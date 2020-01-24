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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Renault, elektrikli şehir aracı Twingo'yu bu yıl tanıtacak

    Elektrikli Twingo Z.E üzerindeki örtüyü 2022'den evvel kaldırmayı düşünmeyen Fransız üretici kararını değiştirdi. Sıfır emisyonlu Twingo, Smart EQ ForFour ile aynı platformu paylaşacak.
    33 dk.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Renault, elektrikli şehir aracı Twingo'yu bu yıl tanıtacak
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    Fransız üretici Renault, 2019 yılına ilişkin satış rakamlarını paylaştığı toplantıda bu yıl satışa sunulacak modellerle ilgili ipuçları vermeyi de ihmal etmedi. Buna göre, elektrikli Renault Twingo beklenenden erken gelecek.

    Daha önceki açıklamalarda sıfır emisyonlu küçük şehir aracının 2022 yılından önce ortaya çıkmayacağı belirtiliyordu. Görünen o ki Fransız üreticinin bu konudaki fikri değişti. Elektrikli Renault Twingo Z.E’nin örtüsü bu yıl bitmeden kaldırılmış olacak.

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    Bunun yanı sıra Renault, ürün gamındaki Clio, Captur ve Megane modellerinin E-Tech isimli hibrit ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonlarıyla elektriklenme konusunda önemli adımlar atacak. Bu kapsamda hibrit Clio ve Captur’u Brüksel’de görmüştük. Megane E-Tech de bu yıl Twingo Z.E ile birlikte karşımıza çıkacak.

    Ayrıca Bkz. "Skoda Vision IN konseptinin teaser videosu paylaşıldı"

    Renault Twingo Z.E’nin teknik detaylarını henüz bilmiyoruz. Fakat Autocar’ın haberine göre elektrikli Smart EQ ForFour ile aynı altyapıyı paylaşmaya devam etmesi bekleniyor. Dolayısıyla arka aks üzerine konumlanmış, 80 beygir güç ve 160 Nm tork üreten bir elektrik motoru ve 17.6 kWh’lık batarya paketine sahip olmasını bekleyebiliriz. Smart modelleri bu kombinasyonla birlikte 145 km’ye kadar menzil sunuyor.

    Fransız üretici Renault, içten yanmalı motora sahip Twingo’yu Türkiye’ye getirmiyor. Elektrikli Zoe ve Twizy ise ülkemizde satılıyor. Şirketin elektrikli Twingo konusunda nasıl bir yol izleyeceğini zamanla göreceğiz. Twingo'nun standart versiyonuna aşağıdaki galeriden göz atabilirsiniz.



    https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/renault-confirms-twingo-ze-be-launched-later-year Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    face1tr 2 dk.
    Bataryayı üretmek için lityum ve kobalt madenlerinde çocuklar çalıştırılsın, üstüne bir de sağlıksız koşullarda çalıştıkları için bu çocuklar ölsün. Sonra o bataryayı üretme sürecinin zararlı artıkları var.



    Sonra o bataryayı şarj etmek için kömür yakarak, doğalgaz yakarak elektrik üretilsin...



    Sonra sen gel aracın sıfır emisyonlu olduğu vurgusu yap??
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