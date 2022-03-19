DOGE miktarının üçte biri Robinhood borsasında

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Son dönemde özellikle Elon Musk paylaşımları sonrasında muazzam yükselişler yaşayan ve topluluğa ait olmakla övünen DOGE ne yazık ki çok da merkeziyetsiz değil. Elon Musk’ın da eleştirdiği gibi dolaşımdaki miktarın neredeyse yarısı iki hesabın elinde bulunuyor.

DOGE zenginleri kimler?

Yaklaşık 30 milyar DOGE yani 3.6 milyar dolarlık meblağ tek bir adresin elinde bulunuyor. Yüzde 23 civarına gelen bu meblağın tek bir hesap elinde olması eleştiri konusuydu. Şimdi ikinci bir hesap daha ortaya çıktı.

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Twitter üzerinde yapılan paylaşımlara göre Robinhood borsasının toplam 8 adres ve 2 cüzdanda 42 milyar DOGE tuttuğu tespit edilmiş. 4.8 milyar dolara denk gelen meblağ toplam miktarın da yüzde 31.7’si. Böylece iki tüzel veya gerçek kişide yüzde 45 civarında dolaşım miktarı birikmiş oluyor.

Kripto para tedariğinin küçük bir grubun elinde olması elbette riskli. Bir anda piyasaya boca ederek fiyatın çakılmasına sebep olabilir. Henüz bugüne kadar böyle bir konu yaşanmadı ancak yatırımcıyı da tedirgin etmiyor değil.

[twitter=https://mobile.twitter.com/DogeWhaleAlert/status/1504851370549075977]

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