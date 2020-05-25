Renoir APU’ları Biostar’ın sitesinde listelendi: Ryzen 3'te 4/8, Ryzen 5'te 6/12 izlek geliyor

Tam Boyutta Gör

Zen 2 mimarisiyle güncellenecek APU kanadı bütçesi kısıtlı oyuncular için oldukça önemli. Son gelen haberlere göre çekirdek/izlek başlığında güncelleme alacak yongalar ortaya çıktı.

APU'ların çekirdek sayısı artıyor

Daha çok anakartlarıyla tanıdığımız Biostar’ın sayfasında yayınlanan liste dikkat çekici. Ryzen 4000 APU’larının göze çarptığı tabloya göre AMD APU’larında da çekirdek ve izlek sayısında yükseltmeye gidecek.

İlginizi Çekebilir

AMD’nin Renoir APU’ları PCIe 4.0 desteklemeyebilir

Böylelikle Ryzen 3 ailesinde 4/8, Ryzen 5 APU’larında ise 6 çekirdek 12 izleğe yer verilecek. Ryzen 7 sınıfında ise daha önceden de paylaştığımız üzere 8/16 konfigürasyonunu göreceğiz. Entegre bellek kontrolcüsünün 3200 MHz'lik frekansı destekleyeceğini de ekleyelim.

Diğer taraftan APU’ların aynı frekans ve TDP’deki Pro seçeneklerinin yanı sıra düşük frekansı sayesinde daha küçük bir TDP bütçesi içerisinde çalışan GE varyantları da bulunuyor. 35 watt burada oldukça etkileyici. Sık kullanılan G son ekli yongalarda ise 65 watt TDP değeri korunmuş.

AMD’nni APU+’larda çekirdek/izlek sayısını güncellemesi biz kullanıcılar adına son derece olumlu bir gelişme. Buna karşın Ryzen 7 4700G’de öğrendiğimiz üzere normal işlemcilere göre önbellekte kırpmaya gidileceğe benziyor.

Ayrıca Bkz. "AMD’nin Renoir APU’ları PCIe 4.0 desteklemeyebilir"

Bu her ne kadar APU’ların, işlemci arkadaşlarının önüne geçmesini önleme amaçlı olsa da kısıtlı bütçeye sahip kullanıcılar için olumsuz bir durum. Yine de bu APU’ların ileride kullanılacakları harici ekran kartlarının üst segment çözümler olmayacağı düşünülürse fark kabul edilebilir bir düzeyde kalacaktır.

https://videocardz.com/newz/biostar-leaks-amd-ryzen-4000g-renoir-apus

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.