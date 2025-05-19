Google duyurdu: Chrome Android için SMS doldurma geliyor

Kodları artık kendisi girecek
Kaçıranlar için SMS doldurma özelliğinin uzun süredir Android uygulamları özelinde desteklendiğini söyleyelim. Ancak şimdiye kadar Chrome üzerinden açılan web sitelerinde geçerli değildi. Yeni sistemle birlikte, kullanıcı herhangi bir siteye giriş yaparken gelen doğrulama kodu doğrudan tarayıcı tarafından algılanıp otomatik biçimde doldurulacak.
Bu arada yeni güncellemeyle birlikte Chrome'un Android sürümüne yerleşik PDF okuyucu ve şüpheli bildirimleri engellemeye yönelik yapay zekâ destekli araçlar da eklenmiş durumda. Böylece Google, mobil tarayıcı deneyimini hem daha güvenli hem de daha pratik hâle getirmeyi hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.
biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz
yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.