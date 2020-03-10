Redmi Note 9 yaklaşıyor, paylaşımlar başladı

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Redmi Note 8 serisi ile oldukça fazla beğeni toplayan Xiaomi kısa süre içerisinde Redmi Note 9 serisini de resmiyete kavuşturacak. Bu yıl Redmi Note 9 serisinde 3 farklı modelin yer alacağı ifade ediliyor.

Çeşitli sertifika onaylarında ve Xiaomi Hindistan şefinin sosyal medya paylaşımlarında Redmi Note 9 ile ilgili bazı detaylar ortaya çıkmaya başladı. Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro ve Redmi Note 9 Pro Max şeklinde 3 model bizi bekliyor ancak özellikler tam olarak ayrıştırılamadı.

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Redmi Note 9 özellikleri

Redmi Note 9 modeli ile ilgili bilinen 4600mAh kapasiteli bir batarya ve 18W hızlı şarj desteği. Modelde 4GB RAM ve 64GB depolama olacağı ifade ediliyor. 48MP çözünürlüğünde ana kamera ve Snapdragon 720G yonga seti iddialar arasında.

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Redmi Note 9 Pro özellikleri

Redmi Note 9 Pro modelinde 6.67 inçlik 2280x1080 piksel çözünürlüğünde 60Hz ekran olacağı ifade ediliyor. MediaTek Dimensity 800 ( Snapdragon 720G de olabilir) yonga setinden gücünü alan cihazda 6GB RAM ve 128GB depolama seçeneklerine yer veriliyor.

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64MP çözünürlüğünde ana kamera olacak modelde 4920mAh kapasiteli batarya 27W hızlı şarj ile destekleniyor. Redmi Note 9 Pro Max ise 5020mAh kapasiteli batarya ve 27W hızlı şarj ile desteklenecek. Tüm modellerde 32MP çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor.

12 Mart tarihinde Hindistan’da tanıtılacak olan Redmi Note 9 serisi ile ilgili bilinmeyenler böylece aydınlanmış olacak. Dediğimiz gibi bu özellikler iddia aşamasında ve değişiklikler olabilir.

https://www.gizmochina.com/2020/03/09/will-the-redmi-note-9-pro-max-launch-on-march-12-in-india/

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