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    Renoir APU’ları Biostar’ın sitesinde listelendi: Ryzen 3'te 4/8, Ryzen 5'te 6/12 izlek geliyor

    AMD’nin uygun fiyatlı sistemlerin kalbinde yer alacak yeni APU’ları Biostar’ın sayfasında listelendi.
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Renoir APU’ları Biostar’ın sitesinde listelendi: Ryzen 3'te 4/8, Ryzen 5'te 6/12 izlek geliyor
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    Zen 2 mimarisiyle güncellenecek APU kanadı bütçesi kısıtlı oyuncular için oldukça önemli. Son gelen haberlere göre çekirdek/izlek başlığında güncelleme alacak yongalar ortaya çıktı.

    APU'ların çekirdek sayısı artıyor

    Daha çok anakartlarıyla tanıdığımız Biostar’ın sayfasında yayınlanan liste dikkat çekici. Ryzen 4000 APU’larının göze çarptığı tabloya göre AMD APU’larında da çekirdek ve izlek sayısında yükseltmeye gidecek.

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    Böylelikle Ryzen 3 ailesinde 4/8, Ryzen 5 APU’larında ise 6 çekirdek 12 izleğe yer verilecek. Ryzen 7 sınıfında ise daha önceden de paylaştığımız üzere 8/16 konfigürasyonunu göreceğiz. Entegre bellek kontrolcüsünün 3200 MHz'lik frekansı destekleyeceğini de ekleyelim.

    Diğer taraftan APU’ların aynı frekans ve TDP’deki Pro seçeneklerinin yanı sıra düşük frekansı sayesinde daha küçük bir TDP bütçesi içerisinde çalışan GE varyantları da bulunuyor. 35 watt burada oldukça etkileyici. Sık kullanılan G son ekli yongalarda ise 65 watt TDP değeri korunmuş.

    AMD’nni APU+’larda çekirdek/izlek sayısını güncellemesi biz kullanıcılar adına son derece olumlu bir gelişme. Buna karşın Ryzen 7 4700G’de öğrendiğimiz üzere normal işlemcilere göre önbellekte kırpmaya gidileceğe benziyor.

    Ayrıca Bkz. "AMD’nin Renoir APU’ları PCIe 4.0 desteklemeyebilir"

     Bu her ne kadar APU’ların, işlemci arkadaşlarının önüne geçmesini önleme amaçlı olsa da kısıtlı bütçeye sahip kullanıcılar için olumsuz bir durum. Yine de bu APU’ların ileride kullanılacakları harici ekran kartlarının üst segment çözümler olmayacağı düşünülürse fark kabul edilebilir bir düzeyde kalacaktır.



    https://videocardz.com/newz/biostar-leaks-amd-ryzen-4000g-renoir-apus Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    ryzenmaster 26 dk. yeni yorumcu
    Mobilde hedef en fazla 8 çekirdek olduğundan, tasarımı 8 çekirdekli yapıda bütünleşik üretmişler. 8 çekirdeğin 1 tanesi hasarlı çıkarsa ryzen 5 olarak piyasaya sürülüyor, sorun kalmıyor. Bu ölçeklendirilebilir yapı 12-16 çekirdekli işlemcilere yarıyor ama 6-8 çekirdekli olan işlemcileri tasarımın doğal kusurundan ötürü aşağıya çekiyor.
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    forvet09 1 sa.
    Bütün cpularda basit de olsa grafik birimi olmalı. Pazar artırmak için çok önemli.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 sa.
    Mobilde ki 4000 gibi masaüstü versiyonu diğer Ryzenlardan farklı olacak gibi görünüyor. Mobildeki işlemci monolitik idi, normal masaüstü Ryzenlar çiplet olarak geliyor. Bence mobildeki işlemcilerin aynısını masaüstüne APU olarak getirecekler. Çünkü monolotik yapının epey Ryzen 4000 mobil ile gördük, yani işe yarıyor.
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    Virinom (Süleyman Kenar) 36 dk. sniper23
    Monolitik yapmalarının sebebi APU'ların 1 nesil geriden gelip verimliliği iyice artmış bir üretim mimarisi ile üretilmeleri.
    Çiplet yapısının AMD'ye en büyük katkısı üretim hattında sorunlu bir çiplet çıktığında tüm CPU çöpe gitmiyor, sadece sorunlu çiplet çöpe gidiyor. Bu da genel maliyeti düşürüyor.
    16 çekirdek monolitik yapıda olsa 1 çekirdek yüzünden diğer 15 çekirdek de çöpe gidicek.
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