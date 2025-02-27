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Tam Boyutta Gör Türkiye'nin otomotiv sektöründeki önemli üretim üslerinden biri olan Oyak Renault Otomobil Fabrikası, 8 milyonuncu aracını banttan indirerek önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Renault Duster, 8 milyonuncu araç olarak Bursa’daki Oyak Renault Otomobil Fabrikası’nda banttan indi.

Renault Group Türkiye CEO’su ve Oyak Renault Yönetim Kurulu Başkanı Jan PTACEK, 8 milyonuncu aracın üretimiyle ilgili olarak şunları söyledi:

“Renault Group, güçlü ortağı OYAK ile birlikte yarım asrı aşkın süredir Türkiye’deki üretim gücünü sürekli geliştirerek, Türkiye’yi otomotiv sektöründe stratejik bir üretim ve ihracat merkezi haline getirdi. Bugün 8 milyonuncu aracımızı gururla banttan indirirken, Türkiye’nin üretim yetkinliğini ve küresel rekabetteki konumunu daha da güçlendirme kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyuyoruz.

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Beş bini aşkın çalışanıyla Oyak Renault, Renault Group’un en verimli üretim merkezlerinden biri olmanın yanı sıra ileri mühendislik çözümleri ve yenilikçi üretim teknolojileriyle de en yüksek kalite standartlarını koruyor. Ayrıca Oyak Renault bugün, Ar-Ge merkezi, geniş satın alma ekibi, tedarik zinciri ve planlarımıza ulaşmamıza yardımcı olan diğer birçok fonksiyonu bünyesinde barındırıyor.”

Oyak Renault, banttan inen 8 milyonuncu araç olan Duster'ın ardından 2027 yılına kadar 3 yeni modelin daha üretimine başlamayı hedeflediklerini ve bunun için Ar-Ge kapasitelerini güçlendirmeyi sürdürdüklerini açıklamıştı.

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Oyak Renault otomobil fabrikasında 8 milyonuncu araç üretildi