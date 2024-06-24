Rocket League'in yer aldığı ilk FIFAe Dünya Kupası düzenleniyor

Dünyanın dört bir yanından 16 ülke en iyi oyuncularını seçmeye davet edildi
Ortaklık, FIFA ülkelerinin anlatısının yoğunluğunu ve heyecanını heyecan verici yeni bir aşamaya taşıyor ve oyuncuların oyunlarını kendi ülkelerinin renkleriyle tanıtmasına olanak tanıyor. Bu katılım, toplulukla daha geniş bir etkileşimi temsil ediyor ve e-sporları geleneksel futbol simülasyonlarının ötesinde kucaklıyor.
Bu heyecan verici yeni Rocket League yarışmasında on altı ülke yarışacak ve her ülke üç oyuncu ve bir yedek oyuncuyla yarışacak. Ülkeler, önceki Rocket League Major Turnuvalarında her ülkeden temsilci sayısına göre seçiliyor.
Katılımcı üye federasyonlar, ülkelerini temsil edecek en iyi oyuncuları bulmak ve en büyük sahnede bayraklarını dalgalandırmak için kendi eleme turnuvalarına ev sahipliği yapma fırsatına sahip olacak. Oyuncular kendi bölgelerindeki elemeler hakkında daha fazla bilgi edinmek için FIFA.GG aracılığıyla kaydolabilirler.
FIFA eFootball ve Gaming Direktörü Christian Volk şunları vurguladı, “Rocket League'in yer aldığı FIFAe Dünya Kupası, FIFAe için yeni bir döneme işaret ediyor ve FIFA üye derneklerinin en alakalı espor oyunlarından birinde rekabet edebilmeleri için çığır açan bir platform sağlıyor.
Bu dönüm noktası niteliğindeki ortaklık, futbol e-spor ekosistemimizi geliştirme ve tüm toplulukların oyunlarını tanıtmaları için en büyük aşamaları oluşturmaya devam etme kararlılığımızın altını çiziyor" dedi. Final etkinliği ve katılımcı üye dernekler hakkında daha fazla bilgi daha sonraki bir aşamada duyurulacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.