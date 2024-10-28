SİPER Ürün-1 hava savunma sistemi TSK envanterine girdi: Çelik Kubbe'de kullanılacak!

Türkiye’yi hava tehditlerinden korumak için Çelik Kubbe isimli güvenlik çemberi hayata geçirilecek. SİPER Ürün-1, 100 KM’nin üzerinde menzili ile savaş uçağı, İHA, helikopter, seyir füzesi ve havadan karaya mühimmatlar gibi tehditleri imha edecek.
SİPER Ürün-1 sistemi ROKETSAN, ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE ortaklığında geliştirildi. Ürün-1’in 150 km menzil sunan versiyonu olan SİPER Ürün-2’nin geliştirme çalışmaları ise devam ediyor. Siper Ürün-1, HİSAR O+ RF füzesi referans alınarak geliştirildi. SİPER Ürün-2 ise sıfırdan yeni bir sistem olarak tasarlandı.
SİPER Ürün-1 Özellikleri
- Menzil: 100+ KM
- Uzunluk: 5,4 m
- Çap: 370 mm
- Kanister: 6450 x 850 x 800 mm
- Güdüm: Veri bağı ile küresel konumlama sistemi destekli ataletsel arafaz güdüm, aktif radar, arayıcı başlık.
- Harp Başlığı: Yüksek infilaklı parçacık tesirli harp başlığı
- Platformlar: Semi treyler
- Hedef Tipi: Muharip uçak, helikopter, İHA, seyir füzesi, havadan karaya mühimmat
Çelik Kubbe çalışmaları sürüyor
Türkiye'ye havadan gelecek tehditlerin bertaraf edilmesi amacıyla hayata geçirilen Çelik Kubbe projesi, yerli ve milli sistemlerle gökyüzünde güvenlik kalkanı oluşturulmasını sağlayacak. Çok farklı nitelik ve güçteki silahları bir araya getireceği için "sistemler sistemi" olarak nitelendirilen Çelik Kubbe projesi için ASELSAN, Roketsan, TÜBİTAK SAGE ile MKE kolları sıvadı. Bu firmaların geliştirdiği yerli ve milli sistemler, yapay zekadan da yararlanılarak birbirine entegre edilecek.
İçinde birçok hava savunma silah sistemi, radar, elektro-optik sistemi, haberleşme modülleri, komuta kontrol istasyonları ve yapay zekayı barındıracak Çelik Kubbe, Türkiye'nin hava savunma alanındaki muhafızı olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu