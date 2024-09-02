2025 Audi Q5 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Audi, kısa süre önce ipucu görsellerini paylaştığı 2025 Audi Q5'i bugün resmi olarak tanıttı. Yeni Q5'in Avrupa'da satılan tüm versiyonları 1.7 kWsa batarya ve 24 beygirlik elektrik motoruna sahip hafif hibrit olacak.
2025 Audi Q5, özellikleriyle neler sunuyor❓
İç mekanda radikal bir değişim olmamasına rağmen yeni bir tasarım konsepti karşımıza çıkıyor. Konsol üzerindeki kavisli dijital panel, 11.9 inç dijital gösterge ekranı ve 14.5 inç MMI multimedya sisteminden oluşuyor. Buna ek olarak yolcunun önünde 10.9 inçlik bir ekran daha mevcut. Multimedya sistemi, Youtube gibi uygulamaların entegre olduğu Android Automotive işletim sistemi üzerinde çalışıyor. İklimlendirme ayarlarının ortadaki ekrana emanet edildiği alanda head-up display de opsiyon olarak tercih edilebiliyor.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi 2025 Audi Q5'in Avrupa'daki tüm versiyonları hafif hibrit motora sahip. Giriş seviyesinde 201 beygir güç ve 340 Nm tork üreten 2.0 litre TFSI motor dört tekerlekten çekiş opsiyonuyla yer alıyor. Dizel tarafında ise 201 beygir güç ve 400 Nm tork üreten 2.0 litre TDI motor bulunuyor. Standart olarak Quattro dört tekerlekten çekiş sistemiyle gelen SQ5 ise 3.0 litre TFSI altı silindirli motoruyla 362 beygir maksimum güç ve 550 Nm maksimum tork sunuyor.
Yeni Q5'in Avrupa'daki fiyatları 52.300 eurodan başlıyor. Yeni SQ5'in satış fiyatı ise 82.900 euro olarak açıklandı.
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.