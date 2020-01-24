Renault, elektrikli şehir aracı Twingo'yu bu yıl tanıtacak

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Fransız üretici Renault, 2019 yılına ilişkin satış rakamlarını paylaştığı toplantıda bu yıl satışa sunulacak modellerle ilgili ipuçları vermeyi de ihmal etmedi. Buna göre, elektrikli Renault Twingo beklenenden erken gelecek.

Daha önceki açıklamalarda sıfır emisyonlu küçük şehir aracının 2022 yılından önce ortaya çıkmayacağı belirtiliyordu. Görünen o ki Fransız üreticinin bu konudaki fikri değişti. Elektrikli Renault Twingo Z.E’nin örtüsü bu yıl bitmeden kaldırılmış olacak.

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Bunun yanı sıra Renault, ürün gamındaki Clio, Captur ve Megane modellerinin E-Tech isimli hibrit ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonlarıyla elektriklenme konusunda önemli adımlar atacak. Bu kapsamda hibrit Clio ve Captur’u Brüksel’de görmüştük. Megane E-Tech de bu yıl Twingo Z.E ile birlikte karşımıza çıkacak.

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Renault Twingo Z.E’nin teknik detaylarını henüz bilmiyoruz. Fakat Autocar’ın haberine göre elektrikli Smart EQ ForFour ile aynı altyapıyı paylaşmaya devam etmesi bekleniyor. Dolayısıyla arka aks üzerine konumlanmış, 80 beygir güç ve 160 Nm tork üreten bir elektrik motoru ve 17.6 kWh’lık batarya paketine sahip olmasını bekleyebiliriz. Smart modelleri bu kombinasyonla birlikte 145 km’ye kadar menzil sunuyor.

Fransız üretici Renault, içten yanmalı motora sahip Twingo’yu Türkiye’ye getirmiyor. Elektrikli Zoe ve Twizy ise ülkemizde satılıyor. Şirketin elektrikli Twingo konusunda nasıl bir yol izleyeceğini zamanla göreceğiz. Twingo'nun standart versiyonuna aşağıdaki galeriden göz atabilirsiniz.

https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/renault-confirms-twingo-ze-be-launched-later-year

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