Redmi Buds 5 Pro tanıtıldı: 38 saat pil ömrü, 52dB gürültü engelleme ve fazlası

Redmi Buds 5 Pro'nun özellikleri
Yılın başlarında duyurulan Redmi Buds 5 ile benzer kulak içi tasarım ile gelen kulaklık, IP54 suya ve toza dayanıklılık sertifikasına sahip.
10 mm tweeter ve 11 mm dinamik subwoofer ile donatılan kulaklık, temiz tiz ses ve güçlü baslar vadediyor. Redmi Buds 5 Pro, 52dB'e kadar aktif gürültü engelleme (ANC) özelliğine sahip. Bunun yanında yapay zeka desteğiyle 4kHz ultra geniş frekans bandı da gürültüyü azaltmaya yardımcı oluyor. Bu sayede kulaklık rüzgar sesini engelleme özelliğini de sunuyor.
ANC kapalıyken 10 saat, açıkken 6.5 saat kullanım süresi vadeden kulaklık kutusuyla beraber toplam 38 saat batarya ömrü sunuyor.
Kar beyazı, obsidyen siyahı ve buz porselen mavisi renk seçeneklerine sahip Redmi Buds 5 Pro, 56 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.