Rocket League'in yer aldığı ilk FIFAe Dünya Kupası düzenleniyor

Tam Boyutta Gör FIFAe, Rocket League ile çığır açan bir ortaklık kurarak milli takım müsabakasını en popüler e-spor oyunlarından birine genişleteceğini duyurdu. Bu hamle, FIFA'nın tüm ekosistemi kucaklama ve futbol e-sporunun dünya çapında büyümesini sağlama kararlılığında büyük bir adım anlamına geliyor.

Dünyanın dört bir yanından 16 ülke en iyi oyuncularını seçmeye davet edildi

Ortaklık, FIFA ülkelerinin anlatısının yoğunluğunu ve heyecanını heyecan verici yeni bir aşamaya taşıyor ve oyuncuların oyunlarını kendi ülkelerinin renkleriyle tanıtmasına olanak tanıyor. Bu katılım, toplulukla daha geniş bir etkileşimi temsil ediyor ve e-sporları geleneksel futbol simülasyonlarının ötesinde kucaklıyor.

Bu heyecan verici yeni Rocket League yarışmasında on altı ülke yarışacak ve her ülke üç oyuncu ve bir yedek oyuncuyla yarışacak. Ülkeler, önceki Rocket League Major Turnuvalarında her ülkeden temsilci sayısına göre seçiliyor.

Yüzlerce lisanslı retro oyunu ilk kez Apple cihazlarda olacak 2 gün önce eklendi

Katılımcı üye federasyonlar, ülkelerini temsil edecek en iyi oyuncuları bulmak ve en büyük sahnede bayraklarını dalgalandırmak için kendi eleme turnuvalarına ev sahipliği yapma fırsatına sahip olacak. Oyuncular kendi bölgelerindeki elemeler hakkında daha fazla bilgi edinmek için FIFA.GG aracılığıyla kaydolabilirler.

FIFA eFootball ve Gaming Direktörü Christian Volk şunları vurguladı, “Rocket League'in yer aldığı FIFAe Dünya Kupası, FIFAe için yeni bir döneme işaret ediyor ve FIFA üye derneklerinin en alakalı espor oyunlarından birinde rekabet edebilmeleri için çığır açan bir platform sağlıyor.

Bu dönüm noktası niteliğindeki ortaklık, futbol e-spor ekosistemimizi geliştirme ve tüm toplulukların oyunlarını tanıtmaları için en büyük aşamaları oluşturmaya devam etme kararlılığımızın altını çiziyor" dedi. Final etkinliği ve katılımcı üye dernekler hakkında daha fazla bilgi daha sonraki bir aşamada duyurulacaktır.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Rocket League'in yer aldığı ilk FIFAe Dünya Kupası düzenleniyor