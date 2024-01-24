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    Redmi Watch 4 ve Redmi Buds 5 Pro Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı

    Xiaomi tarafından geçtiğimiz Kasım ayında tanıtılan Redmi Watch 4 ve Redmi Buds 5 Pro Türkiye'de satışa çıktı. İşte Redmi Watch 4, Redmi Buds 5 ve Buds 5 Pro'nun fiyatı:
    Redmi Watch 4 ve Redmi Buds 5 Pro Türkiye fiyatı açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, geçtiğimiz Kasım ayında düzenlenen etkinlikte merakla beklenen Redmi Watch 4 ve Redmi Buds 5 Pro modellerini duyurmuştu. Yakın tarihte Avrupa pazarında satışa çıkan her iki model, an itibarıyla Türkiye pazarına da giriş yaptı. İşte Redmi Watch 4, Redmi Buds 5 ve Buds 5 Pro'nun Türkiye fiyatı.

    Redmi Watch 4 ve Redmi Buds 5 Türkiye’de satışa çıktı

    Redmi Watch 4, Redmi Buds 5 ve Buds 5 Pro, geçtiğimiz saatlerde Xiaomi Türkiye mağazasında listelenmeye başladı. Buna göre uygun fiyatlı bir saat arayanlar için tercih edilebilecek Redmi Watch 4, ülkemizde 3.299 TL fiyatla kullanıcılara sunuluyor. Ayrıca gümüş grisi ve siyah olmak üzere iki renk seçeneğine sahip.

    Öte yandan Redmi Buds 5 kablosuz kulaklık modeli için belirlenen fiyat etiketi 1.099 TL. Abisi Redmi Buds 5 Pro ise 1.949 TL fiyatla listeleniyor. 

    Redmi Watch 4 özellikler

    Redmi Watch 4, firmanın metal kasaya sahip ilk akıllı saati olma özelliğini taşıyor. Şık tasarımıyla dikkat çeken cihaz, ön yüzünde 390×450 piksel çözünürlük sunan 1.97 inç MOLED LTPS ekrana sahip. Ayrıca 200 farklı saat yüzü, AOD (Hep Açık Ekran) desteği, 5 ATM suya dayanıklılık, 150 spor modu ve 20 gün pil ömrü sunuyor.

    Sağlık bölümünde ise, kandaki oksijen seviyesini ölçme, uyku kalitesini ve süresini izleme, adet döngüsünü takip etme ve kalp atış hızını sayma gibi standart işlevleri mevcut. 

    Redmi Buds 5 ve 5 Pro

    Xiaomi'nin yeni bütçe kulaklık modeli olan Redmi Buds 5, 12.4 mm çapında titanyum kaplı sürücülerden güç alıyor. Bunun yanında NetEase Cloud Sound sertifikası, Bluetooth 5.3 ve çift mikrofona sahip. Ayrıca üç farklı gürültü engelleme ve üç farklı dış ses geçirgenlik seviyesi (şeffaf mod) ile 46 dB'ye kadar aktif gürültü engelleme (ANC) sunabiliyor. Pil ömrü ise tek kullanımda 10 saat, şarj kutusunun desteği ile 40 saat. 

    Redmi Watch 4 ve Redmi Buds 5 Pro Türkiye fiyatı açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Redmi Buds 5 Pro ise, kardeşine kıyasla 10 mm tweeter, 11 mm dinamik subwoofer ve üç mikrofona sahip.Ek olarak 52dB'e kadar aktif gürültü engelleme (ANC), tek kullanım da 10 saat, kutuyla 38 saat pil süresi sunuyor. Hi-Res ses ve LDAC destekli kulaklığın IP54 sertifikasına da sahip olduğunu hatırlatalım. 
    Kaynakça https://www.mi.com/tr/product-list https://www.mi.com/tr/product/redmi-watch-4/ https://www.mi.com/tr/product/redmi-buds-5-pro/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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