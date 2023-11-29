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    Redmi Watch 4 tanıtıldı: 1.97 inç AMOLED ekran, HyperOS ve metal kasa

    Redmi markası bir süredir gündemi meşgul eden yeni akıllı saatini resmen tanıttı. Redmi Watch 4 isimli moden önceki nesle göre daha büyük ekran ve daha uzun pil ömrü ile geliyor.
    Redmi Watch 4 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Redmi bugün düzenlediği etkinlikte yalnızca Redmi K70, K70 Pro ve K70E akıllı telefonlarını değil aynı zamanda yeni akıllı saatini de tanıttı. Redmi Watch 4 adı altında pazara sunulan model, markanın metal kasaya sahip ilk saati olma özelliğini taşıyor.

    Cihaz, 60 Hz yenileme hızı ve 390×450 piksel çözünürlük sunan 1.97 inç AMOLED LTPS ekrana sahip. Maksimum parlaklık değerinin 600 nit olarak açıklandığını belirtelim. Kullanıcının kendi tarzına göre seçebileceği 200 farklı saat yüzü ve Hep Açık Ekran desteği var.

    Redmi Watch 4 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Akıllı saat metal, deri ve kumaş dahil olmak üzere çeşitli kayış seçenekleriyle sunuluyor. Kandaki oksijen seviyesini ölçme, uyku kalitesini ve süresini izleme, adet döngüsünü takip etme ve kalp atış hızını sayma gibi standart sağlık işlevleri mevcut.

    Redmi Watch 4 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    150 spor modu ve 20 gün pil ömrü

    Redmi Watch 4, 150'den fazla spor modu ile geliyor. Diğer özelliklerini GPS, 5 ATM suya dayanıklılık ve NFC modülü olarak sıralayabiliriz. Cihazda, standart kullanım senaryosunda 20 güne kadar pil ömrü sağlayan 470 mAh kapasiteli bir batarya kullanılmış.

    Redmi Watch 4 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    Xiaomi Watch S3 gibi Redmi Watch 4 de Çinli markanı yeni HyperOS arayüzü ile çalışıyor. Akıllı saat hali hazırda Çin'de satışa sunulmuş durumda. Fiyat etiketi 70 dolar. Global pazarda ne zaman piyasaya sürüleceğine dair henüz bir bilgi bulunmuyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 4 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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