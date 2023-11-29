Redmi Watch 4 tanıtıldı: 1.97 inç AMOLED ekran, HyperOS ve metal kasa

Cihaz, 60 Hz yenileme hızı ve 390×450 piksel çözünürlük sunan 1.97 inç AMOLED LTPS ekrana sahip. Maksimum parlaklık değerinin 600 nit olarak açıklandığını belirtelim. Kullanıcının kendi tarzına göre seçebileceği 200 farklı saat yüzü ve Hep Açık Ekran desteği var.
150 spor modu ve 20 gün pil ömrü
Redmi Watch 4, 150'den fazla spor modu ile geliyor. Diğer özelliklerini GPS, 5 ATM suya dayanıklılık ve NFC modülü olarak sıralayabiliriz. Cihazda, standart kullanım senaryosunda 20 güne kadar pil ömrü sağlayan 470 mAh kapasiteli bir batarya kullanılmış.
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.