Renault'nun Mobilize markasından yeni konsept - Paylaşımlı e-scooter'lara alternatif olabilir mi?

Tam Boyutta Gör Mobilite, yani bir yerden başka bir yere hareket etme kavramı günümüzde kapsamlı bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Özellikle elektrikli scooter ve moped gibi küçük mobilite araçlarını temel alan paylaşım hizmetleri revaçta. Renault Grubu'nun yeni markası Mobilize da tam bu noktayı hedef alan yeni bir konsept araç ile karşımızda.

Mobilize Solo, özellikleriyle neler sunuyor?

Yeni Mobilize Solo, şehir içi ulaşımda elektrikli scooter'lara alternatif bulmak için geliştirilmiş bir konsept araç. Zaten tasarımına baktığımızda tek kişilik scooter tarsız bir yapısının olduğunu görmekteyiz. Farklı tarafları ise bir koltuğa ve görece daha korunaklı bir yapıya sahip olması diyebiliriz.

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1.37 metre uzunluğa ve 1.75 metre yüksekliğe sahip olan Mobilize Solo, önde iki ve arkada bir adet olmak üzere toplam üç tekerleğe sahip. Araçtaki küçük elektrik motoru ön tekerlekleri hareket ettirirken arkadaki tekerlek de sağa-sola dönüş görevini üstleniyor. Son hızı 25 km/s olan aracı kullanmak için ehliyet gerekmiyor.

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İlginç tasarımı ve asimetrik gövdesiyle dikkat çeken Mobilize Solo'da güvenlik için bir hava yastığı ve acil bir durumda aracı durduran, ayakla kontrol edilen bir buton bulunuyor. Araçtaki koltuğun alt kısmı küçük bir depolama bölmesi olarak kullanılabilecek şekilde tasarlanmış. Solo konsepti %50 oranında geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış. Ayrıca aracın %95 geri dönüştürülebilir olduğu belirtiliyor.

Mobilize Solo'nun şarjı bittiğinde üç seçenek karşımıza çıkıyor: Kablolu şarj, kablosuz şarj ve bataryayı çıkarıp yenisiyle değiştirmek.

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Şehir içi ulaşım için tek koltuklu elektrikli araç: Mobilize Solo