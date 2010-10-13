Resmi Bilgi: AMD Radeon HD 6850'nin teknik özellikleri ve fiyat bilgisi

AMD'nin 22 Ekim'de duyurmaya hazırlandığı Radeon HD 6800 serisi için uzun süredir konuşulmakta olan bilgileri doğrulatmayı başardık. Barts kod adını taşıyan ve iki farklı versiyonu bulunan grafik işlem biriminin güç vereceği yeni ekran kartlarından Radeon HD 6850, daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi 800x paralel işlem birimiyle geliyor.

Mevcut ürün gamındaki Radeon HD 5770 modelinin yerini alması beklenen Radeon HD 6850, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Bellek hızı 4GHz olan ekran kartında grafik işlem birimi ise 775MHz olarak belirlenirken, üreticiler 800MHz ve üzeri hızlarda çalışan modeller de sunacak.

Peki AMD Radeon HD 6850, hangi fiyat seviyesinden satışa sunulacak ? Elde ettiğimiz bilgilere göre Barts Pro GPU'sundan güç alan AMD Radeon HD 6850'nin, FOB yani Uzakdoğu'da gemiye yada uçağa yüklendiği son fiyatın 175-180$ civarında olacak gibi görünüyor. Yani örneğin ülkemiz için bu fiyatın üzerine vergiler, distrübütör ve zincir mağaza kârı da (toplamda %25-30 gibi) eklenecek.