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    Redmi Buds 5 Pro tanıtıldı: 38 saat pil ömrü, 52dB gürültü engelleme ve fazlası

    Xiaomi bugün Redmi Buds 5 Pro kablosuz kulaklığını tanıttı. 38 saat pil ömrü, 52dB gürültü engelleme ve IP54 sertifikası gibi özelliklere sahip kulaklık uygun fiyatıyla ön plana çıkıyor.
    Redmi Buds 5 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi bugün K70 serisi telefonları ve Redmi Watch 4 saatiyle beraber Redmi Buds 5 Pro kablosuz kulaklığını da tanıttı. 

    Redmi Buds 5 Pro'nun özellikleri

    Yılın başlarında duyurulan Redmi Buds 5 ile benzer kulak içi tasarım ile gelen kulaklık, IP54 suya ve toza dayanıklılık sertifikasına sahip.

    10 mm tweeter ve 11 mm dinamik subwoofer ile donatılan kulaklık, temiz tiz ses ve güçlü baslar vadediyor. Redmi Buds 5 Pro, 52dB'e kadar aktif gürültü engelleme (ANC) özelliğine sahip. Bunun yanında yapay zeka desteğiyle 4kHz ultra geniş frekans bandı da gürültüyü azaltmaya yardımcı oluyor. Bu sayede kulaklık rüzgar sesini engelleme özelliğini de sunuyor.

    Redmi Buds 5 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Yüksek kaliteli ses için LHDC 5.0 kodeğini destekleyen kulaklık, uzamsal ses desteğiyle 360 derece ses deneyimi sunuyor. Üç seviyeli şeffaflık moduyla güvenlik için istenirse dış seslere de izin verilebiliyor.

    ANC kapalıyken 10 saat, açıkken 6.5 saat kullanım süresi vadeden kulaklık kutusuyla beraber toplam 38 saat batarya ömrü sunuyor.

    Kar beyazı, obsidyen siyahı ve buz porselen mavisi renk seçeneklerine sahip Redmi Buds 5 Pro, 56 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 4 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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