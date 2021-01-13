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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel’in CEO’su değişiyor

    Mavi ekip yeni işlemcilerini duyurduğu şu günlerde bir yandan da yönetici kadrosunda değişikliğe hazırlanıyor. Firmaya 2 yıl yön veren isim yakında değişecek.
    1 sa.
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    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel’in CEO’su değişiyor

    Yarıiletken üreticisi eski nodu temel alan yeni işlemcilerini tanıtırken yönetim ekibinde önemli bir değişikliğe gideceğini de duyurdu.

    Bob Swan 2 yılın ardından ayrılıyor

    2018 yılında Intel’in geçici CEO’su olarak göreve başlayan Bob Swan yapılan duyuruya göre görevinden ayrılıyor. 15 Şubat’a kadar koltuğunda kalacak Swan daha sonrasında görevini hali hazırda VMWare’de CEO görevini yürüten Pat Gelsinger’e devredecek.

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    Açıklamaya göre CEO değişikliğinin arkasında Intel’in mali performansı yatmıyor. Dahası firma belirlediği hedeflerin üzerinde sergilediği performans verilerini önümüzdeki dönemde yayınlacak. 21 Ocak’ta paylaşılacak detayların arasında 7 nm’de katedilen gelişme de yer alacak.

    Pat Gelsinger ise USB ve Wi-Fi gibi standartların oluşturulmasında önemli rol oynayan ve kariyerine Intel’de başlamış bir isim. Bununla birlikte Gelsinger daha önce 14 nesil Core ve Xeon işlemci ailesinde kilit öneme sahip bir rol üstlenmişti.

    Ayrıca Bkz. "Intel 10 nm Ice Lake Xeon işlemcilerinin üretimine başladı"

    Yatırımcıların Pat Gelsinger’den beklentisi ise firmayı bulunduğu zor durumdan kurtarmak ve teknoloji alanında sahip olduğu 40 yılı aşkın tecrübesiyle Intel’e yön vermesi. Buna karşın kararın ardından Intel’in stok değeri %10’un üzerinde düşerken VMWare’de ise %5’lik değer kaybı gözlemlendi.



    https://www.techpowerup.com/277233/intel-ceo-bob-swan-to-step-down-effective-february Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    6 saat önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    9 saat önce
    ccc231

    :)

    9 saat önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    14 saat önce
    Editörün Seçimi Yorum
    [color=#000000]giden ceo aslında intelin geçmişten gelen ağır sorunları düşünüldüğünde başarılı sayılabilecek bir dönem geçirdi. intelin 10nm gecikmesi, mimari ...
    Yorumu gör »     Luke Neil
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Luke Neil 45 dk. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen editörün seçimi
    [color=#000000]giden ceo aslında intelin geçmişten gelen ağır sorunları düşünüldüğünde başarılı sayılabilecek bir dönem geçirdi. intelin 10nm gecikmesi, mimari sıkıntılar gibi çözümü minimum 2-3 yıl ortalamada 5 yıl alacak sorunların tümü berbat brain krzanich döneminin sorunları. mühendis olmasına rağmen berbat bir yönetim sergiledi. döneminde intel hantallaştı ve rahata alıştı. duraklama norm haline geldi. görevden alınma sebebi bile utanç verici oldu.

    [color=#000000]ondan kalan bu dev sorunlar kısa sürede mucizevi şekilde çözülebilecek sorunlar asla değildi. intel gibi devasa şirketlerin yön değiştirmesi dev gemiler gibi çok zor oluyor ve zaman alıyor. bu açıdan ekonomist kökenli olmasına mühendis olmamasına rağmen döneminde bitmiş görünen 10nm yi büyük sunucu işlemcileri üretilebilecek kadar geliştiren, süper fin gelişimini sağlayan ekibi kuran, wafer kapasitesini iki katına çıkaran, yeni ve modern fablar kuran, sürekli yeni mimari geliştiren ekiplere yol açan ve jim keller gibi mimarları bünyesine katan, yanlışta ısrarcılıklarıyla 10nm'nin tıkanmasına yol açan ekibi tümden tasviye eden, önde olan dönemde gereksiz yere işten çıkarılan yeteneklerin bir çoğunu geri işe alıp firmaya dinamizim katan, son habere göre 7nm de büyük ilerleme sağlanmasına yol açan ekibi kuran şimdiki ceo bence yapılabilecek en iyi geçiş dönemini sağladı. brain döneminin sorunlarını çözmede çok yol almasına rağmen ekonomist kökenli olması çok eleştirildi. umarım yerine geçen mühendis brain gibi yine saçmalamaz.
    [color=#000000]giden ceo aslında intelin geçmişten gelen ağır sorunları düşünüldüğünde başarılı sayılabilecek bir dönem geçirdi. intelin 10nm gecikmesi, mimari ...
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    1 Yanıt Yanıtla +8
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    eskibirkurt 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    intel fanboyların uğruna fotomontajlar yaptığı hayallerde ryzen'ı gömdüğü ceoydu. istifa haberi duyulunca intel hisseleri %13 değer kazandı.

    alem ceo görsün ceo!:

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    intel fanboyların uğruna fotomontajlar yaptığı hayallerde ryzen'ı gömdüğü ceoydu. istifa haberi duyulunca intel hisseleri %13 değer kazandı. alem ceo g...
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    BekirHan (Bekir Han) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yeni CEO kaç nanometre?
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Luke Neil 45 dk. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen editörün seçimi
    [color=#000000]giden ceo aslında intelin geçmişten gelen ağır sorunları düşünüldüğünde başarılı sayılabilecek bir dönem geçirdi. intelin 10nm gecikmesi, mimari sıkıntılar gibi çözümü minimum 2-3 yıl ortalamada 5 yıl alacak sorunların tümü berbat brain krzanich döneminin sorunları. mühendis olmasına rağmen berbat bir yönetim sergiledi. döneminde intel hantallaştı ve rahata alıştı. duraklama norm haline geldi. görevden alınma sebebi bile utanç verici oldu.

    [color=#000000]ondan kalan bu dev sorunlar kısa sürede mucizevi şekilde çözülebilecek sorunlar asla değildi. intel gibi devasa şirketlerin yön değiştirmesi dev gemiler gibi çok zor oluyor ve zaman alıyor. bu açıdan ekonomist kökenli olmasına mühendis olmamasına rağmen döneminde bitmiş görünen 10nm yi büyük sunucu işlemcileri üretilebilecek kadar geliştiren, süper fin gelişimini sağlayan ekibi kuran, wafer kapasitesini iki katına çıkaran, yeni ve modern fablar kuran, sürekli yeni mimari geliştiren ekiplere yol açan ve jim keller gibi mimarları bünyesine katan, yanlışta ısrarcılıklarıyla 10nm'nin tıkanmasına yol açan ekibi tümden tasviye eden, önde olan dönemde gereksiz yere işten çıkarılan yeteneklerin bir çoğunu geri işe alıp firmaya dinamizim katan, son habere göre 7nm de büyük ilerleme sağlanmasına yol açan ekibi kuran şimdiki ceo bence yapılabilecek en iyi geçiş dönemini sağladı. brain döneminin sorunlarını çözmede çok yol almasına rağmen ekonomist kökenli olması çok eleştirildi. umarım yerine geçen mühendis brain gibi yine saçmalamaz.
    1 Yanıt Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    northwood (Metehan GÖKTAŞ) 39 dk. ( Mesaj Silindi ) Luke Neil
    Editörün seçimi.
    Keyifle okuduğum bir yorum oldu.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    eskibirkurt 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    intel fanboyların uğruna fotomontajlar yaptığı hayallerde ryzen'ı gömdüğü ceoydu. istifa haberi duyulunca intel hisseleri %13 değer kazandı.

    alem ceo görsün ceo!:

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Megavolt (Oğuzhan Ekşioğlu) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Haberlerlerdeki "mavi ekip, kırmızı ekip, yeşil ekip" ibarelerini azalt keşke.Tamam ingilizcede öyle diyorlar ama biz Türkiye de buna pek hazır değiliz.Yapmacık geliyor.
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    Bloodin 44 dk. ( Mesaj Silindi ) Megavolt
    Bir de şey var "Cupertinolu firma..."
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    northwood (Metehan GÖKTAŞ) 40 dk. ( Mesaj Silindi ) Megavolt
    Hocam yazıda akıcılığı sağlamak ve sürekli aynı kelimelerin tekrarına düşmemek için Intel yerine kullanıyorum bu ifadeleri. Hoş da aynı zamanda. Niyetim yapmacıklık değil. Güzel bir yenilik olarak değerlendirin :)
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    shockwave error (Burak T.) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    haberi ne zaman gelecek diyorduk bizde
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    BekirHan (Bekir Han) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yeni CEO kaç nanometre?
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