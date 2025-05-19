Samsung'dan karar değişikliği: Ara güncellemeler rafa mı kalkıyor?

SamMobile tarafından paylaşılan bilgilere göre, Samsung’un One UI güncelleme planlarında yeni bir geçiş modeli ortaya çıktı. Android 16 tabanlı One UI 8 üzerinde yapılan testlerde, One UI 8.5 sürümünün geliştirildiği doğrulandı. Bu bilgi ise, doğrudan Galaxy cihazlarda ön yüklü olarak bulunan telefon uygulamasından geliyor.
One UI 8.0'a dönecek olursak, şirketin yeni sürümü beklenenden daha erken tanıtması bekleniyor. Yeni çıkacak Galaxy Z Fold7 ve Z Flip7 modelleri doğrudan One UI 8 ile piyasaya sürülecek. One UI 8.5’in ise 2025 başında tanıtılması beklenen Galaxy S26 ile birlikte gelmesi muhtemel görünüyor.
100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.
biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz
yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.