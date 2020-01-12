Roland fütüristik dijital piyanosunu CES 2020 fuarına getirdi

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Günümüzde müzik aletleri de artık teknolojiye ayak uydurmaya başladı. Dijital olarak ses çıkışı veren çalgılar artık sıradan. Pek çok çalgı aletinde de kağıt standları artık tabletlerden oluşuyor. Roland ise ilginç bir ürüne imza attı.

Roland GPX-F1 özellikleri

Aslında fütüristik tasarım Roland'a ait değil. 2015 yılında Roland tarafından başlatılan Digital Piano Design Award ödül programında San Fransisco Sanat Üniversitesi öğrencisi Jong Chan Kim başarılı olmuş ve Facet adlı tasarımı birincilik ödülü kazanmıştı.

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Roland mühendisleri bu tasarımı çalışan bir prototip haline getirmek için uzun bir süre uğraş vermiş. PureAcoustic piyano modelleme sistemi, yakın alan hoparlörleri gibi önemli teknolojilerle ortaya fütüristik bir tasarım çıkmış. Ses sistemi büyük piyanoların rezonant ses kartını aynen yansıtabiliyor.

GPX-F1 adlı piyanonun müzik kaidesi ise Android tabanlı bir tablet. Notaları yansıttığınız gibi standart bir tablet gibi işlemlerinizi de yerine getirebiliyorsunuz. Ekranda Zenbeats beste yazılımı yüklü ve siz çalarken eşlik eden bir görselleştirici de var.

Roland bu piyanoyu satışa çıkarmayı düşünmüyor. Tek bir örnek olarak zaman zaman film veya dizi gibi platformlarda veya önemli konserlerde boy gösterebileceği tahmin ediliyor.

https://newatlas.com/music/roland-gpx-f1-facet-digital-grand-piano/

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