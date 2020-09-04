Resmen açıklandı: Yalova Belediyesi’ne siber saldırı!

Tam Boyutta Gör

Koronavirüs nedeniyle bilişim departmanları genellikle evden çalışıyor. Siber saldırganlar bu durumu fırsat bilerek daha agresif bir şekilde kamu birimlerine ve büyük şirketlere saldırı gerçekleştiriyor. Bu saldırıların son kurbanı Yalova Belediyesi oldu. Kuruma saldırı yapıldığı resmen doğrulandı.

İlginizi Çekebilir

Twitter’ın hacklenmesiyle ilgili Türkiye’den resmi açıklama geldi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre belediyeye ait dosyalar şifrelendi ve bu dosyalara erişim sağlanamıyor. Bu nedenle belediye sakinlerinin bazı bilgilerine erişim sağlanamıyor. Bu durum bazı hizmetlerin aksamasına neden oldu.

Ayrıca Bkz. "Honor markasından Ryzen 5 işlemcili dizüstü"

Saldırı, 30 Ağustos 2020 saat 01.00 ile 09.00 saatleri arasında gerçekleşti. Belediyenin kullandığı sunucular kilitlendi. Saldırı sabah saat 09.00’da fark edildi. Sunucu ve firewall incelendiğinde dışarı veri akışına rastlanılmadığı belirtiliyor.

Saldırı nedeniyle çalışanların, kullanıcıların ve müşterilere ait kimlik, iletişim, lokasyon, müşteri işlem ve finans verilerinin etkilendiği bildirildi. İhlalden etkilenen tahmini kişi sayısının bu aşamada belirlenemediği, araştırmalara devam edildiği açıklandı. Saldırı hakkındaki inceleme çalışmaları sürüyor.

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6791/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Yalova-Belediyesi

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.