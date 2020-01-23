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    Skoda Vision IN konseptinin teaser videosu paylaşıldı

    Geçtiğimiz haftalarda resmi çizim görsellerini paylaşan Skoda, şimdi de crossover konseptinin kendine has detaylarına dikkat çeken kısa bir video paylaştı. Vision In konsepti önümüzdeki ay tanıtılacak
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Skoda’nın önümüzdeki ay görücüye çıkaracağı Vision IN konsepti şekillenmeye başladı. Daha önce aracın çizimlerini paylaşan şirket, şimdi de kendine has tasarım detaylarını ön plana çıkaran bir teaser videosu paylaştı.

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    Yayınlanan videoya baktığımızda, konseptin iç ve dış tasarımında kristal benzeri motiflere yer verildiğini görüyoruz. Söz konusu detaylar ön taraftaki logoda, farların içerisinde, orta konsoldaki vites seçme düğmesinde ve dijital gösterge panelinin altında karşımıza çıkıyor.

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    Skoda Vision IN konseptinin genel tasarımına dair ipuçlarını daha önce paylaşılan çizimlerden görmüştük. Üç kollu sportif bir direksiyonun ve geniş bir bilgi eğlence ekranının kullanılacağı iç mekanda yer yer turuncu detaylar karşımıza çıkacak. Bu alandaki teknolojiler arasında, sürücü ve yolcuarın işini kolaylaştıran sesli komut sistemi de bulunacak.

    Skoda Vision IN konseptinin teaser videosu paylaşıldı
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    4.26 metre uzunluğundaki Skoda Vision IN konseptinin dış tasarımında ise agresif hatlarla birlikte aydınlatılmış bir logo ve ızgara göreceğiz. Arka tarafta ise yine boydan boya LED şerit üzerine kurulu fakat değişik bir yerleşime sahip stop lambaları dikkat çekecek. Söz konusu konseptin MQB-A0-IN platformu üzerine inşa edileceğini de belirtelim.

    Skoda Vision IN konsepti, 7-12 Şubat tarihleri arasında Yeni Delhi’de düzenlenecek Auto Expo’da sahneye çıkacak. Hindistan pazarına özel tasarlandığı söylenen crossover konseptinin tüm detaylarını bu tarihlerde öğreneceğiz.  



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