Uzun vadeli cüzdanlardaki BTC miktarında artış yaşanıyor

IntoTheBlock’un analistlerinden Lucas Outumuro, Twitter hesabı üzeriden bir grafik paylaştı. Bu grafiğe göre; cüzdanında bir yıldan uzun süredir Bitcoin (BTC) tutan yatırımcıların toplam Bitcoin miktarı 11,7 milyon BTC’nin üzerine çıktı. Böylece uzun vadeli sahiplerinin kripto cüzdanlarındaki Bitcoin (BTC) miktarı yeni bir zirveye ulaşmış oldu.
Outumuro’nun söz konusu paylaşımına göre; bu miktar, aralık ayından bu yana varlıkların yaklaşık yüzde 20 oranında arttığını gösteriyor.
Son olarak belirtmek gerekirse, uzun vadeli bir Bitcoin (BTC) sahibinin dijital varlığı bir yıldan fazla elinde tutan biri olduğunu ve toplam Bitcoin arzı olan 18.986.043’ü dikkate alırsak, bu yatırımcıların şu anda tüm BTC arzının yüzde 61,61’ine sahip olduğu anlamına geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara