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    Uzun vadeli cüzdanlardaki BTC miktarında artış yaşanıyor

    Kripto para piyasasındaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Son olarak elde edilen verilere göre; uzun vadeli sahiplerinin kripto cüzdanlarındaki Bitcoin (BTC) miktarında artış var. 
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    Uzun Vadeli Cüzdanlarda Tutulan BTC Miktarı: 11,7 Milyon
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    IntoTheBlock’un analistlerinden Lucas Outumuro, Twitter hesabı üzeriden bir grafik paylaştı. Bu grafiğe göre; cüzdanında bir yıldan uzun süredir Bitcoin (BTC) tutan yatırımcıların toplam Bitcoin miktarı 11,7 milyon BTC’nin üzerine çıktı. Böylece uzun vadeli sahiplerinin kripto cüzdanlarındaki Bitcoin (BTC) miktarı yeni bir zirveye ulaşmış oldu.

    Outumuro’nun söz konusu paylaşımına göre; bu miktar, aralık ayından bu yana varlıkların yaklaşık yüzde 20 oranında arttığını gösteriyor. 

    Son olarak belirtmek gerekirse, uzun vadeli bir Bitcoin (BTC) sahibinin dijital varlığı bir yıldan fazla elinde tutan biri olduğunu ve toplam Bitcoin arzı olan 18.986.043’ü dikkate alırsak, bu yatırımcıların şu anda tüm BTC arzının yüzde 61,61’ine sahip olduğu anlamına geliyor.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    alfa-x 2 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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