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    Anlık Bildirim

    Nissan, Avrupa pazarı için yeni bir elektrikli hatchback hazırlıyor

    Nissan, Avrupa'da satışa sunulacak yeni bir elektrikli hatchback geliştirmek için Renault'nun Ampere bölümü ile görüşmelere başladı. Yeni model, elektrikli Twingo ile aynı platformu paylaşacak.
    Nissan, Avrupa için yeni bir elektrikli hatchback hazırlıyor Tam Boyutta Gör
    Nissan, Avrupa pazarında piyasaya sürülmek üzere yeni bir elektrikli hatchback model üzerinde çalışıyor. Japon otomobil üreticisi, A segmentinde yer alacak ve şehir içi kullanımına uygun olacak aracın geliştirilmesi konusunda, Renault'un elektrikli araç bölümü Ampere ile görüşmelere başladı.

    İki otomobil devi, ortak bir platform kullanarak maliyetleri düşürmeyi hedefliyor. Bu sayede araç geliştirme süreci kısalacak ve yeni model daha kısa sürede pazara sunulabilecek. Nissan'ın üzerinde çalıştığı elektrikli şehir otomobilinin, gelecekte piyasaya sürülecek elektrikli Renault Twingo ile aynı platformu kullanması bekleniyor.

    Japon şirket, Twingo'nun yanı sıra Renault 4 ve 5'in de temelini oluşturan AmpR Small platformuna dayalı bir elektrikli araç geliştirmek için Ampere ile temas kurmuş durumda. Nissan CEO'su Makoto Uchida, Ampere'in Kuzey Fransa'daki ElectriCity üretim merkezinde bir basın açıklaması yaptı.

    Nissan, Avrupa için yeni bir elektrikli hatchback hazırlıyor Tam Boyutta Gör

    Yeni elektrikli Micra'nın altında konumlanacak

    Deneyimli yönetici, on yılı aşkın bir aradan sonra Avrupa şehir otomobili segmentine yeniden girmeyi planladıklarını ve bu amaçla Fransız iş ortaklarının sağladığı altyapıyı kullanacaklarını açıkladı. Uchida, Micra'nın tamamen elektrikli halefinin (B segmenti) gelecek yıl piyasaya sürülme yolunda olduğunu belirterek, söz konusu şehir otomobilinin farklı bir model olacağını açıkça ortaya koydu. 

    Nissan CEO'su yeni aracın detayları veya fiyatlandırması hakkında bilgi vermese de Ampere ile çalışmanın temel nedeninin geliştirme maliyetlerini ve süresini azaltmak olduğunu vurguladı. Ayrıca "kısa geliştirme sürecine odaklanarak, bu yeni aracı Avrupa pazarına en uygun zamanda sunmayı hedefliyoruz" diye ekledi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 2 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 4 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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