Türk donanmasına 100 km menzilli hava savunma füzesi katılıyor

Türk donanmasının kabiliyeti artacak
MİLGEM İSTİF Sınıfı Firkateyn Projesi kapsamında 2021 yılında suya indirilen TCG İstanbul (F-515) savaş gemisinin bu yıl içinde hizmete alınması hedefleniyor. TCG İstanbul’a ayrıca bu yıl içinde Roketsan tarafından testleri tamamlanan Milli Dikey Atım Lançer Sistemi (MİDLAS) de entegre edildi. TCG İstanbul'da ABD yapımı Mark 41 Dikey Lançer Sistemi (Mk41 VLS) kullanılması planlanıyordu ancak 2021 yılında ABD ambargo uyguladı ve TCG Anadolu'da kullanılmasına izni vermemişti.
Bununla birlikte HİSAR-O RF Orta İrtifa Hava Savunma Füzesi, deniz şartlarına uyumlu hale getirilerek MİDLAS’a entegre edildi. Kısa süre içerisinde TCG İSTANBUL üzerinden MİDLAS ile HİSAR-D RF atışının gerçekleştirilmesi bekleniyor. Yaklaşık 35-40 kilometre menzile sahip olduğu tahmin edilen HİSAR-D RF’in ardından, SİPER Ürün-1 füzesi de Roketsan tarafından MİDLAS’a uyumlu hale büründürülerek Türk savaş gemilerinin kullanımına sunulacak.
Roketsan görev başında
Öte yandan kara platformları için SİPER Ürün-1’in 2023-24 bandında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi planlanıyor. SİPER Ürün-1’in yanında geçtiğimiz aylarda SİPER Ürün-2 testleri de yapıldı. 150 km menzile sahip olan bu füzenin ise 2024-25 dönemlerinde envantere gireceği düşünülüyor.
Son aşamada, mevcut hava savunma füzelerinin Quad-Pack entegrasyonuna uyarlanması ve aynı zamanda deniz platformları için özgün hava savunma füze sistemleri geliştirilmesi hedefleniyor. Quad-Pack yeteneği, 16 hücreli bir MİDLAS sisteminin içinde maksimum 64 hava savunma füzesini barındırma kapasitesine sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.