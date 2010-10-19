Resmi: Intel Core i7-990X ilk çeyrekte satışa sunulacak

Sandy Bridge tabanlı yeni nesil işlemcilerini Ocak ayının ilk günleriyle birlikte pazara sunması beklenen Intel, mevcut ürünün gamının en hızlı modeli olması beklenen Core i7-990X için de son hazırlıklarını yapıyor. Bir süredir konuşulmakta olan ve yıl sona ermeden çıkabileceği üzerinde durulan Core i7-990X için Intel'in planladığı takvim resmiyet kazandı.

Intel'in güncel yol haritasına göre ilk çeyrekte (Ocak-Şubat-Mart) döneminde satışa sunulması beklenen Core i7-990X, 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyor ve Westmere mimarisini temel alıyor. 6 çekirdekli yapıda olan ve 3.46GHz'de çalışacağı belirtilen yeni işlemci, her çekirdek için 256 Kb Seviye 2 ve çekirdekler arası kullanıma açık 12MB Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olacak. Turbo Boost teknolojisiyle çekirdek hızını 3.73GHz'e kadar otomatik olarak arttırılabileceği belirtilen yeni işlemcisinin ısış güç tasarımı ise 130 Watt olacak ve Hyper Threading ile 12 izlek desteği sunulacak. AES ve SSE4 komut setleriyle birlikte Sanallaştırma teknolojisini de bünyesinde barındıracak işlemcinin parti numarası OEM versiyon için AT80613005931AA , kutulu versiyon içinse BX80613I7990X olacak.

Core i7-980X'in yerini alması beklenen Extreme Edition serisi Core i7-990X modelinin fiyatı ise daha önceki modellerdekine benzer şekilde 999$ olacak.