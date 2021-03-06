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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Erkek organizmalarda doğum kontrolü için kullanılabilecek ilaç geliştirildi

    Araştırmacılar uzun yıllardan beri Çin’de kullanılan Tripterygium wilfordii adı verilen bitkiden yararlandı. Çin bitkisinden yararlanılarak erkek doğum kontrol hapı geliştirdi.
    06 Mart 2021, 13:30 (2 gün)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Uzun yıllardır kontraseptif ( doğum kontrol ) yöntemleri genelde kadın ağırlıklı olarak uygulanıyor ve doğum kontrol haplarının kadınlar tarafından kullanılması gerekiyor. Şimdi ise Çinli araştırmacılar geleneksel Çin bitkisinden yararlanarak erkek doğum kontrol hapı geliştirdi. Yeni hap yürütülen fare ile maymun deneylerinde söz edilen hayvanlarda geçici süre infertilite ( üreme yeteneğinden yoksunluk ) oluşturdu.

    Araştırmacılar uzun yıllardan beri Çin’de romatoid artrit gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan Tripterygium wilfordii adı verilen ( 1980’li yıllardan bu yana erkekler tarafından kullanım sonucunda infertilite gözlenen ) bitkiden yararlandı.

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    Triptonide

    Erkek organizmalarda doğum kontrolü için kullanılabilecek ilaç geliştirildi
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    Bitkiden 10 farklı bileşeni izole eden araştırma ekibi triptonide olarak adlandırılan bileşenin erkek kontrasepsiyonu ( doğum kontrol ) için en uygun bileşen olduğunu tespit etti ve yapılan laboratuvar testlerinde tek doz oral ( ağız yoluyla ) olarak alınan maddenin fareleri 3 ila 4, maymunları ise 5 ila 6 hafta içerisinde infertil hale getirdiğini gözledi. Söz edilen etkinin hayvanlardaki spermlerin yaklaşık %100’ünü etkileyerek spermlerin yumurtaya olan yolculuklarındaki hareket yeteneklerini önleyerek oluştuğu öne sürülüyor.

    Ayrıca Bkz. "2 kat güçlü ipek üretiminde kullanılabilecek ipek böceği besini geliştirildi"

    Ayrıca yeni bileşenin non-hormonal ( hormonsuz ) olması sebebiyle organizma üzerinde çeşitli davranış ve duygudurum değişiklikleri oluşmuyor ve araştırmacılar herhangi bir toksik etkinin gözlenmediğini ileri sürüyor. Son olarak yeni araştırmanın en önemli noktasını da fertilitenin ( üreme yeteneği ) deney hayvanlarında 4 ila 6 hafta içerisinde geri kazanılması oluşturuyor yani diğer bir deyişle söz edilen süreç tamamen tersine dönebiliyor.

    Araştırma ekibi yeni maddeyi insanlarda erken klinik çalışmalarda test etmeyi hedefliyor. Yeni araştırma Nature Communications adlı dergide yayımlandı.



    Kaynakça https://www.nature.com/articles/s41467-021-21517-5 https://lundquist.org/news/nature-communications-publishes-paper-lundquist-institute-investigator-dr-wei-yan-and https://en.wikipedia.org/wiki/Tripterygium_wilfordii
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    canguler917 (can guler) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    doğum kontrol hapı içtiğim halde kız hamile diye konu açan erkek vardı (kendisi içmiş). hayalleri gerçek oldu
    1 Yanıt Yanıtla +20
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Denamint 42 dk. ( Mesaj Silindi )
    kullanacak kişi sayısı az olabilir.
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    X x2yk (x y) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sar oradan bir triptonic. ;) Çok aramışlar bu ismi demek.

    Bunun haberi birkaç sene önce yapılmıştı yanılmıyorsam İngiltere mi ne bulmuştu hatta birkaç sene denemeleri yapılacak denmişti ve artık aramıza giriyor demek ki.
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Çok riskli.



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    D Dellialli 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Kartal Göz
    Video nostalji olmuş. 90ların sonunda çok popülerdi.

    Bu arada hap "Risk nedir" sorusuna en net cevaplardan biri olur.
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    manohazim 1 gün ( Mesaj Silindi )
    .
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    manohazim 1 gün ( Mesaj Silindi )
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    canguler917 (can guler) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    doğum kontrol hapı içtiğim halde kız hamile diye konu açan erkek vardı (kendisi içmiş). hayalleri gerçek oldu
    1 Yanıt Yanıtla +20
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    M Merzifonlu Joe 39 dk. ( Mesaj Silindi ) canguler917
    Umarım bu sefer de kıza içirmez.
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    K Krone 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Devrim olur. Ne demişler, et ete değecek
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    java (Kaya Kaya) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bunu kullanmaya cesaret edebilecek bir delikanlı varsa tebrik ediyorum şimdiden... :)
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