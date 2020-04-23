Horoloji dünyasını sarsan MB&F Bulldog piyasaya sürüldü

Tam Boyutta Gör

Ünlü Maximilian Büsser and his Friends ya da bilindiği ismiyle MB&F, 10. başyapıt saatini duyurdu. Önceki Frog ve Auqapod modelleri ile horoloji dünyasında büyük yankı uyandırmış marka şimdi de efsanevi ve ilk bakışta MB&F'e ait olduğu anlaşılan ikonik tasarımıyla ön plana çıkan Bulldog modelini üretti.

Safir kristalden oluşan kubbe biçimli camı ve oldukça büyük ( 45x54x45 mm ) kasa boyutuyla dikkat çeken modelin kubbe göstergelerinden biri saati diğeri ise dakikayı gösterecek şekilde ayarlanmış.

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Legacy Machine balans

Yeni Bulldog modelinde, ilk defa yine aynı markanın Legacy Machine modelinde karşımıza çıkan 14 mm çapında, saatte 18.000 tur atan balans tercih edilmiş. Saatin iki tarafında da bulunan tepeler hem saatin kurulması hem de ayarlanması için kullanılmakla birlikte çift taraflı tepeler ile oldukça sıra dışı bir tarz yakalanmış.

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Saatte 45 saatlik güç rezervini göstermek amacıyla MB&F'in sevdiği tarzın bu modelde de takip edildiğini söylemek mümkün. Kadranın altında bulunan köpek dişleri güç rezervini göstermekle birlikte saatin zembereği boşaldıkça dişler de kapanıyor.

Titanyum ve roze altın seçenekleri ile piyasa sürülen model, 98.000 ile 112.000 CHF fiyatla satışa sunuldu.

https://www.watches-news.com/mbf/horological-machine-n10-bulldog/

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