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    Kamerasıyla dikkat çeken Redmi Note 12 serisi tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Xiaomi, Redmi Note 12 fiyatı ve özellikleri belli oldu. Xiaomi Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12 Pro Plus ve Redmi Note 12 Explorer yeni serinin üyeleri olarak karşımıza çıkıyor.
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    redmi note 12 tasarımı Tam Boyutta Gör
    Redmi Note serisi büyümeye devam ediyor. Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12 Pro Plus ve Redmi Note 12 Explorer olarak dört model ile karşımıza çıkan firma gelişmiş özelliklerle ürünlerini donatmış durumda. Pro modeller kameralarıyla dikkat çekerken, Note 12 Explorer ise oldukça iddialı hızlı şarj özelliğiyle kardeşleri ve rakiplerinden ayrılıyor.

    Redmi Note 12 Pro Plus ve 12 Pro özellikleri

    redmi note 12 pro plus Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.67 inç Full HD+ OLED ekran,120Hz yenileme hızı, Dolby Vision HDR10+ 900nit
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 1080 yonga seti
    • Bellek ve depolama: 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, LPDDR4X,UFS 2.2
    • Arka kamera: 200 megapiksel ana kamera, OIS, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel makro kamera
    • Ön kamera: 16 megapiksel
    • İşletim sistemi: Android 12 (MIUI 13)
    • Bağlantı: NFC, WiFi6
    • Pil: 12 Pro Plus 120W, 12 Pro 67W hızlı şarj destekli 5000 mAh pil

    Redmi Note 12 Pro Plus ve Redmi Note 12 Pro modelleri, FHD+ çözünürlük ve 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olan 6.7 inç büyüklüğünde OLED panellerle birlikte geliyor ve neredeyse aynı özellikleri paylaşıyorlar. Her iki telefonda da Dimensity 1080 yonga seti ve 12 GB'a kadar RAM eşlik ediyor. Depolama tarafındaysa 256 GB kapasite sunulmakta.

    redmi note 12 işlemcisi
    Note 12 Pro Plus, kamera tarafından kardeşinden ayrılıyor. Samsung'un ISCOELL HPX sensörünü kullanan 200 MP kameralı ilk Redmi telefonu Note 12 Pro Plus, bu kamerasında 16'ya 1 piksel gruplama ve QPD otomatik odaklama özelliğine sahip 1/1.4 inçlik sensöre yer veriyor. Varsayılan modda 2,24μm piksellerle 12,5MP çözünürlüklü fotoğraflar, 1,12μm piksellerle 50MP çekimler ve hatta 0,56μm piksellerle tam 200MP görüntüler çekebilmek mümkün oluyor. Büyük olarak niteleyebileceğimiz bu sensör ayrıca kademeli HDR, 14 bit renk derinliği, 30 FPS 8K ve 120 FPS 4K video kaydını da beraberinde getiriyor.
    redmi note 12 kamerası Tam Boyutta Gör
    Redmi Note 12 Pro ise OIS destekli Sony IMX766 sensörlü 50 MP ana kameraya sahip konumda. Her iki telefonda da kalan iki sensör, 8MP ultra geniş ve 2MP makro olarak bulunuyor. Ön tarafta yer alan sefie kamerası ise 16 MP çözünürlükte.

    Hem Redmi 12 Pro hem de Pro Plus, 5000mAh büyüklüğünde pil ile gelirken standart Pro modelinde 67W’a kadar hızlı şarj, Pro Plus modelde ise 120W hızlı şarj desteği veriliyor. Benzer şekilde iki telefon da Android 12 tabanlı MIUI 13'ü kullanıyor ve kulaklık jakını bir kez daha koruyor.

    Redmi Note 12 Pro Plus, beyaz, siyah, mavi ve yeşil ve siyah çift tonlu seçeneklerle geliyor. 8/256 GB model için 304 dolar, 12/256 GB model ise 332 dolar karşılığında satılacak. Telefon ilk olarak Çin'de 1 Kasım'da satılmaya başlayacak.

    Redmi Note 12 Pro, aynı renk seçeneklerine sahip durumda. Cihazın 6/128 GB modeli 235 dolar olarak fiyatlandırılırken en üst konfigürasyonlu 12/256 GB modeli ise 304 dolar fiyat etiketiyle yine 1 Kasım’da Çin’de satışa çıkacak.

    Redmi Note 12 özellikleri

    redmi note 12 özellikleri

    • Ekran: 6.67 inç Full HD+ OLED ekran,120Hz yenileme hızı, Dolby Vision HDR10+ 900nit
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 1080 yonga seti
    • Bellek ve depolama: 128GB 4/6/8GB RAM, 256GB 8GB RAM, UFS 2.2
    • Arka kamera: 48 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel makro kamera
    • Ön kamera: 8 megapiksel
    • İşletim sistemi: Android 12 (MIUI 13)
    • Bağlantı: NFC, WiFi6
    • Pil: 33W hızlı şarj destekli 5000 mAh pil

    Standart Redmi Note 12, Pro kardeşleri gibi FHD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç OLED ekran getiriyor ve ayrıca 33W hızlı şarjlı 5.000 mAh pili de beraberinde getiriyor. Arka tarafında ana kamera 48 MP değerindeyken yanında bir adet 2 MP çözünürlüğünde makro sensör bulunuyor. Selfie kamerası ise 8 MP çözünürlüğünde. Qualcomm'un Snapdragon 4 Gen 1 yonga seti, 8 GB'a kadar RAM ve 256 GB depolama alanı sunan Redmi Note 12, siyah, beyaz ve mavi renklerle geliyor. Telefonun 4/128 GB başlangıç modeli 165 dolar, 8/256 GB modeli ise 235 dolar fiyat etiketine sahip. Bu model de yine 1 Kasım’da Çin’de satışa çıkacak.

    Redmi Note 12 Explorer özellikleri

    redmi note 12 explorer kamera özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.67 inç Full HD+ OLED ekran,120Hz yenileme hızı, Dolby Vision HDR10+ 900nit
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 1080 yonga seti
    • Bellek ve depolama: 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, UFS 2.2
    • Arka kamera: 200 megapiksel ana kamera, OIS, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel makro kamera
    • Ön kamera: 16 megapiksel
    • İşletim sistemi: Android 12 (MIUI 13)
    • Bağlantı: NFC, WiFi6
    • Pil: 210 watt hızlı şarj destekli 4.300 mAh pil

    Redmi Note 12 serisinin özel modeli olan Redmi Note 12 Explorer, özellikle pil ve şarj konusunda ileriye doğru dev bir adım atıyor. 4300mAh büyüklüğündeki bataryasında 210W gibi çılgınca hızlı şarjı destekleyen telefon sadece 10 dakikada yüzde 100 doluluğa ulaşabilecek.

    Telefonun geri kalan tüm özellikleri Redmi Note 12 Pro Plus ile aynı. FHD+ çözünürlük ve 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olan 6.7 inç büyüklüğünde OLED panele sahip olan cihaz, Dimensity 1080 yonga seti ve 12 GB RAM seçeneğinden gücünü alıyor. Kamera tarafında 200 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı ve 2 megapiksel makro kamera sunan telefonun fiyatı ise 330 dolar olarak açıklandı.

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