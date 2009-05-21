RIM ve Apple güçleniyor,Nokia güç kaybediyor

Dünyanın önde gelen bilgi teknolojileri araştırma ve danışmanlık şirketi Gartner, 2009 ilk çeyrek akıllı telefon pazarı araştırma sonuçlarını yayınladı. Rapora göre Apple iPhone 3G ile 2008 yılının ilk çeyreğine oranla %100'den daha fazla bir artışla %5.3 olan pazar payını %10.8'e çıkartarak akıllı telefon pazarında Nokia ve RIM'in ardından 3.sıraya yükseldi.2008 son çeyreğine göre pazar payında yaklaşık %1'lik artış olmasına rağmen,satışların yavaşlaması iPhone 3G'nin ömrünü doldurmak üzere olduğunu ve Apple'ın 8 Haziran'da yapılacak olan WWDC ‘de tanıtılması beklenen 3.Nesil iPhone ile Pazar payını artıracağı düşünülüyor.
RIM ise Blackberry cihazları ile krize rağmen geçen seneye oranla %50'ye yakın bir artışla pazar payını 19.9'a çıkartırken,2008 son çeyreğinde elde ettiği %19.5lik payıda arttırmayı başardı.
Nokia ise 2009'un ilk çeyreğinde,geçen sene sahip olduğu %45.1'lik pazar payı %41.2'e düşerek RIM ve Apple gibi dişli rakiplerinin gerek geçen seneye göre gereksede son çeyreğe göre güçlendiği dönemde kan kaybı yaşadı.
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madem nokia değil apple da değil çünkü samsungların özellikleri appleden iki katı fazla n8 de 808 de istersen googleye kiyas.la die gir karşılaştır samsung en iyisi onu geççek tek marka yine samsungdur
alın bu da iphone : g/... smarena.com/apple_iphone_3g-2424.php
alın yine BB bold : g/... smarena.com/blackberry_bold_9000-2370.php
sec sec beğen , 2. el iphone almaya karar verdım ,satacak olan olursa alınıktır...
Youtube den falan bi bakın derim... Özellikleri Üst düzey Nokia Modelleri + Iphone birleşimi birşey olmuş ama kurcala kurcala bitmez birşeymiş gibi : )
blackberry e gelınce yukarıda bır arkadas ,calıstıgı cevrede rim in acık ara ustunlugu oldugunu belırtmıs,hatta sınıflandırma yapmaktan ımtına etmeyerek rim in beyaz yaka ,nokıa ,samsung diger markaların da hızmetlı efradının tercıh ettıgı tespıtını yazıvermıs ,bu cok kırıcı olmus, halt etmıs ! kuzey amerıka ve avrupa da iş için rim açık ara onde ,hatta rim sadece calısanlar tarafından tercıh edilir ,cunku segmenti çalışanlardır.işverenlerde ,ulaştırma malıyetlerını hafıfletmek ıcın bılınclı bır sekılde rim kullandırtmakta, zira Rim ta ilk cıhazından berıdır emaıl ıletısımı odaklı cıhazlar cıkarttıgından -o zamanlar bu buyuk bır bosluktu- yürüdü gitti piyasada.Rim işverenlere der ki: "ey patronlar calısanlarınızın iletişimi çok ağırlıkla yazılı olsun" boylelıkle işyerınde iletişim iş dısına cıkmaktan alıkonulmakta,yani çalışırken iş telefonunuzdan arkadasınıza hadi gel lan bu aksam içmeye zcmaya gıdelım ya da fatoş bu aksam napıyorsun turu muhabbetler iş çapı dısında tutulmakta.denetım altına alınmakta,yanı o plazadakı 1000 kısının 700 u dıkkatlı olsun ,BB nın her sanıye aktıvıtesı kayıt altında (sankı BB kullanıpta memleketın gsyh sını yukseltıyorlar hayret bırsey ).Hizmetli efradı ,elalemın b.kunu temızlerken emaıl mı atacak ne etsın.Iphone na gırmek dahı ıstemıyorum , iphone 3G ye adanmıs bır cıhaz 3G yani Games ,Girls ,Gambling ... Binaenaleyh nokıanın e serısı ıle iş cihazı boslugunu tamamladıgı bır gercek...
tum markalar bır yana ,gonlum memleketımden yana Adnan Kahvecının bır zamanlar Rusyadan,Dogu blokundan beyınlerı toparlayıp,memlekette yazılım ve donanım atağı yaptırtmaya calıstıgı bılınen bır gercek ,Allah gani gani Rahmet eylesın. Aselsan neden telefon yapmamakta ısrarlı anlamıs degılım,bır zamanlar bır arkadasımda vardı ,yarı fıyatına pıyasada en gelıskın cıhaz benımkı dıyen nokıa erıcsson ve dıgerlerıne kafa tutuyordu,mukemmel bır iş cıkartmıstı aselsan.dileğim aselsan oyle bir cıhaz cıkartsın kı yukarıdakı lısteyı darmadagın etsın.androıd mı kullanır ,pardus mu kullanır bılmıyorum artık...
ben murphy kanunlarını yurutuyorum su elektronık mahalde ,yanı " bku cıkana kadar kullanılabılıyorsa ,asla eskımıyor ve kaybettırmıyordur...bku cıkana kadar kullan..." Iphone bır sonrakı modelınde dansoz cıkartsın umrumda degıl 2 mılyar etıketı ,hergun sarj etme zorunlulugu ve mahkummusum gıbı operatore calısma durumu yuzunden , tercıh etmıyecegım, bır gun bır ısveren alın sendemail bey bundan sonra işte bununla calısacaksınız diye BB uzatırsa gerı cevırmem elbet ,yoksa aman aman karızmatık ,akıllı,işbilir goruneceğimm dıye ekstra elektronık tasma tasımaya nıyetım yok...son söz olarak nokia 7610 da mıcrosoft encarta tadında ansıklopedı, 4 dil sozluk,1 acıl durum medıkal basvuru kaynagı,excl,word vs.re kullanıyorum ,kendımı svındırmak ıcın degıl olmadık yerde cok smart bır bıcımde ıse yarayıverıyor.yolda gıdıp gelırkende batak,chess,tennıs,yılan oynuorum...aha da al sana smartphone ıste...kıç kadar ekrandan donem sonu işlem ,temel analiz yapıp,bılanco temızlıyecegız sankı tovbe tovbe BB kullanmayanlar hıc bır seyden anlamayanlarmıs lafa bak ya!!!
N95 diye bir cihaz :) iphone ile n95 imi kıyaslıyorsun ? şayet öyle yapıyorsan şöle sölim iphone ne yapar n95 i 4 e böler 8 le çarpar 16 dan çıkarır 32 ile toplar.
sendemail ayrıca iphone gibi bir telefon alacağıma gider n95 8gb 5320XM 5800Xm alırım..bu telefonlar daha kullanışlı ve yazılım desteği harika.sonuçta symbian bu boru değil...ayrıca 5320 gibi iphonedan kullanışlı bir telefon bile 400tl iphone ise 1000tl galiba.blackbery yi bilmiyorum ama deli bişiye benziyor gerçekten iphone katili olcak gibi..
Iphone aynen senin yazdığın cihazlar ilede resmen dalga geçer ve dans ettirir.sybian iyidir tabiki ama kesinlikle macosx ile kapışamaz heleki yazılım konusunda oldukça zor yani.Blackberry ise iphone katili değil ancak iphone kopyası olabilir.Sana tavsiyem en kısa zamanda iphone edinmen ve cihaza çamur atmayı bırakman.Yoksa ortada kedi ve ciğer olayımı var...
iphone da teknoloji odaklı değil, iphone teknoloji olarak iyi bir cihaz değil, dokunmatık ekranı dışında ne var ki,kamerası, bağlantı teknolojileri, multi thread olmayan işletim sistemi mesela, iphone reklam yuzunden bu hale geldi, iphone kullanmak bir statu oldu, nokia ise insanlar uzerinde alışkanlık yaptı. Yıllarca sony ericsson kullandım,sonra nokia aldım. İşletim sistemi kullanım rahatlığı olarak nokia çok rahat ve insanı kendine bağlıyor.