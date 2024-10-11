Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Redmi Note 14 5G globale geliyor: İşte özellikleri

    Xiaomi'nin merakla beklenen telefonu Xiaomi Redmi Note 14 5G, çok yakında globale geliyor. Akıllı telefon sertifikasyon sitelerinde görünmeye başladı. İşte detaylar...
    Redmi Note 14 5G globale geliyor: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi geçtiğimiz ay Çin’de tanıtılan Redmi Note 14 serisi, kısa sürede en popüler telefonlar sıralamasında zirveye yerleşti. Günümüzde ise Xiaomi, Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro ve Pro+ modellerini yavaş yavaş küresel lansmana hazırlanıyor. Son olarak Redmi Note 14 5G, Endonezya sertifikasyon sitesinde görüntülendi. 

    Redmi Note 14 5G globale geliyor

    Sızdırılan listelemeye göre Xiaomi, Redmi Note 14 modelinin küresel sürümü için sertifikasyon başvurularına başladı. Sertifikada açıkça "Redmi Note 14 yazıyor ve 2409RAD4G model numarasına sahip. Sonundaki "G" harfi ise bunun gerçekten de küresel varyant olduğunu doğruluyor.

    Redmi Note 14 5G globale geliyor: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Bunun nedeni, Redmi Note 14'ün uluslararası versiyonunun Çin dışında satış için onaylanmış olmasıdır. Özellikle Endonezya'da, 24094RAD4G model numarasıyla SDPPI'dan geçti. Sonundaki "G" harfi bunun gerçekten de küresel varyant olduğunu ortaya koyuyor. Şu an için 5G destekli modelin neler sunacağı belirsiz. Ancak Çin'de halihazırda tanıtıldığından özelliklerine göz atabiliriz.

    Redmi Note 14 5G neler sunuyor?

    Redmi Note 14 5G, 6.67 inç FHD+ çözünürlüğünde ve 120 Hz yenileme hızına sahip OLED ekran sunuyor. Ekranın parlaklığı selefine göre artırılarak 2100 nit seviyesine çıkarılmış ve Gorilla Glass 5 ile korunuyor ve altında parmak izi okuyucu bulunuyor.

    Kamera tarafında OIS destekli 50 MP Sony LYT-600 ana kamera ve 2 MP'lik ikinci bir sensör yer alırken, ön kamera ise 16 MP çözünürlüğünde. Telefon, performans açısından Mediatek Dimensity 7050 Ultra, 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB depolama alanı ile geliyor. 5110 mAh kapasiteli batarya 45 W hızlı şarjı destekliyor ve cihaz HyperOS tabanlı Android 14 ile geliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    N
    nkn nkn 1 saat önce

    karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen

    Profil resmi
    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hukuk mu mühendislik mi lpg de yüksek devirde tekleme valodrop güvenilir mi 1. ve 2. viteste silkeleme ankara kızılay spor malzemeleri satan yerler

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6.000-8.000 TL Arası Telefonlar
    Realme C55
    Realme C55
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-44P
    Acer Aspire 3 A315-44P
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız