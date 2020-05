Roger Dubuis yalnızca 8 adet üretilen Excalibur Twofold modelini duyurdu

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz yıllarda ''The Knights of the Round Table'' adlı modeliyle horoloji dünyasında oldukça büyük yankı uyandıran Roger Dubuis ''The Excalibur Twofold'' adlı çift tourbillon içeren modelini duyurdu.

Klasik saatçiliğe yeni bir bakış açısı kazandıran ve teknolojik gelişmeleri ürettiği saatlere de yansıtan firma yeni modelde, horoloji dünyasında daha önce hiç yapılmamış bir ilke de imza atıyor.

45 mm çap ile karşımıza çıkan saat kasası %99,95 oranında silisyum dioksit adlı malzemeden üretilmiş. Silisyum dioksit veya silika olarak adlandırılan malzemeler yeni yeni İsviçreli üreticiler tarafından tercih edilmeye başlandı.

Çift Tourbillon

Roger Dubuis'in ikonik görüntüsünü devam ettiren ve ilk bakışta firmaya ait olduğu anlaşılan yeni model luminesans ( karanlıkta parlayan ) diğer modellere göre %60 oranında daha parlak ışık yansıtacak şekilde tasarlanmış.

Saat 12 hizasında bulunan zemberek ve zembereğin bulunduğu tulumbayı kasaya sabitleyen, Roger Dubuis'in birçok modelinde tercih ettiği yıldız şekli de ilk bakışta göze çarpıyor.İskelet olarak üretilen yeni modelde çift tourbillon balans tercih edilmiş. Elle kurulan ve 301 parçadan oluşan, 50 saat güç rezervine sahip RD01SQ mekanizma, safir kristal camın arkasından oldukça rahat bir biçimde görülebiliyor.

Yalnızca 8 adet limitli olarak üretilen yeni modelin fiyatı firma tarfından istek üzerine alıcılarıyla paylaşılıyor.

Saatin videosuna linkten, görsellere ise galeriden erişebilirsiniz.

https://www.watches-news.com/roger-dubuis/excalibur-twofold/

