Google duyurdu: Chrome Android için SMS doldurma geliyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Google, Android için Chrome tarayıcısına SMS doğrulama kodlarını otomatik olarak tanıyıp ilgili alana yerleştiren yeni bir özellik duyurdu. Bu güncelleme sayesinde kullanıcıların, iki adımlı doğrulama sürecinde SMS ile gönderilen tek kullanımlık şifreyi (OTP) manuel olarak girme zorunluluğu ortadan kalkıyor.

Kodları artık kendisi girecek

Kaçıranlar için SMS doldurma özelliğinin uzun süredir Android uygulamları özelinde desteklendiğini söyleyelim. Ancak şimdiye kadar Chrome üzerinden açılan web sitelerinde geçerli değildi. Yeni sistemle birlikte, kullanıcı herhangi bir siteye giriş yaparken gelen doğrulama kodu doğrudan tarayıcı tarafından algılanıp otomatik biçimde doldurulacak.

Tam Boyutta Gör Özellikle SMS tabanlı iki adımlı doğrulama konusunda bu özellik, süreci büyük ölçüde kısaltmayı hedefliyor. Şu an için Google, SMS kodu otomatik doldurma desteğini henüz tüm kullanıcılara açmış değil. Özellik, Chrome’un Android sürümüne yapılacak yeni bir güncellemeyle birlikte kademeli olarak paylaşılacak.

Google’dan yeni algoritmalar icat edebilen yapay zeka atılımı 1 gün önce eklendi

Bu arada yeni güncellemeyle birlikte Chrome'un Android sürümüne yerleşik PDF okuyucu ve şüpheli bildirimleri engellemeye yönelik yapay zekâ destekli araçlar da eklenmiş durumda. Böylece Google, mobil tarayıcı deneyimini hem daha güvenli hem de daha pratik hâle getirmeyi hedefliyor.

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