Resmi Bilgi: AMD Radeon HD 6870'in teknik özellikleri ve fiyat bilgisi

AMD'nin Radeon HD 6850 modelinden sonra Radeon HD 6870 için de teknik özellik bilgilerini doğrultmayı başardık. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Barts XT kod adlı grafik işlem birimini kullanan Radeon HD 6870, 256-bit bellek veri yolu desteği ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. Referans tasarımlı model için konuşmak gerekirse, grafik işlem birimi 900MHz'de, bellekleri ise 4200MHz'de görev yapan ekran kartı, çift slot tasarımlı soğutucu kullanacak ancak üreticiler özel tasarımlı modeller de sunacak.
Resmi lansman tarihi 22 Ekim olarak belirlenen DirectX 11 destekli ikinci jenerasyon ekran kartı için FOB fiyatına ilişkin bilgiler de elimize ulaştı. AMD'ye yakın kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre Radeon HD 6870, 225$ seviyesinden FOB fiyatına sahip olacak ve Türkiye için bu fiyatın üzerine vergiler ve diğer masraflar için %30 civarında ekstra bir yük daha binecek. Üzerinde yer alan konnektörler sayesinde çoklu monitör kurulumuna olanak tanıyan kartı, UVD 3.0 gibi yeni teknolojileri de bünyesinde barındıracak.
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Öyle ya da böyle şimdiye kadar 1080p de ne versem açıyordu ama geçen hafta rahmetlik oldu. Deli gibi ısınan ve rezalet bir fana sahip bir karttır kendisi. Çift fanlısına param yetmemişti tekli modeli almıştım. Artık yerine büyük abisi RX470 gelecek. X70 serisinden devam ediyorum bir dahakine rx870 alırım o günleri görürsem
Elimde fan bulunmaktadır.
offf hemde nasıl konunun tarihine bi baksaydın yahu zahmet edip
ayrica kart forumda verilen 3dmark skorlarina gore 3dmark vantage da 5870 in cok hafif altinda, 3dmark 06 da ise 5870 in onunde.
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