RIM, 50 milyonuncu BlackBerry'nin satışını gerçekleştirdi

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Research in Motion (RIM), bugün 50 milyonuncu Blackberry'nin satışını gerçekleştirdiklerini duyurdu ve bu gelişme firma için kilometre taşı oldu.

İlk Blackberry cihazını 1999 yılının ocak ayında küresel pazara sunan firma, yaklaşık 10 yıldır akıllı telefon sektöründe faaliyet göstermekte. Özel e-mail servisi ve internet desteğini arkasına alan BlackBerry cihazları yıllar boyunca iş telefonu olarak anıldı. Tanıttığı Bold ve Storm modelleriyle ilgi toplayan RIM, Amerika'nın yeni başkanı Barack Obama sayesinde adından sıkça söz ettirecek gibi. Geçmişte Windows Mobile, Symbian ve Palm ile rekabet halindeki firmanın piyasadaki rakipleri artış gösterdiği kadar daha güçlü hal aldı. Önümüzdeki dönemlerde RIM'ın ne tür cihazları teknoloji severlerle buluşturacağını ilgiyle bekliyoruz.