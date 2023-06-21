Sosyal medyada ASMR ne demek? ASMR videosu için en iyi mikrofonlar

ASMR trendi son on yılda internette patladı. YouTube’da asmr videoları oldukça popüler. Basit bir asmr aramasıyla milyonlarca videoya ulaşabilirsiniz. Yüz milyonlarca kez izlenen ASMR videoları, TikTok ve Instagram’da da en çok kullanılan hashtaglerin başında geliyor. Peki, dünyayı kasıp kavuran internet sansasyonu neden bu kadar popüler? Sosyal medyada trend olan ASMR ne demek açıklıyoruz.

ASMR ne demek, açılımı nedir? 🤔 Tam Boyutta Gör ASMR açılımı; Autonomous Sensory Meridian Response’dur. ASMR, Türkçede Otonom Duyusal Meridyen Tepkisi anlamına gelir. ASMR nedir kısaca; bir kişinin belli görselleri izlerken veya belli sesleri dinlerken yaşadığı rahatlama hissidir. 2013’e kadar uzanan bir trend olan ASMR, garip bir şekilde tatmin edici bir şey izlerken veya duyduğunuzda hissettiğiniz zevk veren karıncalanmadır. Bir yüzeye dokunan tırnakların sesi, bir şeyler yerken çıkarılan ses, garip bir şekilde tatmin edici başka bir ses veya görsel olsun, insanlar sosyal medya platformlarında ASMR içerikler üretiyor. ASMR trendi, sürekli gelişiyor ve daha popüler hale geliyor. İnsanların rahatlamasına, sonunda uykuya dalmasına yardımcı olmak için yapılan podcastler ve kısa konuşmalarla ASMR içeriği uykuya yardımcı araç olarak kullanmak son zamanlarda popüler hale geldi. TikTok’ta 80 milyardan fazla #OddlySatisfying etiketini kullanan gönderi var, Instagram’da da 13 milyonun üzerinde gönderi mevcut. ASMR, YouTube’daki en popüler aramalardan biri.

En popüler 5 tür ASMR videosu 📈 ASMR, YouTube’da en çok izlenen video türlerinden biri. 2023 Haziran itibarıyla en çok izlenen ASMR videosu, 456 milyon izlenmeye sahip. 15 milyon takipçili Hongyu dışında ASMR videosu milyonlarca izlenen çok sayıda içerik üreticisi var. Peki, bu terim ne tür videoları kapsıyor? İşte internette en popüler 5 tip ASMR videosu: 1️⃣ Dokunuşla (Tapping) ASMR videoları Dokunma videoları YouTube’daki en popüler ASMR türü. İçerik üretici, sesin belirgin bir şekilde duyulabilmesi için mikrofona yakın şeklide nesnelere hafifçe dokunuyor. Bu dokunuşla çıkan ses, birçok izleyici için ASMR tetikleyicisidir. Bu sakinleştirici ve yatıştırıcı ses, kafa derisinde karıncalanma hissine neden olur. Nesneler, tamamen rastgeledir; telefon, fırça, gözlük, hemen her şey olabilir. 2️⃣ Rol yapma (Roleplay) ASMR videoları ASMR’nin çok popüler bir alt türü içerik üreticisinin bir başkasının yerine geçtiği videodur. Bu tür videolarda ASMR YouTuber’ları, bir karakteri taklit eder. Bu videolar izleyiciyi rahatlatmayı hedefler. İzleyiciler fısıldama, hafifçe dokunma, el hareketleri vb. hareketlerden ASMR karıncalanmaları yaşar. Sıradan ASMR videosundan farklı olarak eğlenceli olması amaçlanır, genelde izleyen rahatlar ve uykuya dalar. 3️⃣ Mukbang (Yemek) ASMR videoları Mukbang videoları genelde çok fazla yemek yiyen insanlardan oluşur. Yemek ASMR videolarını sevenler olduğu kadar sevmeyenler de vardır. Bu videolar genelde 12 dakika sürer ancak 1 saate kadar süren mukbang ASMR videolar da vardır. Bu tür videolarda konuşma olabilir de olmayabilir de… 4️⃣ Makyaj (Make up) ASMR videoları Makyaj ASMR videoları da YouTube’da çok izlenir. Kendilerine veya bir başkalarına makyaj yapan ASMR içerik üreticileri, bu videolarda mikrofona fısıldayarak veya mimiklerle izleyicileri rahatlatmayı amaçlar. Tıpkı diğer ASMR videoları gibi izleyicinin uyumasına veya yalnızca stres atmasına yardımcı olur.

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İnsanlar, sosyal ağ uygulamalarında kendi videolarında, yorumlarda veya DM’lerde bir dizi farklı argo terim ve kısaltma kullanıyor. YouTube, Instagram, TikTok ve diğer platformlarda görebileceğiniz kısaltmalardan biri de ASMR. Bu terim sesin ana odak noktası olduğu içeriklerde kullanılıyor ancak tam olarak ASMR ne demek, neyin açılımı? Bu rehber yazıda ASMR’nin ne olduğunu anlattık.

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