Intel’in CEO’su değişiyor

Yarıiletken üreticisi eski nodu temel alan yeni işlemcilerini tanıtırken yönetim ekibinde önemli bir değişikliğe gideceğini de duyurdu.

Bob Swan 2 yılın ardından ayrılıyor

2018 yılında Intel’in geçici CEO’su olarak göreve başlayan Bob Swan yapılan duyuruya göre görevinden ayrılıyor. 15 Şubat’a kadar koltuğunda kalacak Swan daha sonrasında görevini hali hazırda VMWare’de CEO görevini yürüten Pat Gelsinger’e devredecek.

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Açıklamaya göre CEO değişikliğinin arkasında Intel’in mali performansı yatmıyor. Dahası firma belirlediği hedeflerin üzerinde sergilediği performans verilerini önümüzdeki dönemde yayınlacak. 21 Ocak’ta paylaşılacak detayların arasında 7 nm’de katedilen gelişme de yer alacak.

Pat Gelsinger ise USB ve Wi-Fi gibi standartların oluşturulmasında önemli rol oynayan ve kariyerine Intel’de başlamış bir isim. Bununla birlikte Gelsinger daha önce 14 nesil Core ve Xeon işlemci ailesinde kilit öneme sahip bir rol üstlenmişti.

Ayrıca Bkz. "Intel 10 nm Ice Lake Xeon işlemcilerinin üretimine başladı"

Yatırımcıların Pat Gelsinger’den beklentisi ise firmayı bulunduğu zor durumdan kurtarmak ve teknoloji alanında sahip olduğu 40 yılı aşkın tecrübesiyle Intel’e yön vermesi. Buna karşın kararın ardından Intel’in stok değeri %10’un üzerinde düşerken VMWare’de ise %5’lik değer kaybı gözlemlendi.

https://www.techpowerup.com/277233/intel-ceo-bob-swan-to-step-down-effective-february

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