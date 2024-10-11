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Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi geçtiğimiz ay Çin’de tanıtılan Redmi Note 14 serisi, kısa sürede en popüler telefonlar sıralamasında zirveye yerleşti. Günümüzde ise Xiaomi, Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro ve Pro+ modellerini yavaş yavaş küresel lansmana hazırlanıyor. Son olarak Redmi Note 14 5G, Endonezya sertifikasyon sitesinde görüntülendi.

Redmi Note 14 5G globale geliyor

Sızdırılan listelemeye göre Xiaomi, Redmi Note 14 modelinin küresel sürümü için sertifikasyon başvurularına başladı. Sertifikada açıkça "Redmi Note 14 yazıyor ve 2409RAD4G model numarasına sahip. Sonundaki "G" harfi ise bunun gerçekten de küresel varyant olduğunu doğruluyor.

Tam Boyutta Gör Bunun nedeni, Redmi Note 14'ün uluslararası versiyonunun Çin dışında satış için onaylanmış olmasıdır. Özellikle Endonezya'da, 24094RAD4G model numarasıyla SDPPI'dan geçti. Sonundaki "G" harfi bunun gerçekten de küresel varyant olduğunu ortaya koyuyor. Şu an için 5G destekli modelin neler sunacağı belirsiz. Ancak Çin'de halihazırda tanıtıldığından özelliklerine göz atabiliriz.

Redmi Note 14 5G neler sunuyor?

Redmi Note 14 5G, 6.67 inç FHD+ çözünürlüğünde ve 120 Hz yenileme hızına sahip OLED ekran sunuyor. Ekranın parlaklığı selefine göre artırılarak 2100 nit seviyesine çıkarılmış ve Gorilla Glass 5 ile korunuyor ve altında parmak izi okuyucu bulunuyor.

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Kamera tarafında OIS destekli 50 MP Sony LYT-600 ana kamera ve 2 MP'lik ikinci bir sensör yer alırken, ön kamera ise 16 MP çözünürlüğünde. Telefon, performans açısından Mediatek Dimensity 7050 Ultra, 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB depolama alanı ile geliyor. 5110 mAh kapasiteli batarya 45 W hızlı şarjı destekliyor ve cihaz HyperOS tabanlı Android 14 ile geliyor.

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Redmi Note 14 5G globale geliyor: İşte özellikleri