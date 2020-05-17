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    Roger Dubuis yalnızca 8 adet üretilen Excalibur Twofold modelini duyurdu

    Roger Dubuis'in ikonik görüntüsünü devam ettiren ve ilk bakışta firmaya ait olduğu anlaşılan yeni model luminesans diğer modellere göre %60 oranında daha parlak ışık yansıtacak şekilde tasarlandı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Roger Dubuis yalnızca 8 adet üretilen Excalibur Twofold modelini duyurdu
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    Geçtiğimiz yıllarda ''The Knights of the Round Table'' adlı modeliyle horoloji dünyasında oldukça büyük yankı uyandıran Roger Dubuis ''The Excalibur Twofold'' adlı çift tourbillon içeren modelini duyurdu.

    Klasik saatçiliğe yeni bir bakış açısı kazandıran ve teknolojik gelişmeleri ürettiği saatlere de yansıtan firma yeni modelde, horoloji dünyasında daha önce hiç yapılmamış bir ilke de imza atıyor.

    45 mm çap ile karşımıza çıkan saat kasası %99,95 oranında silisyum dioksit adlı malzemeden üretilmiş. Silisyum dioksit veya silika olarak adlandırılan malzemeler yeni yeni İsviçreli üreticiler tarafından tercih edilmeye başlandı.

    Çift Tourbillon

    Roger Dubuis yalnızca 8 adet üretilen Excalibur Twofold modelini duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    Roger Dubuis'in ikonik görüntüsünü devam ettiren ve ilk bakışta firmaya ait olduğu anlaşılan yeni model luminesans ( karanlıkta parlayan ) diğer modellere göre %60 oranında daha parlak ışık yansıtacak şekilde tasarlanmış.

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    Saat 12 hizasında bulunan zemberek ve zembereğin bulunduğu tulumbayı kasaya sabitleyen, Roger Dubuis'in birçok modelinde tercih ettiği yıldız şekli de ilk bakışta göze çarpıyor.İskelet olarak üretilen yeni modelde çift tourbillon balans tercih edilmiş. Elle kurulan ve 301 parçadan oluşan, 50 saat güç rezervine sahip RD01SQ mekanizma, safir kristal camın arkasından oldukça rahat bir biçimde görülebiliyor.

    Yalnızca 8 adet limitli olarak üretilen yeni modelin fiyatı firma tarfından istek üzerine alıcılarıyla paylaşılıyor.

    Saatin videosuna linkten, görsellere ise galeriden erişebilirsiniz.



    https://www.watches-news.com/roger-dubuis/excalibur-twofold/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    labtek38 11 dk.
    Haberin başlığından ne satıldığını anlamadım. Çok mu fakirim 😅
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    cngzmls 1 sa.
    Horoloji dünyası ney la?
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    einhander (Erdem ) 5 sa.
    100 ile 150 bin euro arasında olabılır fıyatı
    madem 8 adet uretıyoruz fıyatınıda ona layık yapalım dıceklerdır.
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 9 sa.
    Excalibur geçiyorsa adında kesin bi dumen vardır ya da casper in Çin den fason ithalati da olabilir dikkat etmek lazım :D
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    tunacadirci (Tunahan Çadırcı) 10 sa.
    Saat tutkunları elbet vardır fakat milyoner bile olsam umurumda olmaz bu aksesuar. Çünkü gösterdiği şey aynı sonuçta. Ha elli liralık ha beş bin liralık.



    Not: apple watch 3 kullanıyorum. 1100 TL’ye almıştım.
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