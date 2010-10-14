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Resmi Bilgi: AMD Radeon HD 6870'in teknik özellikleri ve fiyat bilgisi

8 yıl
41b
1
41
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Radeon HD 6850 modelinden sonra Radeon HD 6870 için de teknik özellik bilgilerini doğrultmayı başardık. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Barts XT kod adlı grafik işlem birimini kullanan Radeon HD 6870, 256-bit bellek veri yolu desteği ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. Referans tasarımlı model için konuşmak gerekirse, grafik işlem birimi 900MHz'de, bellekleri ise 4200MHz'de görev yapan ekran kartı, çift slot tasarımlı soğutucu kullanacak ancak üreticiler özel tasarımlı modeller de sunacak.

Resmi lansman tarihi 22 Ekim olarak belirlenen DirectX 11 destekli ikinci jenerasyon ekran kartı için FOB fiyatına ilişkin bilgiler de elimize ulaştı. AMD'ye yakın kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre Radeon HD 6870, 225$ seviyesinden FOB fiyatına sahip olacak ve Türkiye için bu fiyatın üzerine vergiler ve diğer masraflar için %30 civarında ekstra bir yük daha binecek. Üzerinde yer alan konnektörler sayesinde çoklu monitör kurulumuna olanak tanıyan kartı, UVD 3.0 gibi yeni teknolojileri de bünyesinde barındıracak.


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Applejack 8 yıl en beğenilen
daha düşük pixelli fotoğraf yokmuydu
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1 Avatar
apollonx 2 yıl
6xxx serisi 6 yıl olmuş be, zaman ne çabuk geçiyor.
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Mete Can Karahasan 2 yıl
6870 ısınan bir kart değil. Kendisi 6000 serisinin en verimli kartı. 6950 de kullandım. O kartın şahane bir referans soğutması vardı, ancak güvenerek kullanmak mümkün değil. Her an vrm endişesiyle yaşıyorsun. Aynı EVGA FTW'ler gibi. Flaş videoya yönlendir, yansın.
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ydagli42 2 yıl
Hey gidi amd şu ısınma sorununa bir çözüm getiremedin.
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RX 480 2 yıl
Vay be xfx hd 6870 kullanıyordum

Öyle ya da böyle şimdiye kadar 1080p de ne versem açıyordu ama geçen hafta rahmetlik oldu. Deli gibi ısınan ve rezalet bir fana sahip bir karttır kendisi. Çift fanlısına param yetmemişti tekli modeli almıştım. Artık yerine büyük abisi RX470 gelecek. X70 serisinden devam ediyorum bir dahakine rx870 alırım o günleri görürsem
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jimhendrix 2 yıl
Aynı mimariyi makyajlayıp makyajlayıp itele sonra zarar ettik yeeee olur. Neyse ki toparlandilar.
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DH Misafiri 2 yıl
Bende amd radeon 6870 var bu ekran kartının fanı yok bunu ankarada nerde bulabilirim
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algoritma 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Bende amd radeon 6870 var bu ekran kartının fanı yok bunu ankarada nerde bulabilirim

Elimde fan bulunmaktadır.
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harunsssxs0606 7 yıl
arkadaşlar bende yeni bir ekran kartı alıcam sizce 900 mhz ile bütün oyunları full açarmıyım önerirmisniz radeon 6870?
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JrMaster 7 yıl harunsssxs0606
harunsssxs0606

arkadaşlar bende yeni bir ekran kartı alıcam sizce 900 mhz ile bütün oyunları full açarmıyım önerirmisniz radeon 6870?


offf hemde nasıl
konunun tarihine bi baksaydın yahu zahmet edip
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vidoko 8 yıl
yeni çıkan oyunlara karşılık çıkan ekran kartı orta seviye fiyatları bence pahalı haala
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leop 8 yıl
yanlis soylemisim direct x11 ekran kartinda onemli olan direct x11 performansi oldugu icin 6870, 5870 ten daha hizli bir kart.

ayrica kart forumda verilen 3dmark skorlarina gore 3dmark vantage da 5870 in cok hafif altinda, 3dmark 06 da ise 5870 in onunde.
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DH Misafiri 8 yıl
3dyi yine es geçti ati desenenize
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lvlono 8 yıl
Hd6870'e, TAHMİNİ fiyatı ve performansıyla, Tessellation performansı iyileştirilmiş Hd5850 diyebilirmiyiz?
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