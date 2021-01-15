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    ROG XG Mobile harici grafik kutusu masanıza yakışacak

    GeForce RTX 3080 ekran kartı barındıran ROG XG Mobile harici grafik kutusu Asus ROG Flow X13 oyuncu dizüstüsünü daha da güçlü hale getiriyor ve enerji beslemesi de yapıyor.
    4 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    ROG XG Mobile harici grafik kutusu masanıza yakışacak
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    Dizüstü bilgisayarındaki grafik gücünden memnun olmayanlar için harici grafik kutuları önemli bir alternatif haline geldi. Belirli seçenekler üzerinden bağlanan kutular farklı ekran kartı modellerini mümkün hale getiriyor.

    ROG XG Mobile neler sunuyor?

    Asus ROG Flow X13 özelinde hazırlanan ROG XG Mobile harici grafik kutusu özel bir PCIe 3.0 x8 bağlantısı kullanıyor ve Thunderbolt 4 teknolojisinden daha hızlı olduğu ifade ediliyor. Sadece grafik için 63Gb/s bant genişliği ayrılıyor. Kutu içerisinde GeForce RTX 3080 ekran kartı yer alıyor ve 1810MHz frekansında çalışıyor.

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    Entegre bir 280W AC adaptör sayesinde sadece kutuyu değil Flow X13 dizüstü bilgisayarını da besleyebiliyorsunuz. Özel bir USB 3.2 Gen 2 bağlantısı da diğer giriş çıkış setleri için ayrılmış.

    ROG XG Mobile harici grafik kutusu masanıza yakışacak
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    Aerodinamik bir tasarıma sahip olan kutunun ağırlığı 1Kg iken boyutlar da 155mmx208mmx29mm şeklinde belirlenmiş. Etkili buhar soğutma haznesi çalışırken sıcaklıklardan etkilenmemenizi sağlıyor.

    Dört adet USB 3.2 Tip-A bağlantısı, SD kart yuvası ve Ethernet portu ile grafik kutusu genişleme ihtiyaçlarınızı da karşılayabiliyor. ROG XG Mobile sonraki dönemde Asus ROG Flow X13 haricindeki yeni modellere de destek sunacak.

     



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    Conar-XP (CoNaR CoNaN) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Artık, tamamen video çağında'yız hâli'yle resim'li görsel'ler, kimse'yi tatmin etmiyor'dur.




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    Conar-XP (CoNaR CoNaN) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Artık, tamamen video çağında'yız hâli'yle resim'li görsel'ler, kimse'yi tatmin etmiyor'dur.




    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Reception47 (Recep - Tarık Ovalı) 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Conar-XP
    Aynen. Resimden bakınca, bu cihaz bnm mobil pcmin yanında nasıl durur, yani ebatları filan nedir, gibi durumlar resimlerle pek kestirilemiyo.
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