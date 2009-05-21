RIM ve Apple güçleniyor,Nokia güç kaybediyor

Dünyanın önde gelen bilgi teknolojileri araştırma ve danışmanlık şirketi Gartner, 2009 ilk çeyrek akıllı telefon pazarı araştırma sonuçlarını yayınladı. Rapora göre Apple iPhone 3G ile 2008 yılının ilk çeyreğine oranla %100'den daha fazla bir artışla %5.3 olan pazar payını %10.8'e çıkartarak akıllı telefon pazarında Nokia ve RIM'in ardından 3.sıraya yükseldi.2008 son çeyreğine göre pazar payında yaklaşık %1'lik artış olmasına rağmen,satışların yavaşlaması iPhone 3G'nin ömrünü doldurmak üzere olduğunu ve Apple'ın 8 Haziran'da yapılacak olan WWDC ‘de tanıtılması beklenen 3.Nesil iPhone ile Pazar payını artıracağı düşünülüyor.

RIM ise Blackberry cihazları ile krize rağmen geçen seneye oranla %50'ye yakın bir artışla pazar payını 19.9'a çıkartırken,2008 son çeyreğinde elde ettiği %19.5lik payıda arttırmayı başardı.

Nokia ise 2009'un ilk çeyreğinde,geçen sene sahip olduğu %45.1'lik pazar payı %41.2'e düşerek RIM ve Apple gibi dişli rakiplerinin gerek geçen seneye göre gereksede son çeyreğe göre güçlendiği dönemde kan kaybı yaşadı.