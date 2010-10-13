Resmi Bilgi: AMD Radeon HD 6850'nin teknik özellikleri ve fiyat bilgisi

AMD'nin 22 Ekim'de duyurmaya hazırlandığı Radeon HD 6800 serisi için uzun süredir konuşulmakta olan bilgileri doğrulatmayı başardık. Barts kod adını taşıyan ve iki farklı versiyonu bulunan grafik işlem biriminin güç vereceği yeni ekran kartlarından Radeon HD 6850, daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi 800x paralel işlem birimiyle geliyor.
Mevcut ürün gamındaki Radeon HD 5770 modelinin yerini alması beklenen Radeon HD 6850, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Bellek hızı 4GHz olan ekran kartında grafik işlem birimi ise 775MHz olarak belirlenirken, üreticiler 800MHz ve üzeri hızlarda çalışan modeller de sunacak.
Peki AMD Radeon HD 6850, hangi fiyat seviyesinden satışa sunulacak ? Elde ettiğimiz bilgilere göre Barts Pro GPU'sundan güç alan AMD Radeon HD 6850'nin, FOB yani Uzakdoğu'da gemiye yada uçağa yüklendiği son fiyatın 175-180$ civarında olacak gibi görünüyor. Yani örneğin ülkemiz için bu fiyatın üzerine vergiler, distrübütör ve zincir mağaza kârı da (toplamda %25-30 gibi) eklenecek.
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68xx kartları, 6000 serisinin orta segment kartlarıdır. Yani 5000 serisinde 57xx ne idiyse bunlar ona denk geliyor. Tabi bu fiyat aralığı olarak.
Sadece GPU saat hızı gibi teknik özellikleri eski ATI kartlarıyla karşılaştırarak performans kıyası yapmaya kalkmayın. ATI shader mimarisinde değişikliklere gittiği için en mantıklısı bekleyip görmek olacak.
Performans olarak şu ana kadar açığa çıkan test sonuçları ne kadar güvenilirdir bilinmez, ama görünüşe bakılırsa DX10 performansı olarak 5870687058506850 olacak. Yani 6870 - 470 ve 6850 - 460(1GB) rekabeti olacak gibi.
DX11'de ise durum biraz farklı. 5000 serisi tesselation konusunda Nvidia'nın gerisinde kalmıştı. ATI bu nedenle 6000'lerde özellikle DX11 performansında iyileştirmeye gitmiş olmalı ki Fermi'ye rakip olsun. O nedenle 6870'in 5870'ten daha iyi DX11 performansı vermesi bana şaşırtıcı gelmez.
Son bir öneri: çıktıktan sonra 1-23 hafta beklemeden almayın bu kartları. İyice test edilsin, performansını görelim, sürücülerde sorun var mı anlayalım.
mesela video encode işlerinde işlemcinin yükünü sırtlanmasını mesela photoshop da aynı şekilde yükü sırtlanmasını
zorluk derecesi ve saatler alan programları sadece işlemciye bırakmak aptallık olarak geliyor bana ki zaten nividia cuda adlı proje ile
bunu yapmaya başladı ve size bir örnek vereyim xilsoftun ultimate video convertor programı cuda özelliği ile 6saatlik mkv convert işini 2saatte yapıyor
olay budur bence bana ve bilinçli pc kullanıcılarına bu lazım gerisi hikaye bana bedava kart vermedikten sonra cuda gibi + özelliği olmayan ekran kartını
vallahi de almam billahi de almam
6850'nin persormansı 5830 ile 5850 arasında
6870'nin ise 5850 ile 5870 arasında olacak.
6800 serisi kartları 5800 sınıfında düşünüyor olsaydık;
6850 = 5840
6870 = 5860 veya 5865 olurdu.
Bu açıdan bakıldığında nvidia gtx460 1GB sadece Amd 6850'ye yaklaşabilir. 6870 ise gtx 470'ye rakip oluyor.
en son KDV olması gerekmez mi? Bu durumda KDV hariç hepsine %10 + %10 TR farkı
ile tahminim referans model için 400 410 gibi bir fiyat çıkıyor sanki.
Tamam söyleriz AMD'ye, boşuna çıkarmasınlar.
boş gözükebilir ama fiyatları uygun olacağı kesin ve hd5xxx serisinin fiyatlarınıda düşürecektir . hd6xxx alınacağına uygun fiyata hd5xxx alınır
Böl 100 e. 1,75 oluyor %1 i.
18KDV * 1,75 = 31,5
10Dist Karı * 1,75 = 17,5
10Mağaza Karı * 1,75 = 17,5
10Burası Türkiye Farkı * 1,75 = 17,5
Fark Toplamı = 84
Toplam = 259 Dolar.
Yani 350-380TL arası bir fiyat ile gelse gerek tahminen.
hd6870 ise gtx460 1 gb'nin rakibi olacak ama gtx460'ı f/p'ta geçeceğini sanmıyom
@cestvria hangi gtx460'ı kastediyon?
Benim asıl merak ettigim 5850 ve 5870in inecek fiyatları
çünkü 6850 5750 nin yerine gelen 6000 serisi kart ve bu durumu 5750 nin 5770 ten daha performanslı hale getirildiği şekilde yorumlayabilirsin.