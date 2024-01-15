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    Renault 2024 fiyat listesi belli oldu! İşte Ocak ayı fiyatları

    Renault Ocak ayı fiyat listesini açıkladı. İşte bayiden sıfır KM Renault otomobil fiyatlarını merak edenler için güncel Renault 2024 fiyat listesi:               
    Renault fiyat listesi 2023 Tam Boyutta Gör
    Renault, 2024 Ocak ayına ilişkin güncel fiyat listesini paylaştı. Clio ve Megane Sedan için 2024 model yılına geçiş yapan marka, diğerlerinde hala 2023 model yılı üzerinden fiyat paylaşıyor. Peki yeni yılda zamlarla birlikte; sıfır km Renault araç fiyatları kaç TL? 2024 Renault fiyatları ne kadar oldu? İşte Renault Ocak 2024 fiyat listesi:

    2024 model Renault Clio fiyatı ocak ayında 857.000 TL'den başlıyor. 1.0 SCe 65 bg motor ve manuel şanzıman için geçerli olan bu fiyat, en üst seviyedeki 145 beygirlik hibrit versiyonda 1.362.000 TL'ye kadar çıkıyor. Henüz 2024 model yılına geçiş yapılmayan Taliant fiyatları ise 881.900 TL'den başlıyor.

    2024 model Renault Megane Sedan, Joy 1.3 TCe 140 bg versiyonuyla ocak ayında 1.051.900 TL'den başlıyor. Bu denkleme EDC şanzımanın dahil olmasıyla birlikte bir üst basamaktaki versiyonun fiyatı 1.154.000 TL'ye yükseliyor. En pahalı Megane Sedan ise 1.538.900 TL'den listeleniyor.

    İşte 2024 Ocak Renault fiyat listesi 🔽

    Renault Clio fiyat listesi 💸 (Ocak 2024)
    Versiyon 2024MY
    equilibre 1.0 SCe 65 hp 875.000 TL
    equilibre 1.0 TCe x-tronic 90 hp 971.000 TL
    evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp 1.001.900 TL
    techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90hp 1.101.000 TL
    techno esprit alpine E-Tech full hybrid 145hp 1.362.000 TL

    2023 Renault Taliant fiyat listesi Tam Boyutta Gör

    Renault Taliant fiyat listesi 💰 (Ocak 2024)
    Versiyon 2023MY
    Joy 1.0 Sce 65 bg 881.900 TL
    Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 989.000 TL
    Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 1.053.000 TL

    2023 Renault Zoe fiyat listesi Tam Boyutta Gör

    Renault ZOE fiyat listesi 💸 (Ocak 2024)
    Versiyon 2023MY
    Intense R135 1.352.000 TL

    Renault 2024 fiyat listesi: Sıfır Renault fiyatları Tam Boyutta Gör

    Megane E-Tech %100 Elektrikli fiyat listesi 💸 (Ocak 2024)
    Versiyon 2023MY
    Techno EV60 220 hp 1.589.000 TL
    Iconic EV60 220 hp 1.729.000 TL

    2023 Renault Captur fiyat listesi Tam Boyutta Gör

    Renault Captur fiyat listesi 💸 (Ocak 2024)
    Versiyon 2023MY
    Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg 1.415.900 TL
    Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg 1.472.000 TL
    R.S. Line 1.3 Mild Hybrid EDC 155 bg 1.615.900 TL

    2023 Renault Megane Sedan fiyat listesi Tam Boyutta Gör

    Renault Megane Sedan fiyat listesi 🚗 (Ocak 2024)
    Versiyon 2024MY
    Joy 1.3 TCe 140 bg 1.051.900 TL
    Joy 1.3 TCe EDC 140 bg 1.154.000 TL
    Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg 1.175.000 TL
    Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 1.287.900 TL
    Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 1.467.000 TL
    Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 1.359.000 TL
    Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 1.538.900 TL

    Renault 2024 fiyat listesi: Sıfır Renault fiyatları

    Renault Austral fiyat listesi 💸 (Ocak 2024)
    Versiyon 2023MY
    techno mild hybrid 160 hp auto 1.699.900 TL
    techno esprit alpine mild hybrid 160 hp auto 1.756.000 TL
    techno esprit alpine E-tech full hybrid 200 hp 1.987.900 TL

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 5 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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