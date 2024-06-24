Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Rocket League'in yer aldığı ilk FIFAe Dünya Kupası düzenleniyor

    Dünya futbolunun yönetim organı FIFA, bu yıl dünyanın dört bir yanından 16 ülkenin davet edildiği FIFAe Dünya Kupası'nda Rocket League ile işbirliği yaptığını duyurdu.
    Rocket League'in yer aldığı ilk FIFAe Dünya Kupası düzenleniyor Tam Boyutta Gör
    FIFAe, Rocket League ile çığır açan bir ortaklık kurarak milli takım müsabakasını en popüler e-spor oyunlarından birine genişleteceğini duyurdu. Bu hamle, FIFA'nın tüm ekosistemi kucaklama ve futbol e-sporunun dünya çapında büyümesini sağlama kararlılığında büyük bir adım anlamına geliyor.

    Dünyanın dört bir yanından 16 ülke en iyi oyuncularını seçmeye davet edildi

    Ortaklık, FIFA ülkelerinin anlatısının yoğunluğunu ve heyecanını heyecan verici yeni bir aşamaya taşıyor ve oyuncuların oyunlarını kendi ülkelerinin renkleriyle tanıtmasına olanak tanıyor. Bu katılım, toplulukla daha geniş bir etkileşimi temsil ediyor ve e-sporları geleneksel futbol simülasyonlarının ötesinde kucaklıyor.

    Bu heyecan verici yeni Rocket League yarışmasında on altı ülke yarışacak ve her ülke üç oyuncu ve bir yedek oyuncuyla yarışacak. Ülkeler, önceki Rocket League Major Turnuvalarında her ülkeden temsilci sayısına göre seçiliyor.

    Katılımcı üye federasyonlar, ülkelerini temsil edecek en iyi oyuncuları bulmak ve en büyük sahnede bayraklarını dalgalandırmak için kendi eleme turnuvalarına ev sahipliği yapma fırsatına sahip olacak. Oyuncular kendi bölgelerindeki elemeler hakkında daha fazla bilgi edinmek için FIFA.GG aracılığıyla kaydolabilirler.

    FIFA eFootball ve Gaming Direktörü Christian Volk şunları vurguladı, “Rocket League'in yer aldığı FIFAe Dünya Kupası, FIFAe için yeni bir döneme işaret ediyor ve FIFA üye derneklerinin en alakalı espor oyunlarından birinde rekabet edebilmeleri için çığır açan bir platform sağlıyor.

    Bu dönüm noktası niteliğindeki ortaklık, futbol e-spor ekosistemimizi geliştirme ve tüm toplulukların oyunlarını tanıtmaları için en büyük aşamaları oluşturmaya devam etme kararlılığımızın altını çiziyor" dedi. Final etkinliği ve katılımcı üye dernekler hakkında daha fazla bilgi daha sonraki bir aşamada duyurulacaktır.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    egr iptal olursa ne olur 4. seviye inşaatçı üssü köy düzeni kopyalama modeme vpn kurmak hong kong iphone alınır mı renault scenic 2001 otomatik vites yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6.000-8.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A04s
    Samsung Galaxy A04s
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, X1502ZA-EJ830W
    Asus Notebook Laptop, X1502ZA-EJ830W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız