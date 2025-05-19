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    Anlık Bildirim

    Google duyurdu: Chrome Android için SMS doldurma geliyor

    Google, Android için telefon kullanıcıları için Google Chrome'un yeni bir özelliğini duyurdu. Doğrulama kodlarını otomatik doldurabilecek. İşte detaylar...     

    Google Chrome, Android için beklenen özelliğe kavuşuyor! Tam Boyutta Gör
    Google, Android için Chrome tarayıcısına SMS doğrulama kodlarını otomatik olarak tanıyıp ilgili alana yerleştiren yeni bir özellik duyurdu. Bu güncelleme sayesinde kullanıcıların, iki adımlı doğrulama sürecinde SMS ile gönderilen tek kullanımlık şifreyi (OTP) manuel olarak girme zorunluluğu ortadan kalkıyor.

    Kodları artık kendisi girecek

    Kaçıranlar için SMS doldurma özelliğinin uzun süredir Android uygulamları özelinde desteklendiğini söyleyelim. Ancak şimdiye kadar Chrome üzerinden açılan web sitelerinde geçerli değildi. Yeni sistemle birlikte, kullanıcı herhangi bir siteye giriş yaparken gelen doğrulama kodu doğrudan tarayıcı tarafından algılanıp otomatik biçimde doldurulacak. 

    Google Chrome, Android için beklenen özelliğe kavuşuyor! Tam Boyutta Gör
    Özellikle SMS tabanlı iki adımlı doğrulama konusunda bu özellik, süreci büyük ölçüde kısaltmayı hedefliyor. Şu an için Google, SMS kodu otomatik doldurma desteğini henüz tüm kullanıcılara açmış değil. Özellik, Chrome’un Android sürümüne yapılacak yeni bir güncellemeyle birlikte kademeli olarak paylaşılacak.

    Bu arada yeni güncellemeyle birlikte Chrome'un Android sürümüne yerleşik PDF okuyucu ve şüpheli bildirimleri engellemeye yönelik yapay zekâ destekli araçlar da eklenmiş durumda. Böylece Google, mobil tarayıcı deneyimini hem daha güvenli hem de daha pratik hâle getirmeyi hedefliyor.

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    Optimus'tan etkileyici dans gösterisi

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    TheLuBu 1 gün önce

    100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.

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    Evren7 2 gün önce

    biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz

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    goro1982 3 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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