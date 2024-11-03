Nissan, Avrupa pazarı için yeni bir elektrikli hatchback hazırlıyor

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Tam Boyutta Gör Nissan, Avrupa pazarında piyasaya sürülmek üzere yeni bir elektrikli hatchback model üzerinde çalışıyor. Japon otomobil üreticisi, A segmentinde yer alacak ve şehir içi kullanımına uygun olacak aracın geliştirilmesi konusunda, Renault'un elektrikli araç bölümü Ampere ile görüşmelere başladı.

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İki otomobil devi, ortak bir platform kullanarak maliyetleri düşürmeyi hedefliyor. Bu sayede araç geliştirme süreci kısalacak ve yeni model daha kısa sürede pazara sunulabilecek. Nissan'ın üzerinde çalıştığı elektrikli şehir otomobilinin, gelecekte piyasaya sürülecek elektrikli Renault Twingo ile aynı platformu kullanması bekleniyor.

Japon şirket, Twingo'nun yanı sıra Renault 4 ve 5'in de temelini oluşturan AmpR Small platformuna dayalı bir elektrikli araç geliştirmek için Ampere ile temas kurmuş durumda. Nissan CEO'su Makoto Uchida, Ampere'in Kuzey Fransa'daki ElectriCity üretim merkezinde bir basın açıklaması yaptı.

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Yeni elektrikli Micra'nın altında konumlanacak

Deneyimli yönetici, on yılı aşkın bir aradan sonra Avrupa şehir otomobili segmentine yeniden girmeyi planladıklarını ve bu amaçla Fransız iş ortaklarının sağladığı altyapıyı kullanacaklarını açıkladı. Uchida, Micra'nın tamamen elektrikli halefinin (B segmenti) gelecek yıl piyasaya sürülme yolunda olduğunu belirterek, söz konusu şehir otomobilinin farklı bir model olacağını açıkça ortaya koydu.

Nissan CEO'su yeni aracın detayları veya fiyatlandırması hakkında bilgi vermese de Ampere ile çalışmanın temel nedeninin geliştirme maliyetlerini ve süresini azaltmak olduğunu vurguladı. Ayrıca "kısa geliştirme sürecine odaklanarak, bu yeni aracı Avrupa pazarına en uygun zamanda sunmayı hedefliyoruz" diye ekledi.

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Nissan, Avrupa için yeni bir elektrikli hatchback hazırlıyor