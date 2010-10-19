Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Resmi: Intel Core i7-990X ilk çeyrekte satışa sunulacak

8 yıl
9,6b
1
15
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sandy Bridge tabanlı yeni nesil işlemcilerini Ocak ayının ilk günleriyle birlikte pazara sunması beklenen Intel, mevcut ürünün gamının en hızlı modeli olması beklenen Core i7-990X için de son hazırlıklarını yapıyor. Bir süredir konuşulmakta olan ve yıl sona ermeden çıkabileceği üzerinde durulan Core i7-990X için Intel'in planladığı takvim resmiyet kazandı.

Intel'in güncel yol haritasına göre ilk çeyrekte (Ocak-Şubat-Mart) döneminde satışa sunulması beklenen Core i7-990X, 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyor ve Westmere mimarisini temel alıyor. 6 çekirdekli yapıda olan ve 3.46GHz'de çalışacağı belirtilen yeni işlemci, her çekirdek için 256 Kb Seviye 2 ve çekirdekler arası kullanıma açık 12MB Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olacak. Turbo Boost teknolojisiyle çekirdek hızını 3.73GHz'e kadar otomatik olarak arttırılabileceği belirtilen yeni işlemcisinin ısış güç tasarımı ise 130 Watt olacak ve Hyper Threading ile 12 izlek desteği sunulacak. AES ve SSE4 komut setleriyle birlikte Sanallaştırma teknolojisini de bünyesinde barındıracak işlemcinin parti numarası OEM versiyon için AT80613005931AA , kutulu versiyon içinse BX80613I7990X olacak.

Core i7-980X'in yerini alması beklenen Extreme Edition serisi Core i7-990X modelinin fiyatı ise daha önceki modellerdekine benzer şekilde 999$ olacak.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
selahattın ısık 8 yıl
bunlardan bi tane alıcam valla ha kesin yaw.ekran kartını onboard takılırım artık malum para kalmaz bunu aldık tan sonra.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adilazimdegilx 8 yıl
6 çekirdekli f/p işlemci çıkarana kadar son kullanıcı için boşsun Intel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hush 8 yıl
@car_26:
resim küçük diye gözükmüyor, büyük/eşit işareti var orda şeklinde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kralhasanyigit 8 yıl
İnsanlık için küçük, bizim için küçük bile olmayan bi adım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fz18 8 yıl
buldozer bu işlemci karşısında nasıl olacak onu merak ediyorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CeFurkan 8 yıl
iyi bakalım bu 999 dan gelince belki digerlerini insafli bir fiyata ceker

en azindan dusuk mhz fakat uygun fiyat yapsa 1 tane
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ghost recon advanced 8 yıl
gene pahalı alacak kişiler az olacaktır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
born2bemad 8 yıl
herkes ferrariye binemez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9582 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, roadmap ve
3 etiket daha ilk çeyrek Intel yol haritası
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Google sesli arama artık Türkçe anlıyor! 8 yıl G Data ile sanal saldırılar, virüs tehdidi ve anti-virüs uygulamaları üzerine konuştuk 8 yıl 1e1: 20 Dolara oyun seti! Havit ürünleri 1e1 masasında 8 yıl Toshiba'nın yeni ürün ve teknolojilerini Aytaç Biter'den dinliyoruz Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Haluk Tatar - TÜRKİYE'NİN KURTULUŞU
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim