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    2025 Audi Q5 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Audi'nin en çok satan modeli olan Q5 yenilendi. İç ve dış tasarımında teknoloji takviyesi yapılan modelin Avrupa'daki motor gamında hafif hibrit destekli seçenekler yer alıyor. 

    Audi, kısa süre önce ipucu görsellerini paylaştığı 2025 Audi Q5'i bugün resmi olarak tanıttı. Yeni Q5'in Avrupa'da satılan tüm versiyonları 1.7 kWsa batarya ve 24 beygirlik elektrik motoruna sahip hafif hibrit olacak.

    2025 Audi Q5, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni Audi Q5 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Tasarımı yenilenen Audi Q5'in Alman markanın diğer yeni modelleriyle benzer çizgilere kavuştuğunu görmek mümkün. Q5'in ön tarafında kaslı bir motor kaputu, siyah çerçeveye sahip geniş bir panjur ve standart olarak sunulan Matrix LED farlar dikkat çekiyor. Söz konusu farlardaki gündüz LED'leri, multimedya sistemi üzerinden değiştirilebilen sekiz farklı ışık imzasına sahip. Arkada ise diğer araçları kazalar ve yol çalışmaları hakkında uyarabilen ikinci nesil dijital OLED stoplar bulunuyor.

    İç mekanda radikal bir değişim olmamasına rağmen yeni bir tasarım konsepti karşımıza çıkıyor. Konsol üzerindeki kavisli dijital panel, 11.9 inç dijital gösterge ekranı ve 14.5 inç MMI multimedya sisteminden oluşuyor. Buna ek olarak yolcunun önünde 10.9 inçlik bir ekran daha mevcut. Multimedya sistemi, Youtube gibi uygulamaların entegre olduğu Android Automotive işletim sistemi üzerinde çalışıyor. İklimlendirme ayarlarının ortadaki ekrana emanet edildiği alanda head-up display de opsiyon olarak tercih edilebiliyor.

    Yeni Audi Q5 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    2025 Audi Q5, şirketin Premium Platform Combustion (PPC) platformu üzerine inşa edilmiş. Söz konusu platform ve revize edilen süspansiyon ve direksiyon sistemleri sayesinde kompakt modelin selefine kıyasla çok daha konforlu olduğu belirtiliyor. Uyarlanabilir amortisörlere sahip havalı süspansiyon sistemi standart modellerde opsiyon olarak sunulurken performanslu SQ5 versiyonunda ise daha sportif bir süspansiyon kurulumu bulunuyor.

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi 2025 Audi Q5'in Avrupa'daki tüm versiyonları hafif hibrit motora sahip. Giriş seviyesinde 201 beygir güç ve 340 Nm tork üreten 2.0 litre TFSI motor dört tekerlekten çekiş opsiyonuyla yer alıyor. Dizel tarafında ise 201 beygir güç ve 400 Nm tork üreten 2.0 litre TDI motor bulunuyor. Standart olarak Quattro dört tekerlekten çekiş sistemiyle gelen SQ5 ise 3.0 litre TFSI altı silindirli motoruyla 362 beygir maksimum güç ve 550 Nm maksimum tork sunuyor.

    Yeni Q5'in Avrupa'daki fiyatları 52.300 eurodan başlıyor. Yeni SQ5'in satış fiyatı ise 82.900 euro olarak açıklandı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 2 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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