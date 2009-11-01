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Resmi bilgi: Yeni nesil ATi Radeon serisi 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Resmi bilgi: Yeni nesil ATi Radeon serisi 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak
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ATi Radeon HD 5800 serisi ile endüstride ilk defa DirectX 11 destekli ekran kartlarını pazara sunan AMD'nin, yeni nesil grafik işlemci mimarisi üzerinde çalıştığını daha önceki haberlerimizde sizlerle paylaşmıştık. Bilindiği üzere sahip olduğu pek çok yeniliğe ve güncellemeye rağmen güncel ATi ekran kartlarının tamamında R600 mimarisinden izler görebilmek mümkün. Sweet Spot yaklaşımıyla GPU stratejisini değiştiren ve mevcut mimariyi yeni nesil üretim teknolojileri ve gelişmiş özelliklerle güncelleyen AMD, 2011 ile birlikte R600 sonrasındaki en büyük değişimi lanse etmeyi planlıyor.

Cypress kod adlı RV870 GPU'sunu en hızlı GPU olarak lanse eden ve birkaç hafta içerisinde çift grafik işlemcili Radeon HD 5870 X2 modelini duyurmaya hazırlanan AMD, bilindiği üzere GPU üretiminde şu an 40nm üretim teknolojisini kullanıyor. Bir sonraki jenerasyon için şimdiye kadar hem AMD hem de Nvidia cephesinden herhangi bir resmi açıklama yapılmış olmasa da TSMC'nin yeni yıl ile birlikte 28nm için pilot üretime başlayacağını açıklaması ve Nvidia'nın 28nm için firmaya yakınlaştığı söylentilerinin ortaya çıkması, 2010 model GPU'ların 28nm olabileceği ihtimalini güçlendiren gelişmeler olarak değerlendirilmişti.

Ancak AMD'nin gün ışığına çıkan yeni yol haritasına göre N.Islands olarak tanımlanan yeni nesil grafik işlemci mimarisi 2011 yılında lanse edilecek. Yine AMD'nin resmi yol haritasına göre 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak N.Islands serisi GPU'lar, Bulldozer tabanlı yeni nesil masaüstü işlemcilerin güç vereceği Scorpion kod adlı yeni masaüstü platformu ile birlikte kullanılacaklar. DirectX 11 desteği sunacak olan N.Islands serisi yeni nesil GPU'lar ile birlikte Unified Video Decoder 3.0 bazı teknolojik yenilikler de lanse edilecek.


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bilalMW 10 yıl
ATi işi gerçekden sıkı tutuyor. Güzel bir stratejisi var.Ama 40nm'den 20 nm'ye geçildiğinde çok büyük sorun çıkarırmı?
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fx57 10 yıl
@OlcaytoHun, hayır tablo harici ekran kartlarından bahsediliyor. Öte taraftan AMD ve diğer herhangi bir firmanın yol haritasında şartlara göredeğişiklik (öteleme veya geriye çekme gibi) yapma durumu olabileceğini de belirtelim.
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dennjS 10 yıl
ben 28 olur diyordum ama TSMC'nin gözü kesmedi galiba :D
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NemesisR3 10 yıl
bakalım sonu nereye kadar gidecek, 1nm veya daha aşağısı olacakmı acaba
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vernoncougar 10 yıl
Anakart ı cok saglam tutmalı ve her 6 ayda 1 grafık kartını yenılemelı
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gerbay 10 yıl
bu demek oluyor ki verimlilik daha da azalacak ve silikon plakalardan daha az chip çıkacak, yani maliyet bayaa artacak. bu da son kullanıcıya fiyat artışı olarak yansıyacak...
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OlcaytoHun 10 yıl
Bu haberde sanki anakarta entegre grafik işlemcilerinin yol haritası ve üretim süreci kastedilmemiş mi? Yani harici grafik işlemcileri ile ilgili değil gibi haber aslında. Haberdeki şema bunu göstermiyor mu?
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DISTURBED 10 yıl
tsmc nin 40nm deki verimlilik problemleri dururken nasıl oluyoda nvidia ile yakınlaşıyo anlamak güç. önce 40nm deki sorunları çözsünde sonra geçsin 28 e.
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sadtneverdie 10 yıl
The Wanted

tsmc nin 40nm deki verimlilik problemleri dururken nasıl oluyoda nvidia ile yakınlaşıyo anlamak güç. önce 40nm deki sorunları çözsünde sonra geçsin 28 e.


bir süreçte problem yaşıyorlar diye ar-ge ye ara mı verecekler? 32 nm de de 28 nm de de sorun yaşanacak bu işin kuralı bu...
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erolsipar 10 yıl
Daha düşük daha mantıklı heleki HD 5970'ın TDP şikayetleri çoğalırken.
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sadtneverdie 10 yıl
nanometre yarışında bu sefer intel öne geçebilir.
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