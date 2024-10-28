SİPER Ürün-1 hava savunma sistemi TSK envanterine girdi: Çelik Kubbe'de kullanılacak!

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Tam Boyutta Gör Türkiye’yi uzun menzilli hava savunma füzesi SİPER Ürün-1’in entegrasyon çalışmaları tamamlandı ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine dahil oldu. SİPER Ürün-1, Çelik Kubbe sisteminin kritik bileşenlerinden biri olacak.

Türkiye’yi hava tehditlerinden korumak için Çelik Kubbe isimli güvenlik çemberi hayata geçirilecek. SİPER Ürün-1, 100 KM’nin üzerinde menzili ile savaş uçağı, İHA, helikopter, seyir füzesi ve havadan karaya mühimmatlar gibi tehditleri imha edecek.

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SİPER Ürün-1 sistemi ROKETSAN, ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE ortaklığında geliştirildi. Ürün-1’in 150 km menzil sunan versiyonu olan SİPER Ürün-2’nin geliştirme çalışmaları ise devam ediyor. Siper Ürün-1, HİSAR O+ RF füzesi referans alınarak geliştirildi. SİPER Ürün-2 ise sıfırdan yeni bir sistem olarak tasarlandı.

SİPER Ürün-1 Özellikleri

Menzil : 100+ KM

: 100+ KM Uzunluk : 5,4 m

: 5,4 m Çap : 370 mm

: 370 mm Kanister : 6450 x 850 x 800 mm

: 6450 x 850 x 800 mm Güdüm : Veri bağı ile küresel konumlama sistemi destekli ataletsel arafaz güdüm, aktif radar, arayıcı başlık.

: Veri bağı ile küresel konumlama sistemi destekli ataletsel arafaz güdüm, aktif radar, arayıcı başlık. Harp Başlığı : Yüksek infilaklı parçacık tesirli harp başlığı

: Yüksek infilaklı parçacık tesirli harp başlığı Platformlar : Semi treyler

: Semi treyler Hedef Tipi: Muharip uçak, helikopter, İHA, seyir füzesi, havadan karaya mühimmat

Çelik Kubbe çalışmaları sürüyor

Türkiye'ye havadan gelecek tehditlerin bertaraf edilmesi amacıyla hayata geçirilen Çelik Kubbe projesi, yerli ve milli sistemlerle gökyüzünde güvenlik kalkanı oluşturulmasını sağlayacak. Çok farklı nitelik ve güçteki silahları bir araya getireceği için "sistemler sistemi" olarak nitelendirilen Çelik Kubbe projesi için ASELSAN, Roketsan, TÜBİTAK SAGE ile MKE kolları sıvadı. Bu firmaların geliştirdiği yerli ve milli sistemler, yapay zekadan da yararlanılarak birbirine entegre edilecek.

İçinde birçok hava savunma silah sistemi, radar, elektro-optik sistemi, haberleşme modülleri, komuta kontrol istasyonları ve yapay zekayı barındıracak Çelik Kubbe, Türkiye'nin hava savunma alanındaki muhafızı olacak.

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