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    Anlık Bildirim

    SİPER Ürün-1 hava savunma sistemi TSK envanterine girdi: Çelik Kubbe'de kullanılacak!

    Çelik Kubbe'nin caydırı güçlerinden biri olacak SİPER Ürün-1 uzun menzilli hava savunma sistemi TSK envanterine girdi. SİPER Ürün-1 özellikleri neler?            
    SİPER Ürün-1 hava savunma sistemi TSK envanterine girdi Tam Boyutta Gör
    Türkiye’yi uzun menzilli hava savunma füzesi SİPER Ürün-1’in entegrasyon çalışmaları tamamlandı ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine dahil oldu. SİPER Ürün-1, Çelik Kubbe sisteminin kritik bileşenlerinden biri olacak.

    Türkiye’yi hava tehditlerinden korumak için Çelik Kubbe isimli güvenlik çemberi hayata geçirilecek. SİPER Ürün-1, 100 KM’nin üzerinde menzili ile savaş uçağı, İHA, helikopter, seyir füzesi ve havadan karaya mühimmatlar gibi tehditleri imha edecek.

    SİPER Ürün-1 sistemi ROKETSAN, ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE ortaklığında geliştirildi. Ürün-1’in 150 km menzil sunan versiyonu olan SİPER Ürün-2’nin geliştirme çalışmaları ise devam ediyor. Siper Ürün-1, HİSAR O+ RF füzesi referans alınarak geliştirildi. SİPER Ürün-2 ise sıfırdan yeni bir sistem olarak tasarlandı.

    SİPER Ürün-1 Özellikleri

    • Menzil: 100+ KM
    • Uzunluk: 5,4 m
    • Çap: 370 mm
    • Kanister: 6450 x 850 x 800 mm
    • Güdüm: Veri bağı ile küresel konumlama sistemi destekli ataletsel arafaz güdüm, aktif radar, arayıcı başlık.
    • Harp Başlığı: Yüksek infilaklı parçacık tesirli harp başlığı
    • Platformlar: Semi treyler
    • Hedef Tipi: Muharip uçak, helikopter, İHA, seyir füzesi, havadan karaya mühimmat

    Çelik Kubbe çalışmaları sürüyor

    Türkiye'ye havadan gelecek tehditlerin bertaraf edilmesi amacıyla hayata geçirilen Çelik Kubbe projesi, yerli ve milli sistemlerle gökyüzünde güvenlik kalkanı oluşturulmasını sağlayacak. Çok farklı nitelik ve güçteki silahları bir araya getireceği için "sistemler sistemi" olarak nitelendirilen Çelik Kubbe projesi için ASELSAN, Roketsan, TÜBİTAK SAGE ile MKE kolları sıvadı. Bu firmaların geliştirdiği yerli ve milli sistemler, yapay zekadan da yararlanılarak birbirine entegre edilecek.

    İçinde birçok hava savunma silah sistemi, radar, elektro-optik sistemi, haberleşme modülleri, komuta kontrol istasyonları ve yapay zekayı barındıracak Çelik Kubbe, Türkiye'nin hava savunma alanındaki muhafızı olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 4 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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