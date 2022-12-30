Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türkiye’nin uzun menzilli hava savunma füzesi SİPER Ürün-1 hedefini başarıyla vurdu

    Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye’nin uzun menzilli hava savunma füzesi SİPER Ürün-1’in testini paylaştı. Roketsan imzalı SİPER Ürün-1, 100 kilometreyi aşan hedefi başarıyla vurdu.
    3
    Roketsan imzalı SİPER Ürün-1, 100 kilometreyi aşan hedefini vurdu Tam Boyutta Gör
    2022 yılı Türkiye’nin savunma sanayisi açısından son derece başarılı bir yıl oldu ve olmaya devam ediyor. Türk savunma sanayisi için kritik öneme sahip olan SİPER Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemine yönelik Roketsan tarafından geliştirilen SİPER Blok I veya SİPER Ürün-1’in hedefini başarıyla vurduğu açıklandı.

    SİPER Ürün-1 hedefi başarıyla vurdu

    Roketsan imzalı SİPER Ürün-1, 100 kilometreyi aşan hedefini vurdu Tam Boyutta Gör
    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir tarafından yapılan açıklamada, “Uzun Menzilli Hava ve Füze Savunmamız için kilit önemdeki #SİPER Ürün-1 Sisteminden Güdümlü Test Füzesiyle 100 km’yi aşan menzildeki hedef başarıyla vuruldu” ifadeleri kullanıldı.

    Roketsan tarafından geliştirilen SİPER Ürün-1 füzesinin testleri Sinop’ta gerçekleştirildi ve bir ilke imza attı. Gerçekleştirilen testte 450 kilometreden fazla kapsama menziline sahip ASELSAN UMAR Radarı ve AESA tabanlı AKR Radarı kullanıldı. Bu radar sistemi tarafından test edilen hava hedefine yönelik fırlatılan SİPER Ürün-1 füzesi ise 100 kilometreden daha uzakta olan hedefi başarıyla imha etti.

    Bu arada SİPER Sistemi’nin, önümüzdeki yılın ilk dönemi içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edilmesi bekleniyor. SİPER Ürün-1 füzesinin testini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

    SİPER Hava Savunma Sistemi özellikleri

    Roketsan imzalı SİPER Ürün-1, 100 kilometreyi aşan hedefini vurdu Tam Boyutta Gör

    • 100 kilometre ve daha fazla menzil
    • Gömülü simülasyon
    • Taktik veri linkleri ile üst komuta bağlantısı
    • HvBS ile arayüz, Radnet bağlantısı
    • Çok yönlü haberlerşme
    • Çoklu hedef ve çoklu radar
    • Manuel/yarı otomatik/otomatik ateşleme
    • Çoklu ateşleme ve ardışık ateşleme
    • Otomatik hedefleme
    • Füzeler ile iki yönlü iletişim
    • Dikey ve eğik ateşleme
    • 6 adet füze atabilen toplam 8 adet füze fırlatma sistemi

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

    Profil resmi
    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Realme C11 2021
    Realme C11 2021
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus D509DA-EJ315
    Asus D509DA-EJ315
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız