Resmen açıklandı: Yalova Belediyesi’ne siber saldırı!

Koronavirüs nedeniyle bilişim departmanları genellikle evden çalışıyor. Siber saldırganlar bu durumu fırsat bilerek daha agresif bir şekilde kamu birimlerine ve büyük şirketlere saldırı gerçekleştiriyor. Bu saldırıların son kurbanı Yalova Belediyesi oldu. Kuruma saldırı yapıldığı resmen doğrulandı.İlginizi Çekebilir Twitter’ın hacklenmesiyle ilgili Türkiye’den resmi açıklama geldi
Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre belediyeye ait dosyalar şifrelendi ve bu dosyalara erişim sağlanamıyor. Bu nedenle belediye sakinlerinin bazı bilgilerine erişim sağlanamıyor. Bu durum bazı hizmetlerin aksamasına neden oldu.
Ayrıca Bkz. "Honor markasından Ryzen 5 işlemcili dizüstü"
Saldırı, 30 Ağustos 2020 saat 01.00 ile 09.00 saatleri arasında gerçekleşti. Belediyenin kullandığı sunucular kilitlendi. Saldırı sabah saat 09.00’da fark edildi. Sunucu ve firewall incelendiğinde dışarı veri akışına rastlanılmadığı belirtiliyor.
Saldırı nedeniyle çalışanların, kullanıcıların ve müşterilere ait kimlik, iletişim, lokasyon, müşteri işlem ve finans verilerinin etkilendiği bildirildi. İhlalden etkilenen tahmini kişi sayısının bu aşamada belirlenemediği, araştırmalara devam edildiği açıklandı. Saldırı hakkındaki inceleme çalışmaları sürüyor.
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6791/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Yalova-Belediyesi Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Biraz daha açmak gerekirse; saldırganlar açık portları olan IP adreslerini teker teker tarıyor ve erişim sağlayabildiklerine virüs bırakıyorlar. Belediye bilgisayarı olduğunun farkında bile değiller muhtemelen. Yani sızan bir bilgi de yok.
Sonuç olarak; yedek alınmadıysa Yalova Belediyesinin o bilgisayarda kayıtlı olan tüm bilgiler artık gitti. Tüm vatandaşların fiziksel belgelerle belediyeye müracaat etmesini isteyebilirler.
1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü
GENEL İSTATİSTİKLER
2798 kez okundu.
13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
yalova belediyesi, hack ve