Intel’in CEO’su değişiyor

Yarıiletken üreticisi eski nodu temel alan yeni işlemcilerini tanıtırken yönetim ekibinde önemli bir değişikliğe gideceğini de duyurdu.
Bob Swan 2 yılın ardından ayrılıyor
2018 yılında Intel’in geçici CEO’su olarak göreve başlayan Bob Swan yapılan duyuruya göre görevinden ayrılıyor. 15 Şubat’a kadar koltuğunda kalacak Swan daha sonrasında görevini hali hazırda VMWare’de CEO görevini yürüten Pat Gelsinger’e devredecek.İlginizi Çekebilir Intel 5G için 24 çekirdekli Atom işlemci hazırlığında
Açıklamaya göre CEO değişikliğinin arkasında Intel’in mali performansı yatmıyor. Dahası firma belirlediği hedeflerin üzerinde sergilediği performans verilerini önümüzdeki dönemde yayınlacak. 21 Ocak’ta paylaşılacak detayların arasında 7 nm’de katedilen gelişme de yer alacak.
Pat Gelsinger ise USB ve Wi-Fi gibi standartların oluşturulmasında önemli rol oynayan ve kariyerine Intel’de başlamış bir isim. Bununla birlikte Gelsinger daha önce 14 nesil Core ve Xeon işlemci ailesinde kilit öneme sahip bir rol üstlenmişti.
Ayrıca Bkz. "Intel 10 nm Ice Lake Xeon işlemcilerinin üretimine başladı"
Yatırımcıların Pat Gelsinger’den beklentisi ise firmayı bulunduğu zor durumdan kurtarmak ve teknoloji alanında sahip olduğu 40 yılı aşkın tecrübesiyle Intel’e yön vermesi. Buna karşın kararın ardından Intel’in stok değeri %10’un üzerinde düşerken VMWare’de ise %5’lik değer kaybı gözlemlendi.
https://www.techpowerup.com/277233/intel-ceo-bob-swan-to-step-down-effective-february Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Arka Sokaklar :)))
|[color=#000000]giden ceo aslında intelin geçmişten gelen ağır sorunları düşünüldüğünde başarılı sayılabilecek bir dönem geçirdi. intelin 10nm gecikmesi, mimari ...
[color=#000000]ondan kalan bu dev sorunlar kısa sürede mucizevi şekilde çözülebilecek sorunlar asla değildi. intel gibi devasa şirketlerin yön değiştirmesi dev gemiler gibi çok zor oluyor ve zaman alıyor. bu açıdan ekonomist kökenli olmasına mühendis olmamasına rağmen döneminde bitmiş görünen 10nm yi büyük sunucu işlemcileri üretilebilecek kadar geliştiren, süper fin gelişimini sağlayan ekibi kuran, wafer kapasitesini iki katına çıkaran, yeni ve modern fablar kuran, sürekli yeni mimari geliştiren ekiplere yol açan ve jim keller gibi mimarları bünyesine katan, yanlışta ısrarcılıklarıyla 10nm'nin tıkanmasına yol açan ekibi tümden tasviye eden, önde olan dönemde gereksiz yere işten çıkarılan yeteneklerin bir çoğunu geri işe alıp firmaya dinamizim katan, son habere göre 7nm de büyük ilerleme sağlanmasına yol açan ekibi kuran şimdiki ceo bence yapılabilecek en iyi geçiş dönemini sağladı. brain döneminin sorunlarını çözmede çok yol almasına rağmen ekonomist kökenli olması çok eleştirildi. umarım yerine geçen mühendis brain gibi yine saçmalamaz.
alem ceo görsün ceo!: