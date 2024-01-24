Redmi Watch 4 ve Redmi Buds 5 Pro Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı

Redmi Watch 4 ve Redmi Buds 5 Türkiye’de satışa çıktı

Redmi Watch 4, Redmi Buds 5 ve Buds 5 Pro, geçtiğimiz saatlerde Xiaomi Türkiye mağazasında listelenmeye başladı. Buna göre uygun fiyatlı bir saat arayanlar için tercih edilebilecek Redmi Watch 4, ülkemizde 3.299 TL fiyatla kullanıcılara sunuluyor. Ayrıca gümüş grisi ve siyah olmak üzere iki renk seçeneğine sahip.

Öte yandan Redmi Buds 5 kablosuz kulaklık modeli için belirlenen fiyat etiketi 1.099 TL. Abisi Redmi Buds 5 Pro ise 1.949 TL fiyatla listeleniyor.

Redmi Watch 4 özellikler

Redmi Watch 4, firmanın metal kasaya sahip ilk akıllı saati olma özelliğini taşıyor. Şık tasarımıyla dikkat çeken cihaz, ön yüzünde 390×450 piksel çözünürlük sunan 1.97 inç MOLED LTPS ekrana sahip. Ayrıca 200 farklı saat yüzü, AOD (Hep Açık Ekran) desteği, 5 ATM suya dayanıklılık, 150 spor modu ve 20 gün pil ömrü sunuyor.

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Sağlık bölümünde ise, kandaki oksijen seviyesini ölçme, uyku kalitesini ve süresini izleme, adet döngüsünü takip etme ve kalp atış hızını sayma gibi standart işlevleri mevcut.

Redmi Buds 5 ve 5 Pro

Xiaomi'nin yeni bütçe kulaklık modeli olan Redmi Buds 5, 12.4 mm çapında titanyum kaplı sürücülerden güç alıyor. Bunun yanında NetEase Cloud Sound sertifikası, Bluetooth 5.3 ve çift mikrofona sahip. Ayrıca üç farklı gürültü engelleme ve üç farklı dış ses geçirgenlik seviyesi (şeffaf mod) ile 46 dB'ye kadar aktif gürültü engelleme (ANC) sunabiliyor. Pil ömrü ise tek kullanımda 10 saat, şarj kutusunun desteği ile 40 saat.

Tam Boyutta Gör Redmi Buds 5 Pro ise, kardeşine kıyasla 10 mm tweeter, 11 mm dinamik subwoofer ve üç mikrofona sahip.Ek olarak 52dB'e kadar aktif gürültü engelleme (ANC), tek kullanım da 10 saat, kutuyla 38 saat pil süresi sunuyor. Hi-Res ses ve LDAC destekli kulaklığın IP54 sertifikasına da sahip olduğunu hatırlatalım.

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Redmi Watch 4 ve Redmi Buds 5 Pro Türkiye fiyatı açıklandı!