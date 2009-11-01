Resmi bilgi: Yeni nesil ATi Radeon serisi 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak

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ATi Radeon HD 5800 serisi ile endüstride ilk defa DirectX 11 destekli ekran kartlarını pazara sunan AMD'nin, yeni nesil grafik işlemci mimarisi üzerinde çalıştığını daha önceki haberlerimizde sizlerle paylaşmıştık. Bilindiği üzere sahip olduğu pek çok yeniliğe ve güncellemeye rağmen güncel ATi ekran kartlarının tamamında R600 mimarisinden izler görebilmek mümkün. Sweet Spot yaklaşımıyla GPU stratejisini değiştiren ve mevcut mimariyi yeni nesil üretim teknolojileri ve gelişmiş özelliklerle güncelleyen AMD, 2011 ile birlikte R600 sonrasındaki en büyük değişimi lanse etmeyi planlıyor.

Cypress kod adlı RV870 GPU'sunu en hızlı GPU olarak lanse eden ve birkaç hafta içerisinde çift grafik işlemcili Radeon HD 5870 X2 modelini duyurmaya hazırlanan AMD, bilindiği üzere GPU üretiminde şu an 40nm üretim teknolojisini kullanıyor. Bir sonraki jenerasyon için şimdiye kadar hem AMD hem de Nvidia cephesinden herhangi bir resmi açıklama yapılmış olmasa da TSMC'nin yeni yıl ile birlikte 28nm için pilot üretime başlayacağını açıklaması ve Nvidia'nın 28nm için firmaya yakınlaştığı söylentilerinin ortaya çıkması, 2010 model GPU'ların 28nm olabileceği ihtimalini güçlendiren gelişmeler olarak değerlendirilmişti.

Ancak AMD'nin gün ışığına çıkan yeni yol haritasına göre N.Islands olarak tanımlanan yeni nesil grafik işlemci mimarisi 2011 yılında lanse edilecek. Yine AMD'nin resmi yol haritasına göre 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak N.Islands serisi GPU'lar, Bulldozer tabanlı yeni nesil masaüstü işlemcilerin güç vereceği Scorpion kod adlı yeni masaüstü platformu ile birlikte kullanılacaklar. DirectX 11 desteği sunacak olan N.Islands serisi yeni nesil GPU'lar ile birlikte Unified Video Decoder 3.0 bazı teknolojik yenilikler de lanse edilecek.