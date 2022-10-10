Renault Grubu'nun yeni elektriklileri Duo ve Bento, sadece abonelikle kullanılabilecek

Mobilize Duo'dan başlayacak olursak, geçen yılın başında tanıtılan EZ-1 konseptinin üretim versiyonu olduğunu söyleyerek lafa başlayabiliriz. Ayrıca evet, tasarımdan da anlayabileceğiniz üzere kendisi Twizy'nin halefi olarak karşımızda. Bento ise onun profesyonelleri hedefleyen ve dağıtım işlerine odaklanan ikizi şeklinde yorumlanabilir.
Mobilize Duo ve Bento modelleri önümüzdeki günlerde Paris Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkarılacak. Boyutlarına ve kullanım amaçlarına baktığımızda Citroen Ami ve My Ami Cargo'ya - onlar gibi parayla satın alınamayacak olsalar da - rakip olacaklarını söylemek mümkün.
Duo ve Bento, boru şasi ve boyasız plastik gövde panellerine sahip. Teknik detaylar henüz tam olarak açıklanmadı fakat Duo'da arka tekerleklere güç veren bir elektrik motorunun bulunacağını biliyoruz. Son hız olarak 45 km/s ve 80 km/s'lik iki farklı versiyon bulunacak. Söz konusu model, tek şarjla 140 km menzil sunacak ve evdeki standart priz üzerinden üç saat şarjla 90 km'lik menzil elde edilebilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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