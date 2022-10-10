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    Renault Grubu'nun yeni elektriklileri Duo ve Bento, sadece abonelikle kullanılabilecek

    Grubun yeni nesil mobilite markası Mobilize, şehir içi mobilite ve dağıtıma odaklanan iki yeni elektrikli araç tanıttı. Duo ve Bento, sırasıyla 2023 ve 2024'te piyasaya sürülecek.
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    Renault Grubu'nun bu elektrikli araçları satın alınamayacak Tam Boyutta Gör
    Renault'nun elektrikli mobilite markası Mobilize, araç paylaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere yeni Duo ve Bento modellerini tanıttı. Sırasıyla 2023 ve 2024 yıllarında piyasaya sürülmesi planlanan araçlar, tıpkı daha önce tanıtılan Limo gibi abonelik veya uzun dönem kiralama şeklinde kullanıma sunulacak.

    Mobilize Duo'dan başlayacak olursak, geçen yılın başında tanıtılan EZ-1 konseptinin üretim versiyonu olduğunu söyleyerek lafa başlayabiliriz. Ayrıca evet, tasarımdan da anlayabileceğiniz üzere kendisi Twizy'nin halefi olarak karşımızda. Bento ise onun profesyonelleri hedefleyen ve dağıtım işlerine odaklanan ikizi şeklinde yorumlanabilir.

    Mobilize Duo ve Bento modelleri önümüzdeki günlerde Paris Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkarılacak. Boyutlarına ve kullanım amaçlarına baktığımızda Citroen Ami ve My Ami Cargo'ya - onlar gibi parayla satın alınamayacak olsalar da - rakip olacaklarını söylemek mümkün.

    Renault Grubu'nun bu elektrikli araçları satın alınamayacak Tam Boyutta Gör
    Duo, Twizy ile benzerliğinin yanı sıra ince LED aydınlatmaları, gövdesindeki çıkartmaları ve yukarı doğru açılan kapılarıyla dikkat çekiyor. Aracın uzunluğu 2.43 metre, genişliği 1.30 metre ve yüksekliği 1.46 metre. Bento ise arkadaki kargo bölmesi nedeniyle ondan biraz daha uzun ve yüksek. Duo ve Bento'nun tıpkı bugün tanıtılan Solo konsepti gibi %50 geri dönüştürülebilir malzemeden yapıldığı ve %95 geri dönüştürülebilir olduğu ifade ediliyor.

    Duo ve Bento, boru şasi ve boyasız plastik gövde panellerine sahip. Teknik detaylar henüz tam olarak açıklanmadı fakat Duo'da arka tekerleklere güç veren bir elektrik motorunun bulunacağını biliyoruz. Son hız olarak 45 km/s ve 80 km/s'lik iki farklı versiyon bulunacak. Söz konusu model, tek şarjla 140 km menzil sunacak ve evdeki standart priz üzerinden üç saat şarjla 90 km'lik menzil elde edilebilecek.

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 6 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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