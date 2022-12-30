Türkiye’nin uzun menzilli hava savunma füzesi SİPER Ürün-1 hedefini başarıyla vurdu

SİPER Ürün-1 hedefi başarıyla vurdu
Roketsan tarafından geliştirilen SİPER Ürün-1 füzesinin testleri Sinop’ta gerçekleştirildi ve bir ilke imza attı. Gerçekleştirilen testte 450 kilometreden fazla kapsama menziline sahip ASELSAN UMAR Radarı ve AESA tabanlı AKR Radarı kullanıldı. Bu radar sistemi tarafından test edilen hava hedefine yönelik fırlatılan SİPER Ürün-1 füzesi ise 100 kilometreden daha uzakta olan hedefi başarıyla imha etti.
Bu arada SİPER Sistemi’nin, önümüzdeki yılın ilk dönemi içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edilmesi bekleniyor. SİPER Ürün-1 füzesinin testini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.
SİPER Hava Savunma Sistemi özellikleri
- 100 kilometre ve daha fazla menzil
- Gömülü simülasyon
- Taktik veri linkleri ile üst komuta bağlantısı
- HvBS ile arayüz, Radnet bağlantısı
- Çok yönlü haberlerşme
- Çoklu hedef ve çoklu radar
- Manuel/yarı otomatik/otomatik ateşleme
- Çoklu ateşleme ve ardışık ateşleme
- Otomatik hedefleme
- Füzeler ile iki yönlü iletişim
- Dikey ve eğik ateşleme
- 6 adet füze atabilen toplam 8 adet füze fırlatma sistemi
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d