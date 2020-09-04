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    Resmen açıklandı: Yalova Belediyesi’ne siber saldırı!

    Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre Yalova Belediyesi'nin sunucularına siber saldırı gerçekleşti. Sunucudaki bazı dosyalar şifrelendi.
    1 hf.
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    Güvenlik
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Resmen açıklandı: Yalova Belediyesi’ne siber saldırı!
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    Koronavirüs nedeniyle bilişim departmanları genellikle evden çalışıyor. Siber saldırganlar bu durumu fırsat bilerek daha agresif bir şekilde kamu birimlerine ve büyük şirketlere saldırı gerçekleştiriyor. Bu saldırıların son kurbanı Yalova Belediyesi oldu. Kuruma saldırı yapıldığı resmen doğrulandı.

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    Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre belediyeye ait dosyalar şifrelendi ve bu dosyalara erişim sağlanamıyor. Bu nedenle belediye sakinlerinin bazı bilgilerine erişim sağlanamıyor. Bu durum bazı hizmetlerin aksamasına neden oldu.

    Ayrıca Bkz. "Honor markasından Ryzen 5 işlemcili dizüstü"

    Saldırı, 30 Ağustos 2020 saat 01.00 ile 09.00 saatleri arasında gerçekleşti. Belediyenin kullandığı sunucular kilitlendi. Saldırı sabah saat 09.00’da fark edildi. Sunucu ve firewall incelendiğinde dışarı veri akışına rastlanılmadığı belirtiliyor.

    Saldırı nedeniyle çalışanların, kullanıcıların ve müşterilere ait kimlik, iletişim, lokasyon, müşteri işlem ve finans verilerinin etkilendiği bildirildi. İhlalden etkilenen tahmini kişi sayısının bu aşamada belirlenemediği, araştırmalara devam edildiği açıklandı. Saldırı hakkındaki inceleme çalışmaları sürüyor.



    https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6791/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Yalova-Belediyesi Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Booker DeWitt 1 hf. en beğenilen
    Kim saldırır yalova belediyesine
    1 Yanıt Yanıtla +19
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    SAY10 (Turker N.) 6 gün
    ''Koronavirüs nedeniyle bilişim departmanları genellikle evden çalışıyor.'' evden çalışmıyorlar demek ki
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    w8core (Mustafa Koçyiğit) 1 hf. huseyincarnege
    Para
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 6 gün
    Arkadaşlar virüs, uzaktan bağlantı bilgilerinin bruteforce ile kırılmasının ardından bilgisayara erişim sağlanarak bulaşıyor. Phobos benzeri muhtemelen. Windows Uzaktan Bağlantı kullanıp sistem güncellemesi yapmadıysalar sorun bu olabilir. TeamViewer'da da açık vardı. Mailden exe açma olayı vs. yok yani.

    Biraz daha açmak gerekirse; saldırganlar açık portları olan IP adreslerini teker teker tarıyor ve erişim sağlayabildiklerine virüs bırakıyorlar. Belediye bilgisayarı olduğunun farkında bile değiller muhtemelen. Yani sızan bir bilgi de yok.

    Sonuç olarak; yedek alınmadıysa Yalova Belediyesinin o bilgisayarda kayıtlı olan tüm bilgiler artık gitti. Tüm vatandaşların fiziksel belgelerle belediyeye müracaat etmesini isteyebilirler.
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    homosapiens17 (Görkem Serbes) 6 gün
    mailden gelen exe uzantılarını da açmasınlar bir zahmet
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    Leipold (U D) 6 gün
    Saldirmislar da ne yapmislar ne olmus ne ortaya cikmis bilen var mi?
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    kuzgun_ (Tiryaki ) 6 gün (düzenlendi)
    millet gelen mailde rar dosyasının içindeki .exe uzantısına dikkat etmediği sürece hangi güvenlik yazılımını kullandığının bir önemi yok.. (son kullanıcının kapasitesi buna yetmez bkz: kamu ve özel şirket çalışanları)bilgi işlemin buradaki tek suçu ort. 10.000 - 15.000 maliyetten kaçınıp günlük yedekleme almaması örnek:

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    YOURMOVE 6 gün
    Yalova gündeme gelmek istemiştir.
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    drjacob (... ) 6 gün
    kim saldırır yalova belediyesine
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    YesimCirakli 6 gün
    Nasıl olsa veriler her gün düzenli olarak başka bir lokasyona yedekleniyor, sorun ciddi bir sorun yok... diyebilmelerini çok isterdim.
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    V4LKyR 6 gün
    Gandcrab gibi bir şeydir...
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    SAY10 (Turker N.) 6 gün
    ''Koronavirüs nedeniyle bilişim departmanları genellikle evden çalışıyor.'' evden çalışmıyorlar demek ki
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    cyberbandit (izzet kızılhan) 6 gün
    Hep kim takar yalova kaymakamini derken. Birileri yalova belediyesini takmiş..
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    2798 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    yalova belediyesi, hack ve
    6 etiket daha kvkk saldırı belediye sunucu Türkiye Haberleri Internet
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