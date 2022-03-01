Rich Snippet nedir, nasıl kullanılır?

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Google ve diğer arama motorları, kullanıcıların istedikleri sonuçlara daha hızlı ve doğru bir şekilde ulaşabilmeleri için sürekli geliştiriliyor. İnternet ortamında yayın yapan tüm web siteleri de bu geliştirmelere bağlı olarak kendilerini güncelliyor hatta bazen tamamen değiştirebiliyor. Bu yazımızda size Rich Snippets yardımı ile SERP’te (Arama Motoru Sonuç Sayfası) bir web sitesinin daha fazla alan kaplamasını anlatacağım.

Rich Snippets Nedir?

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Rich Snippets (Yapılandırılmış Veri) e-ticaret siteleri başta olmak üzere tüm web sitelerinin kullanması gereken bir yapıdır. Rich Snippets ile web sitenizdeki özel oluşturulmuş alanları arama motorlarına bildirebilirsiniz.

Küçük bir örnekle Rich Snippets’ı anlatmak gerekirse; Google’da bir arama yaptığınızda karşınıza çıkan sonuçlarda “URL”, “Title” ve “Meta Description” ile karşılaşırsınız. Ancak iphone 12 araması yaptığınızda yukarıdaki verilere ek olarak “Kullanıcı Oyu”, “Yorum Sayısı” ve “Fiyat Aralığı” gibi verileri de görürsünüz. İşte bir Rich Snippets örneği.

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Kullanıcılar arama sonuçlarında, arama niyetine göre en uygun sayfayı seçer ve o sayfayı ziyaret eder. Eğer istediği bilgileri o sayfada görmezse farklı sayfaları incelemeye koyulur. Rich Snippets ile web sayfasındaki bazı bilgileri SERP’te göstererek, kullanıcıyı sizin sitenizi tıklaması için tetiklemiş olursunuz.

Rich Snippets Faydaları Nelerdir?

Rich Snippets ile arama sonuç sayfasında daha fazla alan kaplayarak rakiplerinizin önüne çıkabilirsiniz. Ayrıca Rich Snippets yardımı ile arama sonuç sayfasında birinci sırada olmasanız bile hedeflediğiniz kullanıcılara ek bilgiler sunarak dikkatlerini çekmiş olursunuz. İşte Rich Snippets yapısının bazı faydaları:

Doğru SEO çalışması ile hedef kitlenize kolayca ulaşabilirsiniz.

SERP’te daha fazla alan kaplarsınız.

Kullanıcıların istedikleri bilgileri onlara sunarak tıklama oranlarını arttırırsınız.

Özellikle yorum ve yıldız puanlama ile ürünlerinizi ön plana çıkarabilirsiniz.

En Sık Kullanılan Rich Snippets Çeşitleri

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Google’ın sunduğu 30’dan fazla yapısal veri işaretleme çeşidi bulunuyor. Ancak schema.org incelendiği zaman 100’den fazla yapısal veri işaretlemesinin bulunduğunu görebilirsiniz.

Günümüzde e-ticaret siteleri, blog siteleri ve yemek tarifi sitelerinin çok sık veri işaretlemesi yaptıklarını görüyoruz. Ancak diğer kategorilerde yayın yapan web siteleri de Rich Snippets ile bazı içeriklerini öne çıkartabiliyor. İşte en sık kullanılan Rich Snippets işaretlemeleri:

SSS

Sık sorulan sorular işaretlemesi ile SERP’te direkt olarak sıralama almasanız bile kullanıcıların karşısına çıkabilirsiniz.

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Product

Fiyat, stok durumu ve yıldız puanı hakkında kullanıcılara bilgi vererek tıklama oranını arttırabilirsiniz.

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Article

Genellikle blog sayfalarında kullanılan Article yapısı ile başlık, metin, yazar, küçük resim ve okunma süresi gibi bilgileri kullanıcılara SERP’te gösterebilirsiniz.

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İçerik Haritası (Breadcrumb)

Breadcrumb yapısı ile sayfanızının site içerisindeki konumunu kullanıcılara bildirebilirsiniz.

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Receipe

Yemek tarifi yayınlayan web siteleri için oldukça kullanışlı olan Receipe yapısı sayesinde yemek adı, pişirme süresi, yemek puanı gibi detayları SERP’te kullanıcılara gösterebilirsiniz.

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Google tarafından oluşturulan Zengin Sonuçlar Test Aracı, web sayfanız içerisinde Rich Snippets taraması yapıyor. Ardından taradığınız sayfanın raporunu sizinle paylaşıyor. Rich Snippets test aracı ile sayfanızdaki işaretlemelerin eksiksiz olduğunu ve doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

Rich Snippets Test Aracı Nasıl Kullanılır?

Buradaki linke tıklayarak test sayfasını açın. Taramak istediğiniz sayfanın linkini kutucuğa yazın. URL’yi test et butonuna tıklayın.

Karşınıza çıkan sonuçlarda ilgili sayfada işaretlemesini yaptığınız Rich Snippets çeşitlerini ve detaylarını görüntüleyebilirsiniz.

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