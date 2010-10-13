Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Resmi Bilgi: AMD Radeon HD 6850'nin teknik özellikleri ve fiyat bilgisi

8 yıl
13,4b
1
55
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

AMD'nin 22 Ekim'de duyurmaya hazırlandığı Radeon HD 6800 serisi için uzun süredir konuşulmakta olan bilgileri doğrulatmayı başardık. Barts kod adını taşıyan ve iki farklı versiyonu bulunan grafik işlem biriminin güç vereceği yeni ekran kartlarından Radeon HD 6850, daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi 800x paralel işlem birimiyle geliyor.

Mevcut ürün gamındaki Radeon HD 5770 modelinin yerini alması beklenen Radeon HD 6850, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Bellek hızı 4GHz olan ekran kartında grafik işlem birimi ise 775MHz olarak belirlenirken, üreticiler 800MHz ve üzeri hızlarda çalışan modeller de sunacak.

Peki AMD Radeon HD 6850, hangi fiyat seviyesinden satışa sunulacak ? Elde ettiğimiz bilgilere göre Barts Pro GPU'sundan güç alan AMD Radeon HD 6850'nin, FOB yani Uzakdoğu'da gemiye yada uçağa yüklendiği son fiyatın 175-180$ civarında olacak gibi görünüyor. Yani örneğin ülkemiz için bu fiyatın üzerine vergiler, distrübütör ve zincir mağaza kârı da (toplamda %25-30 gibi) eklenecek.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
Arkadaşlar doğru yazmış, ama altını çizme amaçlı tekrarlayayım:
68xx kartları, 6000 serisinin orta segment kartlarıdır. Yani 5000 serisinde 57xx ne idiyse bunlar ona denk geliyor. Tabi bu fiyat aralığı olarak.
Sadece GPU saat hızı gibi teknik özellikleri eski ATI kartlarıyla karşılaştırarak performans kıyası yapmaya kalkmayın. ATI shader mimarisinde değişikliklere gittiği için en mantıklısı bekleyip görmek olacak.
Performans olarak şu ana kadar açığa çıkan test sonuçları ne kadar güvenilirdir bilinmez, ama görünüşe bakılırsa DX10 performansı olarak 5870687058506850 olacak. Yani 6870 - 470 ve 6850 - 460(1GB) rekabeti olacak gibi.
DX11'de ise durum biraz farklı. 5000 serisi tesselation konusunda Nvidia'nın gerisinde kalmıştı. ATI bu nedenle 6000'lerde özellikle DX11 performansında iyileştirmeye gitmiş olmalı ki Fermi'ye rakip olsun. O nedenle 6870'in 5870'ten daha iyi DX11 performansı vermesi bana şaşırtıcı gelmez.
Son bir öneri: çıktıktan sonra 1-23 hafta beklemeden almayın bu kartları. İyice test edilsin, performansını görelim, sürücülerde sorun var mı anlayalım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yugams 8 yıl
256 bit iyi olmuş acap rop ve doku ünitesinde bir fark varmı yoksa eger dx11 4890 nı gibi göründü bana :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Celldweller 8 yıl
ben artık ekran kartlarından oyun performansından çok daha fazlasını bekliyorum...
mesela video encode işlerinde işlemcinin yükünü sırtlanmasını mesela photoshop da aynı şekilde yükü sırtlanmasını
zorluk derecesi ve saatler alan programları sadece işlemciye bırakmak aptallık olarak geliyor bana ki zaten nividia cuda adlı proje ile
bunu yapmaya başladı ve size bir örnek vereyim xilsoftun ultimate video convertor programı cuda özelliği ile 6saatlik mkv convert işini 2saatte yapıyor
olay budur bence bana ve bilinçli pc kullanıcılarına bu lazım gerisi hikaye bana bedava kart vermedikten sonra cuda gibi + özelliği olmayan ekran kartını
vallahi de almam billahi de almam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vidoko 8 yıl
400 lira çok bee :))5770 e göre fark veermeye değermi ??bilmiyorum orasını..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkadem 8 yıl
Bence
6850'nin persormansı 5830 ile 5850 arasında
6870'nin ise 5850 ile 5870 arasında olacak.
6800 serisi kartları 5800 sınıfında düşünüyor olsaydık;

6850 = 5840
6870 = 5860 veya 5865 olurdu.
Bu açıdan bakıldığında nvidia gtx460 1GB sadece Amd 6850'ye yaklaşabilir. 6870 ise gtx 470'ye rakip oluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
setek01 8 yıl
175 usd üzerine önce gümrük sonra distribütör karı sonra perakendeci karı ve
en son KDV olması gerekmez mi? Bu durumda KDV hariç hepsine %10 + %10 TR farkı
ile tahminim referans model için 400 410 gibi bir fiyat çıkıyor sanki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atilla-R 8 yıl
420 olarak ülkemizde satılır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fenerista 8 yıl
6000 serisi bence boş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TiesTorN 8 yıl

fenerista

6000 serisi bence boş.

Tamam söyleriz AMD'ye, boşuna çıkarmasınlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K.Kahriman 8 yıl

fenerista

6000 serisi bence boş.


boş gözükebilir ama fiyatları uygun olacağı kesin
ve hd5xxx serisinin fiyatlarınıda düşürecektir . hd6xxx alınacağına uygun fiyata hd5xxx alınır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizaman 8 yıl
350 normal olur satilir iyimser tahminle 400u gecmez sanirim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DigitalWorld 8 yıl
180 dolar deniyor. Hadi 175 diyelim

Böl 100 e. 1,75 oluyor %1 i.

18KDV * 1,75 = 31,5
10Dist Karı * 1,75 = 17,5
10Mağaza Karı * 1,75 = 17,5
10Burası Türkiye Farkı * 1,75 = 17,5

Fark Toplamı = 84

Toplam = 259 Dolar.

Yani 350-380TL arası bir fiyat ile gelse gerek tahminen.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
burada o fiyatın iki katına satarlar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dgndgn2 8 yıl
Şimdi HD5850 alıcam, alıyım mı almıyım mı ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
heatblast 8 yıl
gtx460 768 mb'nin rakibi olacaktır neredeyse gtx460 768mb ile fiyatları aynı
hd6870 ise gtx460 1 gb'nin rakibi olacak ama gtx460'ı f/p'ta geçeceğini sanmıyom
@cestvria hangi gtx460'ı kastediyon?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
Nasıl 5770'e rakip oluyor anlamıyorum? Her yeni seri bir öncekinden daha iyi değil miydi? 5850, 4850'den iyiyken, neden 6850 5850'den daha iyi değil de 5770'e denk?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
carloska 8 yıl
en mantıklısı 5xxx serisinden bağımsız düşünerek 5xxx serisile f/p karşılaştırması yapmak.. gerçi 5xxx serisi bile f/p değildi 6xxx serisi hiç olmaz hele NV nal toplarken.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cestvrai 8 yıl
175-180USD 6850 OLACAKSA BU DURUMDA 210-220USD DE 6870 OLACAKTIR BU da ATI'nin elini güçlendiriyor.
Benim asıl merak ettigim 5850 ve 5870in inecek fiyatları
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Solitude 8 yıl

DH Misafiri

Nasıl 5770'e rakip oluyor anlamıyorum? Her yeni seri bir öncekinden daha iyi değil miydi? 5850, 4850'den iyiyken, neden 6850 5850'den daha iyi değil de 5770'e denk?

çünkü 6850 5750 nin yerine gelen 6000 serisi kart ve bu durumu 5750 nin 5770 ten daha performanslı hale getirildiği şekilde yorumlayabilirsin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13413 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, amd ve
3 etiket daha fiyat radeon teknik özellik
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl 1e1: Logitech G Serisi! G510 klavye, G700 Fare ve G930 kulaklık Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim