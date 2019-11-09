Merkez bankası kripto para çıkarıyor

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Uluslararası ticarette kabul görecek bir kripto para ve ödeme sistemi geliştirilmesi için çalışmalara başlandı. Bu vesileyle, ticarette artık dolar, euro vb. paralardan ziyade, anlaşma sağlanabilen ülkelerle yerel para birimi üzerinden ticarete girilecek. Bunun yanı sıra, finansal piyasalarda yerel paralarla işlemlere başlanması, yerel kredi kartların kabulü ve bankalar arası iş birliğinin arttırılması için girişimlere kalkışılacak.

Temel amaç olarak ticaretin hızlı ve güvenli yapılabilmesi için yöntemler araştırılıyor. Bu bağlamda Rusya'nın SWIFT'e alternatif olarak çıkardığı SPFS sistemine yönelik incelemeler başladı. Türkiye'de de benzer bir sistemin uygulanabilirliğine yönelik çalışmalar sürüyor.

Ayrıca Bkz. "Çinli yetkililerden Bitcoin ve kripto madenciliği yasaklarına son"

Tüm bu süreç için, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği kurulacak ve birtakım uygulamalar ile güvenli bir ticaret ağı oluşturulup firmalara fırsat eşitliği sağlanacak. Bu fintek ekosisteminin geliştirilmesine yönelik yol haritalarının hazırlanması an meselesi.

Ödeme hizmetleri ve kripto paralar ile alakalı yasalarda gerekli düzenlenmeler yapılacak ve ödeme sistemlerinin denetimi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na bağlanacak.

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Halkın adapte olabilmesi ve finansal bilincin geliştirilmesi amacıyla okullarda finansal okuryazarlık eğitimleri yaygınlaştırılacak. Aynı eğitim hizmetinin yetişkinlere de verilmesinin yolu açılacak.

İhraççıların ödeme konusundaki yükümlülüklerinin yerine getirmemesi durumunda alınacak önlemler için Sermaye Piyasası Kanunu'nda gerekli değişiklikler ve düzenlemeler yapılacak.

Sermaye piyasalarında güvenli bir ortam oluşturulması için mevcut mekanizmalar geliştirilecek ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu web sitesine uyumlu hale getirilecek.



https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/dijital-merkez-bankasi-parasi-geliyor/1636898