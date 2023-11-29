Redmi Buds 5 Pro tanıtıldı: 38 saat pil ömrü, 52dB gürültü engelleme ve fazlası

Tam Boyutta Gör Xiaomi bugün K70 serisi telefonları ve Redmi Watch 4 saatiyle beraber Redmi Buds 5 Pro kablosuz kulaklığını da tanıttı.

Redmi Buds 5 Pro'nun özellikleri

Yılın başlarında duyurulan Redmi Buds 5 ile benzer kulak içi tasarım ile gelen kulaklık, IP54 suya ve toza dayanıklılık sertifikasına sahip.

10 mm tweeter ve 11 mm dinamik subwoofer ile donatılan kulaklık, temiz tiz ses ve güçlü baslar vadediyor. Redmi Buds 5 Pro, 52dB'e kadar aktif gürültü engelleme (ANC) özelliğine sahip. Bunun yanında yapay zeka desteğiyle 4kHz ultra geniş frekans bandı da gürültüyü azaltmaya yardımcı oluyor. Bu sayede kulaklık rüzgar sesini engelleme özelliğini de sunuyor.

Tam Boyutta Gör Yüksek kaliteli ses için LHDC 5.0 kodeğini destekleyen kulaklık, uzamsal ses desteğiyle 360 derece ses deneyimi sunuyor. Üç seviyeli şeffaflık moduyla güvenlik için istenirse dış seslere de izin verilebiliyor.

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ANC kapalıyken 10 saat, açıkken 6.5 saat kullanım süresi vadeden kulaklık kutusuyla beraber toplam 38 saat batarya ömrü sunuyor.

Kar beyazı, obsidyen siyahı ve buz porselen mavisi renk seçeneklerine sahip Redmi Buds 5 Pro, 56 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

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