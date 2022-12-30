Türkiye’nin uzun menzilli hava savunma füzesi SİPER Ürün-1 hedefini başarıyla vurdu

Tam Boyutta Gör 2022 yılı Türkiye’nin savunma sanayisi açısından son derece başarılı bir yıl oldu ve olmaya devam ediyor. Türk savunma sanayisi için kritik öneme sahip olan SİPER Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemine yönelik Roketsan tarafından geliştirilen SİPER Blok I veya SİPER Ürün-1’in hedefini başarıyla vurduğu açıklandı.

SİPER Ürün-1 hedefi başarıyla vurdu

Tam Boyutta Gör Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir tarafından yapılan açıklamada, “Uzun Menzilli Hava ve Füze Savunmamız için kilit önemdeki #SİPER Ürün-1 Sisteminden Güdümlü Test Füzesiyle 100 km’yi aşan menzildeki hedef başarıyla vuruldu” ifadeleri kullanıldı.

Roketsan tarafından geliştirilen SİPER Ürün-1 füzesinin testleri Sinop’ta gerçekleştirildi ve bir ilke imza attı. Gerçekleştirilen testte 450 kilometreden fazla kapsama menziline sahip ASELSAN UMAR Radarı ve AESA tabanlı AKR Radarı kullanıldı. Bu radar sistemi tarafından test edilen hava hedefine yönelik fırlatılan SİPER Ürün-1 füzesi ise 100 kilometreden daha uzakta olan hedefi başarıyla imha etti.

Bu arada SİPER Sistemi’nin, önümüzdeki yılın ilk dönemi içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edilmesi bekleniyor. SİPER Ürün-1 füzesinin testini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

SİPER Hava Savunma Sistemi özellikleri

Tam Boyutta Gör

100 kilometre ve daha fazla menzil

Gömülü simülasyon

Taktik veri linkleri ile üst komuta bağlantısı

HvBS ile arayüz, Radnet bağlantısı

Çok yönlü haberlerşme

Çoklu hedef ve çoklu radar

Manuel/yarı otomatik/otomatik ateşleme

Çoklu ateşleme ve ardışık ateşleme

Otomatik hedefleme

Füzeler ile iki yönlü iletişim

Dikey ve eğik ateşleme

6 adet füze atabilen toplam 8 adet füze fırlatma sistemi

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Roketsan imzalı SİPER Ürün-1, 100 kilometreyi aşan hedefini vurdu