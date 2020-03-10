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    Redmi Note 9 yaklaşıyor, paylaşımlar başladı

    Merakla beklenen Redmi Note 9 akıllı telefon serisi 12 Mart tarihinde Hindistan’da resmiyet kazanacak. Bu kez Redmi Note 9 serisinde tam 3 farklı model birden göreceğiz.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Redmi Note 9 yaklaşıyor, paylaşımlar başladı
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    Redmi Note 8 serisi ile oldukça fazla beğeni toplayan Xiaomi kısa süre içerisinde Redmi Note 9 serisini de resmiyete kavuşturacak. Bu yıl Redmi Note 9 serisinde 3 farklı modelin yer alacağı ifade ediliyor.

    Çeşitli sertifika onaylarında ve Xiaomi Hindistan şefinin sosyal medya paylaşımlarında Redmi Note 9 ile ilgili bazı detaylar ortaya çıkmaya başladı. Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro ve Redmi Note 9 Pro Max şeklinde 3 model bizi bekliyor ancak özellikler tam olarak ayrıştırılamadı.

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    Redmi Note 9 özellikleri

    Redmi Note 9 modeli ile ilgili bilinen 4600mAh kapasiteli bir batarya ve 18W hızlı şarj desteği. Modelde 4GB RAM ve 64GB depolama olacağı ifade ediliyor. 48MP çözünürlüğünde ana kamera ve Snapdragon 720G yonga seti iddialar arasında.

    Redmi Note 9 yaklaşıyor, paylaşımlar başladı
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    Redmi Note 9 Pro özellikleri

    Redmi Note 9 Pro modelinde 6.67 inçlik 2280x1080 piksel çözünürlüğünde 60Hz ekran olacağı ifade ediliyor. MediaTek Dimensity 800 ( Snapdragon 720G  de olabilir) yonga setinden gücünü alan cihazda 6GB RAM ve 128GB depolama seçeneklerine yer veriliyor.

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    64MP çözünürlüğünde ana kamera olacak modelde 4920mAh kapasiteli batarya 27W hızlı şarj ile destekleniyor. Redmi Note 9 Pro Max ise 5020mAh kapasiteli batarya ve 27W hızlı şarj ile desteklenecek. Tüm modellerde 32MP çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor.

    12 Mart tarihinde Hindistan’da tanıtılacak olan Redmi Note 9 serisi ile ilgili bilinmeyenler böylece aydınlanmış olacak. Dediğimiz gibi bu özellikler iddia aşamasında ve değişiklikler olabilir.



    https://www.gizmochina.com/2020/03/09/will-the-redmi-note-9-pro-max-launch-on-march-12-in-india/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    trakyAli-1986 (ali ) 1 hf. evlbleef
    Cihaz ülkeye gelene kadar 4 tane daha yeni vergi eklenir ..
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    kartalaraz (subaru impreza) 1 hf. en beğenilen damn2u
    Kullanmazsam haklısın diyecem. 8 pro kullanıyorum süper ötesi. 4 aydır kullanıyorum hele oyunlarsa mükemmel ötesi.
    1900 tl ye aldım alternatif daha bana göre yok. Ve övülmeyi hak ediyor.
    Kullanmazsam haklısın diyecem. 8 pro kullanıyorum süper ötesi. 4 aydır kullanıyorum hele oyunlarsa mükemmel ötesi. 1900 tl ye aldım alternatif daha bana gör...
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    Yanıtla +5
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    sub182 (su ben) 1 hf.
    10 dk sonra baslayacak canlı tanıtım :
    youtube.com/...
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    semihylc (Sy ) 1 hf.
    Rakibi olan realme 6 pro işlemcisi 720 snap büyük ihtimal redmi note 9 pronunda işlemcisi 720 snap olacak.Bence çok beğendim arka kısmını ön kısımda zaten nokta kamera olacak oda ya orta tarafda ya da solda sanırım . Uzun zamandır telefon almayı düşünüyordum sanırım bu sefer alıcam
    1 Yanıt Yanıtla
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    paxal (Strand Von Zarovich) 1 hf.
    Mediatek helio g70 islemci ile gelecek diye haberler var
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    sub182 (su ben) 1 hf.
    bu görsel editlenmis diyorlar..orjinal foto asagıdakiymis..

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    bu linkin yalancısıyım : slashleaks.com/...



    1 Yanıt Yanıtla
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    SYLAS (Haruncan ) 1 hf.
    Xiaomi 5ayda bir bi ton model cikariyor sonra yazilimi test bile etmeden yolluyorlar telefon bozuluyor.
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    Dr. Donanım 1 hf.
    Mi 9t den iyi olursa redmi note 9 alırım. Hayaller iPhone 9 hayatlar devlet sağolsun redmi 9
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    damn2u (Sercan ) 1 hf.
    8 Pro alanların gözü yaşlı diyeceğim de şimdi gelip bana cihazlarını öve öve bitiremeyecekler. Neyse haydi hayırlı traşlar.
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    Adiyamanmp3 1 hf.
    Bırakın gelsin.
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    Kayrabey (Kayra Bey) 1 hf.
    3.000 sınırını geçeceğini sanmam.
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    3152 kez okundu.
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