Nissan, Avrupa pazarı için yeni bir elektrikli hatchback hazırlıyor

İki otomobil devi, ortak bir platform kullanarak maliyetleri düşürmeyi hedefliyor. Bu sayede araç geliştirme süreci kısalacak ve yeni model daha kısa sürede pazara sunulabilecek. Nissan'ın üzerinde çalıştığı elektrikli şehir otomobilinin, gelecekte piyasaya sürülecek elektrikli Renault Twingo ile aynı platformu kullanması bekleniyor.
Japon şirket, Twingo'nun yanı sıra Renault 4 ve 5'in de temelini oluşturan AmpR Small platformuna dayalı bir elektrikli araç geliştirmek için Ampere ile temas kurmuş durumda. Nissan CEO'su Makoto Uchida, Ampere'in Kuzey Fransa'daki ElectriCity üretim merkezinde bir basın açıklaması yaptı.
Yeni elektrikli Micra'nın altında konumlanacak
Deneyimli yönetici, on yılı aşkın bir aradan sonra Avrupa şehir otomobili segmentine yeniden girmeyi planladıklarını ve bu amaçla Fransız iş ortaklarının sağladığı altyapıyı kullanacaklarını açıkladı. Uchida, Micra'nın tamamen elektrikli halefinin (B segmenti) gelecek yıl piyasaya sürülme yolunda olduğunu belirterek, söz konusu şehir otomobilinin farklı bir model olacağını açıkça ortaya koydu.
Nissan CEO'su yeni aracın detayları veya fiyatlandırması hakkında bilgi vermese de Ampere ile çalışmanın temel nedeninin geliştirme maliyetlerini ve süresini azaltmak olduğunu vurguladı. Ayrıca "kısa geliştirme sürecine odaklanarak, bu yeni aracı Avrupa pazarına en uygun zamanda sunmayı hedefliyoruz" diye ekledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über