin fiyatı 260 dolar iken, 12GB’lık modelin fiyatı 285 dolar. Telefon, Çin’de Xiaomi’nin resmî sitesinde satılacak; global satışına dair bir bilgi yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d