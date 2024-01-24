Redmi Watch 4 ve Redmi Buds 5 Pro Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı

- Redmi Watch 4 ve Redmi Buds 5 Türkiye’de satışa çıktı
- Redmi Watch 4 özellikler
- Redmi Buds 5 ve 5 Pro
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Redmi Watch 4 ve Redmi Buds 5 Türkiye’de satışa çıktı
Redmi Watch 4, Redmi Buds 5 ve Buds 5 Pro, geçtiğimiz saatlerde Xiaomi Türkiye mağazasında listelenmeye başladı. Buna göre uygun fiyatlı bir saat arayanlar için tercih edilebilecek Redmi Watch 4, ülkemizde 3.299 TL fiyatla kullanıcılara sunuluyor. Ayrıca gümüş grisi ve siyah olmak üzere iki renk seçeneğine sahip.
Öte yandan Redmi Buds 5 kablosuz kulaklık modeli için belirlenen fiyat etiketi 1.099 TL. Abisi Redmi Buds 5 Pro ise 1.949 TL fiyatla listeleniyor.
- Redmi Watch 4: 3.299 TL
- Redmi Buds 5: 1.099 TL
- Redmi Buds 5 Pro: 1.949 TL
Redmi Watch 4 özellikler
Redmi Watch 4, firmanın metal kasaya sahip ilk akıllı saati olma özelliğini taşıyor. Şık tasarımıyla dikkat çeken cihaz, ön yüzünde 390×450 piksel çözünürlük sunan 1.97 inç MOLED LTPS ekrana sahip. Ayrıca 200 farklı saat yüzü, AOD (Hep Açık Ekran) desteği, 5 ATM suya dayanıklılık, 150 spor modu ve 20 gün pil ömrü sunuyor.
Sağlık bölümünde ise, kandaki oksijen seviyesini ölçme, uyku kalitesini ve süresini izleme, adet döngüsünü takip etme ve kalp atış hızını sayma gibi standart işlevleri mevcut.
Redmi Buds 5 ve 5 Pro
Xiaomi'nin yeni bütçe kulaklık modeli olan Redmi Buds 5, 12.4 mm çapında titanyum kaplı sürücülerden güç alıyor. Bunun yanında NetEase Cloud Sound sertifikası, Bluetooth 5.3 ve çift mikrofona sahip. Ayrıca üç farklı gürültü engelleme ve üç farklı dış ses geçirgenlik seviyesi (şeffaf mod) ile 46 dB'ye kadar aktif gürültü engelleme (ANC) sunabiliyor. Pil ömrü ise tek kullanımda 10 saat, şarj kutusunun desteği ile 40 saat.Kaynakça https://www.mi.com/tr/product-list https://www.mi.com/tr/product/redmi-watch-4/ https://www.mi.com/tr/product/redmi-buds-5-pro/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.