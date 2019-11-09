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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Merkez bankası kripto para çıkarıyor

    Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre 2020 yılında, blockchain tabanlı merkez bankası kripto parası uygulamaya geçecek ve anlık ödeme sisteminin yazılım geliştirme ve tasarım aşamaları tamamlanacak
    1 hf.
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    kripto para
    Can Korkmaz
    Editör
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    Merkez bankası kripto para çıkarıyor
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    Uluslararası ticarette kabul görecek bir kripto para ve ödeme sistemi geliştirilmesi için çalışmalara başlandı. Bu vesileyle, ticarette artık dolar, euro vb. paralardan ziyade, anlaşma sağlanabilen ülkelerle yerel para birimi üzerinden ticarete girilecek. Bunun yanı sıra, finansal piyasalarda yerel paralarla işlemlere başlanması, yerel kredi kartların kabulü ve bankalar arası iş birliğinin arttırılması için girişimlere kalkışılacak. 

    Temel amaç olarak ticaretin hızlı ve güvenli yapılabilmesi için yöntemler araştırılıyor. Bu bağlamda Rusya'nın SWIFT'e alternatif olarak çıkardığı SPFS sistemine yönelik incelemeler başladı. Türkiye'de de benzer bir sistemin uygulanabilirliğine yönelik çalışmalar sürüyor.

    Ayrıca Bkz. "Çinli yetkililerden Bitcoin ve kripto madenciliği yasaklarına son"

    Tüm bu süreç için, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği kurulacak ve birtakım uygulamalar ile güvenli bir ticaret ağı oluşturulup firmalara fırsat eşitliği sağlanacak. Bu fintek ekosisteminin geliştirilmesine yönelik yol haritalarının hazırlanması an meselesi. 

    Ödeme hizmetleri ve kripto paralar ile alakalı yasalarda gerekli düzenlenmeler yapılacak ve ödeme sistemlerinin denetimi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na bağlanacak.

    Merkez bankası kripto para çıkarıyor
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    Halkın adapte olabilmesi ve finansal bilincin geliştirilmesi amacıyla okullarda finansal okuryazarlık eğitimleri yaygınlaştırılacak. Aynı eğitim hizmetinin yetişkinlere de verilmesinin yolu açılacak. 

    İhraççıların ödeme konusundaki yükümlülüklerinin yerine getirmemesi durumunda alınacak önlemler için Sermaye Piyasası Kanunu'nda gerekli değişiklikler ve düzenlemeler yapılacak.

    Sermaye piyasalarında güvenli bir ortam oluşturulması için mevcut mekanizmalar geliştirilecek ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu web sitesine uyumlu hale getirilecek.
     



    https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/dijital-merkez-bankasi-parasi-geliyor/1636898 Yorum Yaz
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    alito 1 hf. en beğenilen
    Bunun, milletin hayrına olacağını düşünen var mı?
    2 Yanıt Yanıtla +29
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    Bay Robot 1 hf.
    2 Güne hacklendik derler
    Yanıtla +28
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    mtanhu 1 hf.
    bir de şu anki parayı dijital gibi yaşıyoruz zaten:) valla ben bakkal ve verdiğim harçlık dışında elime kağıt para geçmiyor.. rakamlar gelip gidiyor..
    Yanıtla +19
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    DH Misafiri 1 hf.
    Yine yorumlar "istemezük"lerle dolmuş. Onların saçma yorumlarını bir kenara koyarsak...

    Şu bitcoin saçmalığına ne zaman mesafe konacak diye beklerken irili ufaklı her kurum buna yatırım yapmaya başladı.

    Hizmet olmadan üretilen paranın gerçekten kime faydası var? Daha fazla para daha az ürün eşittir enflasyon!

    Ayrıca bir ekonomik sistemin stabil olması gerekir, bitcoin ise bunu vaad etmekten çok uzak. Yalnızca zaman ve enerji israfı. Modern kumarhaneler...

    Yazıklar olsun.
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    Sarper Yasin Mutlubay 1 hf.
    ayakkabı kutularında kaçırmak yerine sanırım artık bu yolla kaçıracaklar, mantıklı hareket kendilerini sağlama alıyorlar sonuçta.
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    froster2006 1 hf.
    Hadi iyi guzelde karsiligi ne bu basilacak akcelerin.Munzan karsiligi icin bile bankalar ile catisan ikiye katlayaan m.b.si olmayan para ile neyi basacak.Milletin neyine daha coreklenecek.Para yok devlette,hukumet yandas mutahitleri kurtarmak icin harcadi,ortulu odenegi,issizlik fonunu.Vallahi bu seye para kaptiracak varsa buyursun.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Bu kripto paralara fazla güvenmeyin pişman olursunuz...
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    DH Misafiri 1 hf.
    haram diyememişti diyanet, sadece caiz değil demişti :D
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    cocainbar 1 hf.
    para kacirirken belgeydi dekonttu cart curt seylerle ugrasmazlar. istedikleri adaya tak aninda transfer.
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    FTuberk 1 hf.
    Yani blockchain olarak bir bitcoin gibi kullanamayacağız ama yinede bankalar vs. 3. parti kurumlardan uzaklaştıracaktır ki bu da iyi bir durum nimetlerinden faydalandırtırlarsa.
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    Rachsuchtig 1 hf.
    Venezuelada güncel durum ne acaba onlar da Pedro diye bir kripto para birimi çıkarmışlardı sanırım. Bir faydası oldu mu
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    WB 1 hf.
    AB ve ABD’nin tahti her gecen gun daha cok sallaniyor, dunya milletlerini fazla kucumsediler
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    mesci_663 1 hf.
    TL her zaman TL. Ben bir fark olacağını düşünmüyorum
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