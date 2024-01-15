Renault 2024 fiyat listesi belli oldu! İşte Ocak ayı fiyatları

Tam Boyutta Gör Renault, 2024 Ocak ayına ilişkin güncel fiyat listesini paylaştı. Clio ve Megane Sedan için 2024 model yılına geçiş yapan marka, diğerlerinde hala 2023 model yılı üzerinden fiyat paylaşıyor. Peki yeni yılda zamlarla birlikte; sıfır km Renault araç fiyatları kaç TL? 2024 Renault fiyatları ne kadar oldu? İşte Renault Ocak 2024 fiyat listesi:

2024 model Renault Clio fiyatı ocak ayında 857.000 TL'den başlıyor. 1.0 SCe 65 bg motor ve manuel şanzıman için geçerli olan bu fiyat, en üst seviyedeki 145 beygirlik hibrit versiyonda 1.362.000 TL'ye kadar çıkıyor. Henüz 2024 model yılına geçiş yapılmayan Taliant fiyatları ise 881.900 TL'den başlıyor.

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2024 model Renault Megane Sedan, Joy 1.3 TCe 140 bg versiyonuyla ocak ayında 1.051.900 TL'den başlıyor. Bu denkleme EDC şanzımanın dahil olmasıyla birlikte bir üst basamaktaki versiyonun fiyatı 1.154.000 TL'ye yükseliyor. En pahalı Megane Sedan ise 1.538.900 TL'den listeleniyor.

İşte 2024 Ocak Renault fiyat listesi 🔽

Renault Clio fiyat listesi 💸 (Ocak 2024) Versiyon 2024MY equilibre 1.0 SCe 65 hp 875.000 TL equilibre 1.0 TCe x-tronic 90 hp 971.000 TL evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp 1.001.900 TL techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90hp 1.101.000 TL techno esprit alpine E-Tech full hybrid 145hp 1.362.000 TL

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Renault Taliant fiyat listesi 💰 (Ocak 2024) Versiyon 2023MY Joy 1.0 Sce 65 bg 881.900 TL Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 989.000 TL Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 1.053.000 TL

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Renault ZOE fiyat listesi 💸 (Ocak 2024) Versiyon 2023MY Intense R135 1.352.000 TL

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Megane E-Tech %100 Elektrikli fiyat listesi 💸 (Ocak 2024) Versiyon 2023MY Techno EV60 220 hp 1.589.000 TL Iconic EV60 220 hp 1.729.000 TL

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Renault Captur fiyat listesi 💸 (Ocak 2024) Versiyon 2023MY Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg 1.415.900 TL Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg 1.472.000 TL R.S. Line 1.3 Mild Hybrid EDC 155 bg 1.615.900 TL

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Renault Megane Sedan fiyat listesi 🚗 (Ocak 2024) Versiyon 2024MY Joy 1.3 TCe 140 bg 1.051.900 TL Joy 1.3 TCe EDC 140 bg 1.154.000 TL Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg 1.175.000 TL Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 1.287.900 TL Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 1.467.000 TL Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 1.359.000 TL Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 1.538.900 TL

Renault Austral fiyat listesi 💸 (Ocak 2024) Versiyon 2023MY techno mild hybrid 160 hp auto 1.699.900 TL techno esprit alpine mild hybrid 160 hp auto 1.756.000 TL techno esprit alpine E-tech full hybrid 200 hp 1.987.900 TL

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Renault 2024 fiyat listesi: Sıfır Renault fiyatları