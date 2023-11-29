Redmi Watch 4 tanıtıldı: 1.97 inç AMOLED ekran, HyperOS ve metal kasa

Tam Boyutta Gör Redmi bugün düzenlediği etkinlikte yalnızca Redmi K70, K70 Pro ve K70E akıllı telefonlarını değil aynı zamanda yeni akıllı saatini de tanıttı. Redmi Watch 4 adı altında pazara sunulan model, markanın metal kasaya sahip ilk saati olma özelliğini taşıyor.

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Cihaz, 60 Hz yenileme hızı ve 390×450 piksel çözünürlük sunan 1.97 inç AMOLED LTPS ekrana sahip. Maksimum parlaklık değerinin 600 nit olarak açıklandığını belirtelim. Kullanıcının kendi tarzına göre seçebileceği 200 farklı saat yüzü ve Hep Açık Ekran desteği var.

Tam Boyutta Gör Akıllı saat metal, deri ve kumaş dahil olmak üzere çeşitli kayış seçenekleriyle sunuluyor. Kandaki oksijen seviyesini ölçme, uyku kalitesini ve süresini izleme, adet döngüsünü takip etme ve kalp atış hızını sayma gibi standart sağlık işlevleri mevcut.

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150 spor modu ve 20 gün pil ömrü

Redmi Watch 4, 150'den fazla spor modu ile geliyor. Diğer özelliklerini GPS, 5 ATM suya dayanıklılık ve NFC modülü olarak sıralayabiliriz. Cihazda, standart kullanım senaryosunda 20 güne kadar pil ömrü sağlayan 470 mAh kapasiteli bir batarya kullanılmış.

Xiaomi Watch S3 gibi Redmi Watch 4 de Çinli markanı yeni HyperOS arayüzü ile çalışıyor. Akıllı saat hali hazırda Çin'de satışa sunulmuş durumda. Fiyat etiketi 70 dolar. Global pazarda ne zaman piyasaya sürüleceğine dair henüz bir bilgi bulunmuyor.

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