Erkek organizmalarda doğum kontrolü için kullanılabilecek ilaç geliştirildi

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Uzun yıllardır kontraseptif ( doğum kontrol ) yöntemleri genelde kadın ağırlıklı olarak uygulanıyor ve doğum kontrol haplarının kadınlar tarafından kullanılması gerekiyor. Şimdi ise Çinli araştırmacılar geleneksel Çin bitkisinden yararlanarak erkek doğum kontrol hapı geliştirdi. Yeni hap yürütülen fare ile maymun deneylerinde söz edilen hayvanlarda geçici süre infertilite ( üreme yeteneğinden yoksunluk ) oluşturdu.

Araştırmacılar uzun yıllardan beri Çin’de romatoid artrit gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan Tripterygium wilfordii adı verilen ( 1980’li yıllardan bu yana erkekler tarafından kullanım sonucunda infertilite gözlenen ) bitkiden yararlandı.

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Triptonide

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Bitkiden 10 farklı bileşeni izole eden araştırma ekibi triptonide olarak adlandırılan bileşenin erkek kontrasepsiyonu ( doğum kontrol ) için en uygun bileşen olduğunu tespit etti ve yapılan laboratuvar testlerinde tek doz oral ( ağız yoluyla ) olarak alınan maddenin fareleri 3 ila 4, maymunları ise 5 ila 6 hafta içerisinde infertil hale getirdiğini gözledi. Söz edilen etkinin hayvanlardaki spermlerin yaklaşık %100’ünü etkileyerek spermlerin yumurtaya olan yolculuklarındaki hareket yeteneklerini önleyerek oluştuğu öne sürülüyor.

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Ayrıca yeni bileşenin non-hormonal ( hormonsuz ) olması sebebiyle organizma üzerinde çeşitli davranış ve duygudurum değişiklikleri oluşmuyor ve araştırmacılar herhangi bir toksik etkinin gözlenmediğini ileri sürüyor. Son olarak yeni araştırmanın en önemli noktasını da fertilitenin ( üreme yeteneği ) deney hayvanlarında 4 ila 6 hafta içerisinde geri kazanılması oluşturuyor yani diğer bir deyişle söz edilen süreç tamamen tersine dönebiliyor.

Araştırma ekibi yeni maddeyi insanlarda erken klinik çalışmalarda test etmeyi hedefliyor. Yeni araştırma Nature Communications adlı dergide yayımlandı.

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