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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Relativity Space, 3D yazıcı teknolojisiyle üretilecek yeniden kullanılabilir roketini tanıttı

    Relativity Space, %100 oranda yeniden kullanılabilir ve 3D yazıcılarla üretilecek roketi Terran R'yi duyurdu. Terran R, şirketin Terran 1 roketine kıyasla 20 kat daha fazla yükü uzaya taşıyacak.
    28 Şubat 2021, 01:30 (3 sa.)
    168
    4
    Uzay
    Gökhan G.
    Editör
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    Relativity Space, 3D yazıcı teknolojisiyle üretilecek yeniden kullanılabilir roketini tanıttı
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    Uzaya uydu ya da yük taşıma alanında rekabetin kızıştığı bir dönemde birçok farklı şirket ve kurumun desteğini alan Relativity Space, %100 oranda yeniden kullanılabilir roketi Terran R’yi duyurdu. Beş yıl önce kurulan şirketin ilk roketi olma özelliğini taşıyan Terran 1 ise bu yıl uzaya çıkacak.

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    Dropbox ve airbnb gibi girişimlere destek olan danışmanlık şirketi Y Combinator ile Dünya Ekonomik Forumu ve Beyaz Saray ile NASA gibi kurumlardan da destek alan Relativity Space’in Terran R roketi, küçük kardeşin 20 katına kadar daha ağır yükleri uzaya taşıyacak.

    Relativity Space, 3D yazıcı teknolojisiyle üretilecek yeniden kullanılabilir roketini tanıttı
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    Tamamen yeniden kullanılabilir şekilde yine 3D yazıcılar kullanılarak üretilecek roket, bu sayede yeniden kullanılabilirlik alanında rüştünü ispat etmiş Space X’e ciddi bir rakip olacak. Bilindiği üzere, Space X üretimi Falcon 9 roketlerin sadece birinci aşaması yeniden kullanılabiliyor. Roketlerin yükü barındıran ikinci seviyesi yeniden kullanılabilir değil.

    Relativity Space, 3D yazıcı teknolojisiyle üretilecek yeniden kullanılabilir roketini tanıttı
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    Şirketi kurucusu Tim Ellis, Relativity Space’i Space X’e rakip olarak görse de Elon Musk’ın uzay şirketinin başarılarının kendine ilham verdiğini dile getirmekten ise geri kalmıyor. Terran R hakkında konuşan Ellis’in sözleri, “Aynı mimari, aynı yakıt, aynı fabrika, aynı 3D yazıcılar, aynı elektrnik sistemler ve aynı ekip” şeklinde. Kendini “yeniden kullanılabilirliğin” büyük bir hayranı olarak tanıtan girişimciye göre 3D baskı yöntemleri marifetiyle roket üretim maliyetleri düşse de gelecek bunları yeniden kullanmaktan geçiyor.

    Piyasa değeri 2,3 milyar dolara ulaşan Relativity Space, Space X ya da Blue Origin gibi devlerin arasında kendine nasıl bir yer bulur bilinmez ancak şirket, roket fırlatma maliyetlerini planladığı şekilde düşürebilirse uzay yarışının parlayan yıldızı haline gelebilir.



    https://interestingengineering.com/relativity-space-debuted-fully-reusable-3d-printed-rocket Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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