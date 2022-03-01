Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Rich Snippet nedir, nasıl kullanılır?

    Google ve diğer arama motorları, kullanıcıların istedikleri sonuçlara daha hızlı ve doğru bir şekilde ulaşabilmeleri için sürekli geliştiriliyor. Peki rich snippet nedir, nasıl kullanılır?
    1

    Rich Snippet nedir, nasıl kullanılır?
    Tam Boyutta Gör

    Google ve diğer arama motorları, kullanıcıların istedikleri sonuçlara daha hızlı ve doğru bir şekilde ulaşabilmeleri için sürekli geliştiriliyor. İnternet ortamında yayın yapan tüm web siteleri de bu geliştirmelere bağlı olarak kendilerini güncelliyor hatta bazen tamamen değiştirebiliyor. Bu yazımızda size Rich Snippets yardımı ile SERP’te (Arama Motoru Sonuç Sayfası) bir web sitesinin daha fazla alan kaplamasını anlatacağım.

    Rich Snippets Nedir?

    Rich Snippet nedir, nasıl kullanılır?
    Tam Boyutta Gör

    Rich Snippets (Yapılandırılmış Veri) e-ticaret siteleri başta olmak üzere tüm web sitelerinin kullanması gereken bir yapıdır. Rich Snippets ile web sitenizdeki özel oluşturulmuş alanları arama motorlarına bildirebilirsiniz. 

    Küçük bir örnekle Rich Snippets’ı anlatmak gerekirse; Google’da bir arama yaptığınızda karşınıza çıkan sonuçlarda “URL”, “Title” ve “Meta Description” ile karşılaşırsınız. Ancak iphone 12 araması yaptığınızda yukarıdaki verilere ek olarak “Kullanıcı Oyu”, “Yorum Sayısı” ve “Fiyat Aralığı” gibi verileri de görürsünüz. İşte bir Rich Snippets örneği.

    Rich Snippet nedir, nasıl kullanılır?
    Tam Boyutta Gör

    Kullanıcılar arama sonuçlarında, arama niyetine göre en uygun sayfayı seçer ve o sayfayı ziyaret eder. Eğer istediği bilgileri o sayfada görmezse farklı sayfaları incelemeye koyulur. Rich Snippets ile web sayfasındaki bazı bilgileri SERP’te göstererek, kullanıcıyı sizin sitenizi tıklaması için tetiklemiş olursunuz.

    Rich Snippets Faydaları Nelerdir?

    Rich Snippets ile arama sonuç sayfasında daha fazla alan kaplayarak rakiplerinizin önüne çıkabilirsiniz. Ayrıca Rich Snippets yardımı ile arama sonuç sayfasında birinci sırada olmasanız bile hedeflediğiniz kullanıcılara ek bilgiler sunarak dikkatlerini çekmiş olursunuz. İşte Rich Snippets yapısının bazı faydaları:

    • Doğru SEO çalışması ile hedef kitlenize kolayca ulaşabilirsiniz.
    • SERP’te daha fazla alan kaplarsınız.
    • Kullanıcıların istedikleri bilgileri onlara sunarak tıklama oranlarını arttırırsınız.
    • Özellikle yorum ve yıldız puanlama ile ürünlerinizi ön plana çıkarabilirsiniz.

    En Sık Kullanılan Rich Snippets Çeşitleri

    Rich Snippet nedir, nasıl kullanılır?
    Tam Boyutta Gör

    Google’ın sunduğu 30’dan fazla yapısal veri işaretleme çeşidi bulunuyor. Ancak schema.org incelendiği zaman 100’den fazla yapısal veri işaretlemesinin bulunduğunu görebilirsiniz.

    Günümüzde e-ticaret siteleri, blog siteleri ve yemek tarifi sitelerinin çok sık veri işaretlemesi yaptıklarını görüyoruz. Ancak diğer kategorilerde yayın yapan web siteleri de Rich Snippets ile bazı içeriklerini öne çıkartabiliyor. İşte en sık kullanılan Rich Snippets işaretlemeleri:

    SSS

    Sık sorulan sorular işaretlemesi ile SERP’te direkt olarak sıralama almasanız bile kullanıcıların karşısına çıkabilirsiniz.

    Rich Snippet nedir, nasıl kullanılır?
    Tam Boyutta Gör

    Product

    Fiyat, stok durumu ve yıldız puanı hakkında kullanıcılara bilgi vererek tıklama oranını arttırabilirsiniz.

    Rich Snippet nedir, nasıl kullanılır?
    Tam Boyutta Gör

    Article

    Genellikle blog sayfalarında kullanılan Article yapısı ile başlık, metin, yazar, küçük resim ve okunma süresi gibi bilgileri kullanıcılara SERP’te gösterebilirsiniz.

    İçerik Haritası (Breadcrumb)

    Breadcrumb yapısı ile sayfanızının site içerisindeki konumunu kullanıcılara bildirebilirsiniz.

    Rich Snippet nedir, nasıl kullanılır?
    Tam Boyutta Gör

    Receipe

    Yemek tarifi yayınlayan web siteleri için oldukça kullanışlı olan Receipe yapısı sayesinde yemek adı, pişirme süresi, yemek puanı gibi detayları SERP’te kullanıcılara gösterebilirsiniz.

    Rich Snippet nedir, nasıl kullanılır?
    Tam Boyutta Gör

    Google tarafından oluşturulan Zengin Sonuçlar Test Aracı, web sayfanız içerisinde Rich Snippets taraması yapıyor. Ardından taradığınız sayfanın raporunu sizinle paylaşıyor. Rich Snippets test aracı ile sayfanızdaki işaretlemelerin eksiksiz olduğunu ve doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

    Rich Snippets Test Aracı Nasıl Kullanılır?

    1. Buradaki linke tıklayarak test sayfasını açın.
    2. Taramak istediğiniz sayfanın linkini kutucuğa yazın.
    3. URL’yi test et butonuna tıklayın.

    Karşınıza çıkan sonuçlarda ilgili sayfada işaretlemesini yaptığınız Rich Snippets çeşitlerini ve detaylarını görüntüleyebilirsiniz. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Yeni nesil Ford Ranger Raptor tanıtıldı

    Darkfield 2 gün önce

    Çarpıştığında raptorluğu kalacak mı bakalım :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Poco X3 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Tulpar T7 V20.4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    VOK-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız