2025 Audi Q5 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

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Audi, kısa süre önce ipucu görsellerini paylaştığı 2025 Audi Q5'i bugün resmi olarak tanıttı. Yeni Q5'in Avrupa'da satılan tüm versiyonları 1.7 kWsa batarya ve 24 beygirlik elektrik motoruna sahip hafif hibrit olacak.

2025 Audi Q5, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Tasarımı yenilenen Audi Q5'in Alman markanın diğer yeni modelleriyle benzer çizgilere kavuştuğunu görmek mümkün. Q5'in ön tarafında kaslı bir motor kaputu, siyah çerçeveye sahip geniş bir panjur ve standart olarak sunulan Matrix LED farlar dikkat çekiyor. Söz konusu farlardaki gündüz LED'leri, multimedya sistemi üzerinden değiştirilebilen sekiz farklı ışık imzasına sahip. Arkada ise diğer araçları kazalar ve yol çalışmaları hakkında uyarabilen ikinci nesil dijital OLED stoplar bulunuyor.

İç mekanda radikal bir değişim olmamasına rağmen yeni bir tasarım konsepti karşımıza çıkıyor. Konsol üzerindeki kavisli dijital panel, 11.9 inç dijital gösterge ekranı ve 14.5 inç MMI multimedya sisteminden oluşuyor. Buna ek olarak yolcunun önünde 10.9 inçlik bir ekran daha mevcut. Multimedya sistemi, Youtube gibi uygulamaların entegre olduğu Android Automotive işletim sistemi üzerinde çalışıyor. İklimlendirme ayarlarının ortadaki ekrana emanet edildiği alanda head-up display de opsiyon olarak tercih edilebiliyor.

Tam Boyutta Gör 2025 Audi Q5, şirketin Premium Platform Combustion (PPC) platformu üzerine inşa edilmiş. Söz konusu platform ve revize edilen süspansiyon ve direksiyon sistemleri sayesinde kompakt modelin selefine kıyasla çok daha konforlu olduğu belirtiliyor. Uyarlanabilir amortisörlere sahip havalı süspansiyon sistemi standart modellerde opsiyon olarak sunulurken performanslu SQ5 versiyonunda ise daha sportif bir süspansiyon kurulumu bulunuyor.

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Yukarıda da belirttiğimiz gibi 2025 Audi Q5'in Avrupa'daki tüm versiyonları hafif hibrit motora sahip. Giriş seviyesinde 201 beygir güç ve 340 Nm tork üreten 2.0 litre TFSI motor dört tekerlekten çekiş opsiyonuyla yer alıyor. Dizel tarafında ise 201 beygir güç ve 400 Nm tork üreten 2.0 litre TDI motor bulunuyor. Standart olarak Quattro dört tekerlekten çekiş sistemiyle gelen SQ5 ise 3.0 litre TFSI altı silindirli motoruyla 362 beygir maksimum güç ve 550 Nm maksimum tork sunuyor.

Yeni Q5'in Avrupa'daki fiyatları 52.300 eurodan başlıyor. Yeni SQ5'in satış fiyatı ise 82.900 euro olarak açıklandı.

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Yeni Audi Q5 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri