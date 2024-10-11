Redmi Note 14 5G globale geliyor: İşte özellikleri

Redmi Note 14 5G globale geliyor
Sızdırılan listelemeye göre Xiaomi, Redmi Note 14 modelinin küresel sürümü için sertifikasyon başvurularına başladı. Sertifikada açıkça "Redmi Note 14 yazıyor ve 2409RAD4G model numarasına sahip. Sonundaki "G" harfi ise bunun gerçekten de küresel varyant olduğunu doğruluyor.
Redmi Note 14 5G neler sunuyor?
Redmi Note 14 5G, 6.67 inç FHD+ çözünürlüğünde ve 120 Hz yenileme hızına sahip OLED ekran sunuyor. Ekranın parlaklığı selefine göre artırılarak 2100 nit seviyesine çıkarılmış ve Gorilla Glass 5 ile korunuyor ve altında parmak izi okuyucu bulunuyor.
Kamera tarafında OIS destekli 50 MP Sony LYT-600 ana kamera ve 2 MP'lik ikinci bir sensör yer alırken, ön kamera ise 16 MP çözünürlüğünde. Telefon, performans açısından Mediatek Dimensity 7050 Ultra, 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB depolama alanı ile geliyor. 5110 mAh kapasiteli batarya 45 W hızlı şarjı destekliyor ve cihaz HyperOS tabanlı Android 14 ile geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...