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    Renault'un Rusya'ya geri dönmek için en az 1,3 milyar dolar ödemesi gerekecek

    Rusya pazarından ayrılan ve hisselerini Rus AvtoVAZ'a devreden Renault, geri dönmek için en az 1,3 milyar dolar ödemek zorunda kalabilir.                       
    Renault, Rusya'ya dönmek için 1,3 milyar dolar ödeyecek Tam Boyutta Gör
    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, müzakerelerin sonunda savaşın sona erebileceğine dair umut ışığı var. Eğer bu gerçekleşirse, Rusya'dan çekilen Batılı şirketlerin birçoğu geri dönebilir. Bu şirketlerden biri de Renault. Ancak Fransız otomobil devinin Rusya'ya geri dönebilmesi için belli bir maliyete katlanması gerekecek.

    6 yıl içerisinde hisseleri geri alma hakkına sahip

    Lada'nın da üreticisi olan devlete ait otomobil üreticisi AvtoVAZ'da %68 hissesi bulunan Renault, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra, Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında ülkedeki faaliyetlerini durdurma kararı almış ve AvtoVAZ'daki hisselerini sembolik olarak 1 Ruble karşılığında Rusya Otomotiv ve Motor Araştırmaları Enstitüsü'ne (NAMI) devretmişti. Ancak, 6 yıl içerisinde hisseleri geri alma hakkına sahip olmuştu.

    AvtoVAZ CEO'su Maxim Sokolov'a göre, eğer Renault hisseleri geri almak isterse 112,5 milyar ruble veya 1,3 milyar dolar ödemesi gerekecek. 

    Sokolov'a göre, NAMI, Renault'un çekilmesinden bu yana AvtoVAZ'a büyük miktarda para yatırdı. Rus haber ajansı TASS'a konuşan Sokolov, 2023'te yaklaşık 27,5 milyar ruble (311 milyon dolar) ve 2024'te yaklaşık 40 milyar ruble (453 milyon dolar) yatırım yapıldığını söyledi. Bu yıl 45 milyar ruble (510 milyon dolar) daha yatırım yapılacak. Sokolov, Renault'un AvtoVAZ'dan ayrılmadan önce yıllık yaklaşık 20-22 milyar ruble (226-249 milyon dolar) yatırım yaptığını söylüyor. Bu nedenle CEO, Renault'un bu yatırımları karşılaması gerektiğini düşünüyor.

    Rusya pazarının %30'unu kontrol ediyordu

    Ülkeden çekilmeden önce Rusya otomobil pazarı, Renault için önemli pazarlardan biriydi. Fransız otomobil devi, AvtoVAZ birlikteliğiyle ülkenin otomobil pazarının %30'unu kontrol ediyordu. Bu nedenle, ileride tekrar Rusya pazarına dönmesi sürpriz olmayacaktır.

    Bununla birlikte Renault, Rusya'ya geri dönmek istediğine dair herhangi bir belirti vermedi. Business Insider'a konuşan şirket, ülkeye dönüş konusunda kısa vadede herhangi bir değişiklik öngörmediğini söyledi.

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