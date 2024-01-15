Renault 2024 fiyat listesi belli oldu! İşte Ocak ayı fiyatları

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2024 model Renault Clio fiyatı ocak ayında 857.000 TL'den başlıyor. 1.0 SCe 65 bg motor ve manuel şanzıman için geçerli olan bu fiyat, en üst seviyedeki 145 beygirlik hibrit versiyonda 1.362.000 TL'ye kadar çıkıyor. Henüz 2024 model yılına geçiş yapılmayan Taliant fiyatları ise 881.900 TL'den başlıyor.
2024 model Renault Megane Sedan, Joy 1.3 TCe 140 bg versiyonuyla ocak ayında 1.051.900 TL'den başlıyor. Bu denkleme EDC şanzımanın dahil olmasıyla birlikte bir üst basamaktaki versiyonun fiyatı 1.154.000 TL'ye yükseliyor. En pahalı Megane Sedan ise 1.538.900 TL'den listeleniyor.
İşte 2024 Ocak Renault fiyat listesi 🔽
|Versiyon
|2024MY
|equilibre 1.0 SCe 65 hp
|875.000 TL
|equilibre 1.0 TCe x-tronic 90 hp
|971.000 TL
|evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp
|1.001.900 TL
|techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90hp
|1.101.000 TL
|techno esprit alpine E-Tech full hybrid 145hp
|1.362.000 TL
|Versiyon
|2023MY
|Joy 1.0 Sce 65 bg
|881.900 TL
|Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg
|989.000 TL
|Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg
|1.053.000 TL
|Versiyon
|2023MY
|Intense R135
|1.352.000 TL
|Versiyon
|2023MY
|Techno EV60 220 hp
|1.589.000 TL
|Iconic EV60 220 hp
|1.729.000 TL
|Versiyon
|2023MY
|Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg
|1.415.900 TL
|Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg
|1.472.000 TL
|R.S. Line 1.3 Mild Hybrid EDC 155 bg
|1.615.900 TL
|Versiyon
|2024MY
|Joy 1.3 TCe 140 bg
|1.051.900 TL
|Joy 1.3 TCe EDC 140 bg
|1.154.000 TL
|Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg
|1.175.000 TL
|Touch 1.3 TCe EDC 140 bg
|1.287.900 TL
|Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg
|1.467.000 TL
|Icon 1.3 TCe EDC 140 bg
|1.359.000 TL
|Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg
|1.538.900 TL
|Versiyon
|2023MY
|techno mild hybrid 160 hp auto
|1.699.900 TL
|techno esprit alpine mild hybrid 160 hp auto
|1.756.000 TL
|techno esprit alpine E-tech full hybrid 200 hp
|1.987.900 TL
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