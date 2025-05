Samsung'dan karar değişikliği: Ara güncellemeler rafa mı kalkıyor?

Tam Boyutta Gör Günümüzde Android 15 tabanlı One UI 7.0 güncellemesine devam eden Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8 başta olmak üzere gelecekteki sürümler için hazırlıklara başladı. Ancak bu olurken, gelecekte sürpriz bir değişiklik görebiliriz. Son bilgilere göre Android 16 tabanlı One UI 8, sonraki bir güncelleme ile doğrudan One UI 8.5'e yükseltilecek.

One UI 8.5'e doğrudan geçiyor

SamMobile tarafından paylaşılan bilgilere göre, Samsung’un One UI güncelleme planlarında yeni bir geçiş modeli ortaya çıktı. Android 16 tabanlı One UI 8 üzerinde yapılan testlerde, One UI 8.5 sürümünün geliştirildiği doğrulandı. Bu bilgi ise, doğrudan Galaxy cihazlarda ön yüklü olarak bulunan telefon uygulamasından geliyor.

Tam Boyutta Gör Kaçıranlar için şu ana kadar Samsung, ana sürümler arasında One UI 7.1, 7.1.1 gibi ara güncellemeler yayımlıyordu. Ancak mevcut testlerde bu adımların atlanacağı ve One UI 8’den sonra doğrudan One UI 8.5’e geçileceğini görüyoruz. Dolayısıyla One UI 7 ile 8.5 arasındaki süreçte herhangi bir x.1 veya x.1.1 ara sürümü olmayacak. Bu geçişin geçici olup olmayacağı ise şimdilik belirsiz.

One UI 8.0'a dönecek olursak, şirketin yeni sürümü beklenenden daha erken tanıtması bekleniyor. Yeni çıkacak Galaxy Z Fold7 ve Z Flip7 modelleri doğrudan One UI 8 ile piyasaya sürülecek. One UI 8.5’in ise 2025 başında tanıtılması beklenen Galaxy S26 ile birlikte gelmesi muhtemel görünüyor.

